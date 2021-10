Banca y Gobierno estudian dar créditos avalados por el Estado a algunos proyectos vinculados a los fondos UE

Avances en las negociaciones entre la banca y el Gobierno sobre los fondos europeos. Ambas partes mantienen desde hace meses conversaciones sobre el papel que puede tener el sector financiero en la canalización de los fondos del programa Next Generation EU, como avanzó EL ESPAÑOL-Invertia, y en estos momentos estudian la puesta en marcha de financiación adicional a los fondos para determinados proyectos, particularmente en el ámbito de la rehabilitación de vivienda, según ha podido saber este periódico. E, incluso, se habla de poner en marcha garantías públicas en algunos casos para que la banca no corra con todo el riesgo de la financiación, entre otras iniciativas.

La colaboración entre los bancos y el Gobierno en la canalización de los fondos para la rehabilitación de vivienda, uno de los principales ejes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es el aspecto de la negociación en el que se ha avanzado más, aunque aún no se ha cerrado ninguna decisión, según explican varias fuentes del sector a este periódico.

La estrategia del Ejecutivo para la distribución de estos fondos, que ya han comenzado a llegar y que sumarán unos 70.000 millones de euros solamente en subvenciones, a los que se añadirán después los préstamos, contempla una tipología muy variada de proyectos, de forma que las vías de colaboración entre los bancos y el Gobierno van a ser también muy numerosas.

Un plan para cada tipo de proyecto

Es por eso que las decisiones que vayan tomando los representantes de la banca y del Gobierno para colaborar no se aplicarán de forma general a todos los ámbitos del Plan, sino que se irá viendo la mejor vía para cada tipo de proyecto, añaden fuentes del sector.

Así, en algunos la banca pondrá su granito de arena con la gran capilaridad de la que dispone por su red de sucursales, mientras que en otros será necesario que adelante los fondos, que ponga a disposición financiación adicional o que aporte su experiencia para evaluar proyectos.

En el caso concreto de algunos proyectos del eje de la rehabilitación de vivienda, al que se destinarán 4.450 millones de euros, se estudia que los fondos se complementen con financiación adicional de procedencia privada y, en esos casos, se está valorando la puesta en marcha de garantías públicas para que la banca no asuma todo el riesgo, explican fuentes del sector.

Este extremo se valora para determinados proyectos, de manera que algunos se podrán cubrir únicamente con las subvenciones o los préstamos del programa Next Generation EU y otros, aunque requieran financiación adicional, no contarán con aval, puntualizan estas fuentes. Y, en todo caso, se trata de algo que se está estudiando, pues de momento no hay ninguna decisión tomada.

El Gobierno y el sector iniciaron el pasado mes de mayo sus conversaciones formales sobre el papel de la banca en la canalización de los fondos europeos, como contó EL ESPAÑOL-Invertia, aunque, con el verano de por medio, los contactos se han ido desarrollando con mucha calma.

Ahora, pasado agosto y cuando el Gobierno está a punto de solicitar el segundo pago de los fondos (tras recibir 9.000 millones el pasado julio), se han retomado con más fuerza y ya hay iniciativas como esta sobre la mesa, aunque por el momento no se han tomado decisiones definitivas.

Muchos roles para la banca

Precisamente, hace unos días Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, explicaba en un foro bancario que "no hay una única vía de participación de los bancos en el despliegue del plan", sino que "son muchas las vías en las que el sector financiero va a participar", con el objetivo de que los fondos europeos tengan "la más alta" rentabilidad económica y social.

El número dos de Calviño puso el acento en que la banca puede aportar, además de financiación adicional o adelantos de los fondos, su experiencia en digitalización (proceso que está marcando la transformación actual del sector), así como su conocimiento y acceso a pequeños municipios.

De hecho, "gran parte de la actividad del sector en los próximos años va a estar conectada con el desarrollo del Plan [de Recuperación, Transformación y Resiliencia]", como apuntó García Andrés durante su participación en el Encuentro del Sector Financiero organizado la pasada semana por Deloitte, ABC y la Sociedad de Tasación.

El interés de contar con la banca no solo llega desde el Gobierno, sino también desde Bruselas, que está reforzando los lazos con el sector financiero y sondeando el interés de bancos y aseguradoras para participar en las emisiones de deuda necesarias para financiar el Plan.

