Los sindicatos de CaixaBank envían una carta a los partidos políticos por el ERE "abusivo"

Todos los sindicatos presentes en la mesa de negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que CaixaBank va a poner en marcha en los próximos meses han dirigido una carta a los partidos políticos del Congreso en protesta por el ajuste de empleo, que afectará a 7.791 trabajadores y que consideran "absolutamente abusivo".

Una de las condiciones que CaixaBank puso desde el inicio de la negociación es que la mitad de los empleados afectados tenía que ser menor de 50 años, algo que achacó a la necesidad de un "equilibrio generacional".

Para los sindicatos, sin embargo, esta iniciativa se traduce en "excusas" que "solo buscan ocultar que lo que prima es la avaricia y que el coste de despedir a personas mayores de 50 años es más elevado". Además, critican que "a eso se sumaron sus intenciones de recortar los salarios de la plantilla por diversas vías".

Subidas de sueldo

"Como una imagen vale más que mil palabras, hemos de señalar que la necesidad de incluir a decenas de personas en el ERE tiene su origen en la subida salarial del presidente (se le ha triplicado el salario). Eso, sin contar las subidas de sueldo de otros directivos", apuntan los sindicatos en su carta.

Recuerdan, asimismo, que la "imposición, que no negociación" de este ajuste es posible dado que el banco no necesita un acuerdo con los sindicatos para poner en marcha el ERE y que "el control que puede ejercer la inspección de trabajo quedó

seriamente afectado por la reforma laboral de 2012". "Esa reforma laboral sigue vigente mientras no exista una verdadera voluntad para derogarla", añaden.

Los representantes de los trabajadores piden, en definitiva, a los grupos políticos del Congreso que "se involucren activamente para frenar este proceso salvaje e injustificado y no permitan que les hagan cómplices del mismo", pues consideran que "no pueden quedar ajenos a esta situación".

La carta ha sido remitida a los grupos parlamentarios Socialista, Popular, VOX, Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Republicano, Plural, Ciudadanos, Vasco (EAJ-PNV), Euskal Herria Bildu y Mixto.