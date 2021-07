Santander espera un buen resultado en los test de estrés y confía en que el BCE acepte su dividendo del 50%

José Antonio Álvarez, consejero delegado de Santander, confía en que la entidad saldrá bien parada de los test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), cuyos resultados se publicarán este viernes.

"Nuestro beneficio antes de provisiones es muy alto y nos permite absorber shocks fuertes. Soy optimista. Nuestro modelo de negocio y la diversificación nos dan fortaleza y saldremos bien", ha apuntado durante la presentación de resultados de la entidad, destacando que estas pruebas utilizan escenarios muy severos, "altamente improbables", para valorar cuánto capital destruye un banco en una situación adversa.

Por su parte, José García Cantera, el director financiero del grupo, ha añadido que los resultados de Santander en estos test de estrés han estado históricamente "entre los mejores de Europa". Según ha dicho, en el banco no esperan que estos resultados impliquen cambios en sus requerimientos de capital.

El BCE no se opondrá

No en vano, estos resultados serán tenidos en cuenta por el Banco Central Europeo (BCE) a la hora de valorar si son prudentes los dividendos que quieren pagar los bancos ahora que ya no hay restricciones y, en este sentido, en la entidad confían en que no supondrán ningún impedimento para poder abonar un payout (porcentaje del beneficio que se destina a remunerar a los accionistas) del 40% o 50%.

De hecho, el banco ha ido guardando durante los últimos meses una parte de capital para poder destinar en torno a la mitad de su beneficio a pagar a sus accionistas. En el primer semestre, el banco reservó 18 puntos básicos de capital para este fin con la confianza de que el BCE levantaría su recomendación de distribuir solamente un payout del 15% a partir de septiembre, como así ha sido. Cerró junio con una ratio CET1 del 12,11%, por encima de sus objetivos.

En todo caso, la decisión definitiva sobre el dividendo la tomará el consejo de administración en su reunión del próximo mes de septiembre, como cada año, pero la remuneración estará en el entorno de la mitad del beneficio, una política de payout que Álvarez considera "prudente".

En los seis primeros meses del año, en los que el banco ha constatado ya el inicio de la recuperación del consumo, Santander ganó 3.675 millones, frente a las históricas pérdidas de 10.798 millones que registró en las mismas fechas del año.

Se desmarca de las fusiones

En otro orden de cosas, Álvarez ha reiterado que Santander no tiene en mente participar en un proceso de consolidación en España ni en otro mercado. "En España no lo necesitamos por razones de escala", ha explicado.

"Analizamos compras y ventas, sí, pero, ¿es esto nuestro leitmotiv principal? No", ha contestado con rotundidad el consejero delegado de Santander, ahondando en las afirmaciones que se han realizado en este sentido siempre desde el banco.

