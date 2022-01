Santander duplicaría su cuota en México al comprar el negocio de Citi, pero tendría que ampliar capital

La posibilidad de que Santander pueda interesarse por hacerse con el negocio de consumo y pymes de Citigroup en México (Banamex) no parece sencilla de cuadrar. Si bien una hipotética adquisición fortalecería a Santander en la que ya es una de sus regiones clave, en el mercado se asume que la operación obligaría al grupo a lanzar una ampliación de capital si quiere mantener un nivel de capital aceptable a medio plazo. Y convencer al mercado no es nada fácil.

La entidad norteamericana ha decidido centrar su negocio de México únicamente en sus clientes institucionales y poner a la venta su división de consumo y pymes, un negocio que suscita mucho interés entre otras entidades, entre las que se encontraría Santander, pero también Banorte y Scotiabank, según dio a conocer Bloomberg, aunque la prensa mexicana habla también de Itaú, Banco Azteca e Inbursa, el grupo financiero de Carlos Slim. Desde el banco que preside Ana Botín no hicieron comentarios al respecto.

No obstante, en el mercado se da por supuesto que el negocio podría interesar y mucho a Santander. Una compra como esta supondría un golpe de efecto para crecer en un país en el que el grupo origina en torno al 9,43% de su beneficio ordinario (unos 602 millones en los nueve primeros meses de 2021) y en el que ha aumentado recientemente su presencia con una opa lanzada sobre su propia filial, de la que tras la operación controla un 96,16%. Una unidad de negocio que supera en rentabilidad, eficiencia y morosidad a la media de todo el grupo, al menos en los nueve primeros meses del pasado ejercicio.

Mejorar cuota y rentabilidad

La operación permitiría al banco duplicar su cuota de mercado en México, como explican desde Renta 4, pues Banamex actualmente es la tercera entidad del país por activos (con una cuota de mercado de en torno el 10%), solo por detrás de BBVA y Santander. La entidad que preside Carlos Torres, de hecho, tiene allí a su primer mercado.

Además, con esta transacción Santander se haría con un negocio que tiene una rentabilidad mayor al suyo, de acuerdo con los expertos de Renta 4. Banamex registra una rentabilidad sobre capital tangible (ROTE) del 20%, frente al nivel del 13,6% de Santander.

Citigroup.

Como explican otras fuentes del mercado a este periódico, la oportunidad sería "única" para Santander, entre otras razones porque Banamex es actualmente más ineficiente en términos de costes frente a ingresos que su filial, por lo que el grupo español podría extraer sinergias "fácilmente" de la operación.

Sin embargo, hay dudas en el mercado. La operación "tiene un coste en un momento en el que no sabemos claramente si para Santander subir en México es o no estratégico. Hay mucha coincidencia en que en términos de consumo de capital le penaliza mucho, si bien para Santander sería una oportunidad en términos de rentabilidad, ya que su división no es muy atractiva", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Alberto Roldán, director de Inversiones de Metagestión.

Ampliación de capital

Y es que una operación de esta envergadura obligaría a Santander a acudir de nuevo al mercado. Como explican desde el departamento de Análisis de Bankinter, en caso de seguir adelante "probablemente conllevaría una ampliación de capital para financiar una adquisición que incrementaría el perfil de riesgo de Santander".

"La clave estará en el nivel de capital tras la operación y si el mercado lo considera suficiente o no", añaden fuentes del mercado. No en vano, Santander aspira a mantener a medio plazo una ratio de capital CET1 fully loaded, la de referencia en el sector, de entre el 11% y el 12% "y el mercado parece que considera como umbral mínimo exigido un nivel más cercano al 12%". De ello dependerá que puedan cuadrar los números de la transacción para Santander y por el momento hay más incógnitas que certezas.

Citi pretende recuperar la inversión que realizó en su aterrizaje en Banamex en 2001, unos 12.500 millones de dólares. Al cambio actual, supone unos 10.900 millones de euros, lo que representa una quinta parte de la capitalización de todo el Grupo Santander. "Pensamos que la probabilidad de que Santander adquiera Banamex es reducida, al menos con este nivel de precios", apuntan los analistas de Bankinter.

"Es posible que las posibilidades de que la operación se realice no sean elevadas, pero teniendo en cuenta las valoraciones que el mercado maneja y que Santander no cuenta con exceso de capital por encima del 12%, de realizar dicha compra llevaría asociado una ampliación de capital", añaden desde Renta 4, cuyos analistas señalan que las valoraciones que el mercado baraja para la venta de Banamex oscilan entre los 4.400 millones de euros y los 13.600 millones (es decir, entre el 8% y el 25% de la capitalización actual del Grupo Santander).

Una operación para la que Santander tendría que cuadrar muchos números y acudir al mercado con una petición ingente de capital. Hace cinco años, para deglutir el negocio de Popular, el banco ya amplió capital en nada menos que 7.072 millones. Con todo, la transacción de Citi le permitiría ganar cuota y, sobre todo, superar a BBVA, que lidera en la región. La entidad deberá sopesar estos pros y contras para aprovechar (o no) esta oportunidad que, al menos para algunos participantes del mercado, es única.

