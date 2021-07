Los españoles se rinden ante la tarjeta de crédito: solo un tercio usa el efectivo como pago más habitual

Los españoles utilizan cada vez menos el efectivo para realizar pagos y la pandemia ha acelerado esa tendencia. Con datos de 2020, solamente el 35,9% de los españoles utiliza el efectivo como medio de pago más habitual y la mayoría prefiere usar la tarjeta, principalmente en grandes municipios, pues en los pequeños el uso del cash es un poco más elevado (37,5%).

Así lo refleja la Encuesta nacional sobre el uso del efectivo publicada este lunes por el Banco de España, de la que se desprende que el inicio de esta tendencia se remonta a 2014, cuando el 80% de los encuestados lo elegía como primera opción. Eso sí, en las franjas de edad de menor (60%) y de mayor edad (53%) sigue siendo el más usado.

Los comercios también se rinden a los pagos electrónicos por la comodidad y la rapidez que aportan. De acuerdo con la misma encuesta, solamente el 26,4% del pequeño comercio considera al efectivo su medio de pago favorito (en 2019 era un 36,2%), mientras que prefiere las tarjetas de débito el 64,8% de los establecimientos.

En las cadenas de establecimientos comerciales y hostelería y en las grandes superficies el importe de las ventas cobradas en efectivo ronda un 30%.

La llegada de la pandemia ha acelerado esta tendencia por motivos de higiene, pero también por el avance de la digitalización. En 2020, como refleja esta encuesta, los españoles cada vez se animan más a pagar con tarjeta menores importes. Si el año anterior el umbral se situaba en 106 euros, ahora se encuentra en 52.

Cada vez más aceptado

Las tarjetas y otros medios de pago electrónicos son cada vez más afectados en los comercios. Prácticamente todos afectan efectivo (99,3%) y algo similar en relación con las tarjetas de débito (93%), aunque algo menos las de crédito (82%). Los que permiten pago móvil son el 50%.

De hecho, el 84% de los comercios ya no impone ninguna restricción para pagar con tarjeta y solo el 16% mantiene un pago mínimo establecido, que es en promedio de unos 11 euros.

Una tendencia que ha llegado para quedarse. De hecho, cada vez más los españoles creen que van a aumentar (o empezar a usar) los medios de pago que traen las nuevas tenologías, el 40%, frente al 24% que lo declaraba en 2019.



Con todo, las monedas siguen siendo útiles para los ciudadanos, si bien un 52,5% de los españoles discrimina o no acepta en absoluto las monedas de uno y dos céntimos. Eso sí, aún un 65,9% se opone a un posible redondeo, mientras que un 51,9% de los comerciantes y hosteleros lo practica. Por su parte, los responsables de las grandes superficies entrevistados no se muestran muy favorables al redondeo de los picos a múltiplos de cinco céntimos.

Durante la pandemia, en la que se especuló sobre la posibilidad de que fuera más seguro el uso de pagos electrónicos que de efectivo, solamente un 2,5% de la población declaró que había dejado de usarlo por motivos de higiene. Un 69,1% de los ciudadanos y un 61,3% de los establecimientos que han modificado sus hábitos en los últimos meses afirman que los mantendrán en el futuro próximo.

Llevar billetes encima

Por otra parte, el 88,5% de los ciudadanos lleva, como mucho, cinco billetes en su cartera (el 70,6% no lleva más de 50 euros en total), mientras que un 72,7% de la población no porta más de cinco monedas (que normalmente no suponen más de 5 euros).

Concretamente, en relación con los billetes, el 89,4% del público no ha tenido uno de 200 euros o de 500 euros en sus manos en el último año y un 56,2% de los comerciantes rechaza en el cobro los billetes de 100, 200 y 500 euros, en su mayoría aduciendo falta de cambio. El 47,9% de los encuestados guarda fuera de su banco cantidades superiores a los 500 euros.

