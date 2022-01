El gasto con tarjeta crece un 27% en 2021 frente a antes de la pandemia, según BBVA

El consumo continúa su avance tras el bajón que supuso la pandemia. Así lo demuestran los datos de BBVA Research, que reflejan que las compras con tarjeta en 2021 se situaron un 33% por encima de las de 2020 y superaron en un 27% a las de 2019, último año prepandemia, informa Europa Press.

El incremento del gasto no presencial (del 54% respecto a 2020 y del 63% frente a 2019) superó al del presencial (del 25% en un año y del 16% respecto a 2019). Las transacciones con tarjetas extranjeras repuntaron en 2021 (+31% presencial y +3% no presencial), pero todavía continuaron por debajo de las cifras precrisis (-30% presencial y -41% no presencial).

La recuperación más fuerte fue la del gasto no presencial con tarjetas españolas, que creció un 85% en un año y un 125% frente a 2019. Las compras presenciales con tarjetas españolas crecieron un 24% en el año y un 20% frente a la cifra prepandemia.

Restauración y viajes no se recuperan

En cuanto al gasto por sectores, el consumo de otros servicios, alimentación, libros y prensa, equipamiento del hogar, salud y ocio avanzó más que el promedio en 2021. De su lado, aunque mejoraron los registros de 2020, las actividades que se realizan en sociedad (belleza, moda, restauración, viajes y alojamiento) no recobraron los niveles de gasto de 2019.

Las transacciones presenciales crecieron en todas las provincias en 2021. Según los datos de BBVA Research, las compras presenciales sobrepasaron el 30% de las realizadas en 2019 en Melilla, Ávila, Cádiz, Orense, Jaén y Ceuta, mientras que en el extremo opuesto se situaron País Vasco, Navarra, Islas Baleares y La Rioja, con aumentos inferiores al 7%.

Por otro lado, las retiradas de efectivo con tarjeta repuntaron un 11% en 2021, pero todavía se situaron un 5% por debajo de los niveles de 2019. Todas las provincias vieron aumentar sus retiradas de efectivo en el año y en la mitad de ellas los datos superaron a los de 2019, con Lugo, Orense y Córdoba a la cabeza. En el lado contrario, las retiradas de efectivo en Melilla, Ceuta y Madrid no alcanzaron el 90% del nivel de 2019.

El último informe de BBVA sobre el impacto del Covid-19 en el consumo en España también revela que el gasto con tarjeta durante el mes de diciembre fue un 38% superior que el del mismo periodo de 2019, dos puntos menos que en noviembre, y un 31% mayor que el de 2020, 18 puntos menos que en noviembre. El menor dinamismo del consumo con tarjetas extranjeras, tanto presencial (+4%) como no presencial (-35%), compensó el aumento de las compras con tarjetas españolas.

Repunte

La demanda de los consumidores se moderó tras el puente de la Constitución, que impulsó el gasto con tarjetas españolas, y repuntó en los días previos a la Navidad, aunque BBVA Research apunta que el deterioro de la crisis sanitaria redujo las compras con tarjetas extranjeras.

En el mes de diciembre lideraron el avance de las transacciones con tarjeta los sectores otros servicios, alimentación y salud, mientras que alojamiento, belleza, moda y viajes no alcanzaron los niveles precrisis. La sexta ola de la pandemia impulsó el gasto en salud y lo moderó en actividades de consumo social, como ocio, restauración, deportes y viajes, sobre todo en el canal presencial.

Las transacciones presenciales superaron los niveles de diciembre de 2019 en todas las provincias, con Ávila, Castellón, Cádiz, Segovia y Huelva a la cabeza en la recuperación del gasto.

Las retiradas de efectivo con tarjeta, que en noviembre superaron las cifras precrisis, fueron en diciembre un 1% menores que las del mismo mes de 2019.