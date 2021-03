Ureta (Renta 4): "No es lo mismo fabricar dinero que generar riqueza, ese es el papel de los mercados"

El presidente de Renta 4 Banco reivindica el papel de los mercados financieros en tiempos de crisis. Juan Carlos Ureta ha elogiado la rápida y voluminosa respuesta de los gobiernos y los bancos centrales a la hora de salir al rescate de la economía, pero ha subrayado que "No es lo mismo fabricar dinero que generar riqueza". "Ese es el papel de los mercados", ha incidido.

Ureta ha puntualizado que "las herramientas de estímulo monetario funcionan muy bien como medida choque, para frenar la espiral, pero no para crear crecimiento sostenible". Y ha puesto como ejemplo lo ocurrido justo tras el colapso de Lehman Brothers en 2008 y el estallido de la pandemia hace un año. Así lo ha remarcado en su intervención en el Simposio del Observatorio de las Finanzas. Un encuentro organizado por Invertia en su primer aniversario dentro de EL ESPAÑOL, que esta semana ha reunido a los principales actores del sector financiero.

Observatorio de las Finanzas / Juan Carlos Ureta

En opinión del presidente de Renta 4, "solo el dinero bien utilizado genera riqueza", mientras que "mal utilizado no vale de nada". Algo que, según ha explicado, también se aplica a los fondos comunitarios para la recuperación Next Generation, que ha calificado como "el mayor proyecto de Europa desde la fundación del euro". Así, ha alertado de que "si no se ejecutan bien, corren el peligro de convertirse en un proyecto fallido".

"Hay burbuja en los criptoactivos"

Como antídoto a esta amenaza, Ureta ha señalado hacia el modelo de colaboración público-privada. Una idea en la que han insistido un buen número de participantes de este Observatorio de las Finanzas en los últimos días. Así, el banquero ha destacado también la forma en la que el propio capitalismo "ha ido evolucionando" para ser cada vez un mejor generador de riquezas.

"Solo si generamos riqueza general, eso retorna en riqueza particular para el inversor", ha destacado en su intervención. Frente a ello ha apuntado hacia las situaciones de burbuja que sí percibe "en algunos segmentos del mercado". Desde su punto de vista "hay una burbuja de valoración en los criptoactivos que se parece mucho a los tulipanes". Pero no es la única.

También, por efecto de la fuerte intervención de los bancos centrales, Ureta ve otro posible caso de burbuja en los bonos soberanos. No hay que olvidar que a pesar de que España, sin ir más lejos, se está endeudando a cotas insólitas hasta la fecha, ha llegado a ver su bono a diez años a tipos negativos por primera vez en su historia.

Con la premisa de que "hay burbuja cuando el precio se aleja mucho de los fundamentales de valor", también ha apuntado hacia esta situación en la cotización de "algunas tecnológicas" como Tesla. De la fabricante de coches eléctricos ha señalado que "solo vende un 1% de los vehículos de todo el mundo y ha llegado a valer más que el resto de fabricantes".

De la popularización al populismo

En un escenario en el que "la industria financiera está pasando a un sistema más desintermediado", el presidente de Renta 4, ha alertado del riesgo de que estas burbujas y su difusión en plataformas como las redes sociales termine por desembocar en "pasar de la popularización de la inversión al populismo financiero". "Si el mercado financiero se convierte en un reality show, no es bueno", ha sentenciado en alusión a casos como el de GameStop y la volatilidad de algunos activos.

Dentro de este equilibrio, Ureta ha hecho mención de la inversión pasiva, que en su opinión "ha permitido acceder a la inversión a muchas personas que antes no habrían podido". En contraposición, ha concedido que su parte mala es que "no genera ideas de inversión", por lo que vaticina un protagonismo cada vez mayor para el asesoramiento financiero frente a estos mercados cambiantes.