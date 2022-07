Hipotecas y créditos más caros, depósitos remunerados... Así le afectará la subida de tipos del BCE

Depósitos y cuentas remuneradas

No todo son malas noticias para los consumidores. La parte positiva es que la subida de tipos no solamente va a subir el precio al que presta dinero, sino también el que toma de referencia para pedirlo prestado. Es decir, las entidades no solamente van a encarecer los créditos, sino que van a devolver al mercado productos remunerados, como los depósitos a plazo, que habían quedado prácticamente descatalogados.

De hecho, algunas entidades (aunque es cierto que de momento no las más grandes) están ofreciendo intereses en depósitos a plazo o en cuentas remuneradas. Dos productos que ofrecen una rentabilidad sin riesgo alguno y que han ido desapareciendo de los catálogos de los bancos durante los últimos años.

Es cierto que por el momento son pocos los bancos que se han animado a recuperar esta clase de productos y lo han hecho con intereses que todavía no son demasiado altos, más bien por debajo del 1%. Sin embargo, los expertos vaticinan que las entidades irán recuperando poco a poco estos productos.