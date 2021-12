CaixaBank, la puerta de acceso más ágil para optar a los fondos Next Generation de la Unión Europea

El grado de digitalización, la capacidad logística o la eficiencia en la gestión son, entre otros, aspectos que marcan la diferencia a la hora de emprender pero que, generalmente, implican costes añadidos que no todos los emprendedores pueden asumir en un momento determinado. Por eso cada vez surgen más ayudas por parte de las administraciones que, aunque constituyen un recurso muy útil, generan otro tipo de exigencia: la de estar al día de todas las oportunidades que surgen para no dejar escapar la que puede ayudar a la empresa a progresar. Por eso, CaixaBank ha lanzado un buscador para que sus clientes y no clientes puedan encontrar la mejor opción de entre las que ofrecen los Fondos Europeos para la Recuperación (Next Generation EU).

La entidad ha creado un portal específico sobre los Fondos NGEU; y, en colaboración con Minsait, la compañía de tecnologías de la información y transformación digital de Indra, ha lanzado una herramienta, accesible desde CaixaBankNow, la plataforma digital del banco, y desde los portales de Empresas y Negocios de CaixaBank.es, mediante la cual cualquier interesado -tanto clientes como no clientes- pueden acceder a la ayuda que más y mejor se adapte a las características de su negocio. Para afinar la búsqueda se pueden usar todo tipo de criterios: desde el sector específico, el tamaño de la compañía, su ubicación geográfica, etc.

Otra de las dificultades más recurrentes a la hora de aspirar a una ayuda es la cumplimentación de los formularios que se requieren. La tramitación es, a veces, un obstáculo para muchas de estas pymes. Por eso, este ecosistema digital que ha puesto en marcha CaixaBank también prevé otro servicio adicional encaminado a resolver esta cuestión: la posibilidad de que un equipo de Minsait se ponga a disposición del cliente para acompañarle a formalizar la solicitud de una manera más ágil y sencilla. Y, por otra parte, también pone en su mano otra cosa interesante, la de realizar un análisis sobre la ayuda a la que se opta e incluso de otras que supongan una alternativa para que el interesado tenga toda la información, incluida de la viabilidad de obtenerlas.

Asesoramiento especializado

E incluso en previsión de procesos más complejos, Minsait también ha alcanzado acuerdos con distintas consultoras con las que dar al cliente la cobertura que necesita. Dado lo heterogéneo del perfil del emprendedor y de la variedad de sectores de actividad, estas consultoras provienen de todo tipo de ámbitos para que esa especialización también juegue a favor del pequeño empresario.

En paralelo a esta labor de asesoramiento, estos servicios se irán ampliando en el futuro y se añadirá un conjunto de alertas que permitirá al cliente estar al día de las convocatorias que van surgiendo y que puedan ser de su interés en base a su perfil, o el acceso a un manual de tramitación si prefiere hacer todas las gestiones por su cuenta. Además, el sistema también brindará la posibilidad de contratar y tramitar cualquier acción de manera telemática, incluidas las firmas online.

Optar a estas ayudas, especialmente a las que ofrece la Unión Europea a través de sus Fondos Europeos para la Recuperación es una oportunidad para que las economías de la zona levanten el vuelo tras unos meses de zozobra debido a la emergencia sanitaria. Y lo intenta precisamente colocándose al lado de la pequeña y mediana empresa, que forma la gran mayoría del tejido económico de cada país y que, por otra parte, también ha sido la que más ha sufrido las consecuencias de la pandemia. Con estas líneas de ayuda se pretende no solo ayudarles a salir adelante sino profundizar en sus estrategias de crecimiento y digitalización, por ejemplo.

El papel de CaixaBank en este contexto, como el del resto de entidades financieras, es el de facilitar la información y el acceso a estas ayudas, agilizar su concurrencia e incluso, asumiendo un rol de intermediario financiero, incluso adelantar los fondos hasta que se reciban de Europa y complementarlos cuando las empresas requieran de inversiones adicionales para desarrollar sus proyectos.

Impacto de los fondos en el crecimiento económico La puesta en marcha del programa Next Generation EU abre la “ventana de oportunidad” reformadora más clara en años, si no en décadas, en España y otros países de la UE. Según CaixaBank Research, en un escenario conservador el Plan NGEU podría sumar entre 0,92 y 1,49 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB español entre 2021 y 2024, mientras que en un escenario de alto impacto llegaría a sumar entre 1,23 y 2,62 puntos. En cualquier caso, explican los analistas de CaixaBank, “las estimaciones dejan pocas dudas de que el NGEU supone una potente política anticíclica, pero muchas sobre su alcance potencial y sobre su legado a largo plazo. Si se eligen programas de calidad, se desarrollan eficazmente y se acompañan de reformas útiles, se puede conseguir un impacto muy elevado e, incluso, beneficios permanentes”.

