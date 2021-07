Dancausa (Bankinter) es optimista sobre el futuro pero pide huir de "triunfalismos" y la "cultura del subsidio"

María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, se ha mostrado "optimista" de forma "moderada" en relación con el futuro económico del país, si bien ha pedido "huir del triunfalismo y el optimismo desbordante".

En su opinión, es necesaria la cautela, dado que la economía española aún tiene "elementos" que la hacen "vulnerable", como "un nivel de gasto público que se incrementa cada vez más y uno de los niveles de déficit mayores de la Unión Europea", entre otros.

En este sentido, ha pedido que no se caiga en la "cultura del subsidio". "Existe una creencia generalizada de que son otros los que nos tienen que sacar las castañas del fuego. Todo el mundo considera la panacea los fondos europeos. Son muy importantes, pero no son los fondos europeos los que van a provocar la transformación [de la economía], seremos nosotros los que saldremos adelante", ha añadido durante la presentación de resultados de la entidad.

Optimismo moderado

No obstante, Dancausa ha querido mostrarse "optimista" dado que en el país hay "un montón de talento y gente queriendo salir adelante". "Las cosas van a ir a mejor, tendremos seguramente que convivir con las vacunas y la Covid mucho más tiempo, pero lo seguiremos haciendo bien", ha dicho.

La consejera delegada de Bankinter no ha querido enviar un mensaje pesimista, sino todo lo contrario, aunque dentro de la moderación. "No sirve de nada ser pesimista, lo peor ha pasado (...) Todos los países hemos aprendido muchísimo de cómo gestionarla [la crisis sanitaria]", ha apuntado Dancausa, que no cree que el PIB crezca un 9%, como señalan los Presupuestos Generales del Estado, sino en torno al 6%.

Jacobo Díaz, director financiero de Bankinter.

"No hay vuelta atrás, todo el mundo está luchando para superar esta pandemia y eso es una fuerza imbatible. No hay razones para dejarse llevar por el pesimismo", ha apuntado la banquera, que ha explicado que las nuevas restricciones por la variante delta no están afectando por el momento a la concesión de crédito, al menos no en el caso del banco.

La entidad disparó su beneficio hasta los 1.140 millones de euros en el primer semestre, dado que contabilizó la plusvalía de la desagregación de Línea Directa (895,7 millones), que salió a bolsa el pasado 29 de abril. Descontado este efecto, Bankinter más que duplicó su beneficio, hasta los 244,5 millones.

"Amalgama de fusiones"

Dancausa ha querido sacar pecho de la buena evolución de Bankinter y ha destacado que el suyo es un "caso único" en la banca española, dado que "no es fruto de una amalgama de fusiones", sino "independiente".

Al hilo de los movimientos corporativos, Dancausa ha reiterado que el banco no tiene previsto "ningún recorte de plantilla ni en España ni en Portugal". "No lo tenemos encima de la mesa ni nos lo hemos planteado", ha explicado.

En otro orden de cosas, ha confiado en que el Banco Central Europeo (BCE) levantará esta semana la restricción al pago de dividendos de la banca, como ha adelantado ya el supervisor, y ha manifestado su deseo de abonar en metálico el 50% del beneficio a sus accionistas.

También se ha mostrado optimista sobre el resultado de los test de estrés que la Autoridad Bancaria Europea (EBA), en los que se analizará por primera vez a Bankinter, algo que Dancausa considera muy positivo. "Estamos convencidos de que nuestros resultados van a ser buenos", ha dicho.

