Garralda (Mutua): "El sector asegurador ha salido muy fortalecido de la pandemia"

El presidente de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, ha afirmado que "el sector asegurador ha salido muy favorecido de la pandemia". "La pandemia ha afectado a todos los sectores, al financiero también, pero dentro del sector financiero el asegurador es el que mejor ha salido", ha dicho.

Garralda ha participado este jueves en el Observatorio de las Finanzas, un encuentro organizado por Invertia en su primer aniversario dentro de EL ESPAÑOL, que reúne estos días a los principales actores del sector financiero.

"El sector asegurador se ha posicionado como uno de los grandes sectores que han ayudado al resto a salir", ha apuntado el presidente de Grupo Mutua, que ha añadido que las compañías de seguros "han adelantado el pago a proveedores sin tener que vencer los plazos normales de pago".

Mutua, además, congeló la tarifa a sus mutualistas durante los primeros meses del confinamiento, una medida que mantendrá este año. Un total de 1,8 millones de clientes de la aseguradora se han beneficiado de esta iniciativa, según ha contado Garralda.

El presidente de Grupo Mutua ha rechazado por completo el impuesto a las primas que el Gobierno ha puesto en marcha recientemente. "Nos parece muy mal. Todo lo que sea subir impuestos en esta situación de dificultad económica de las familias es contraproducente, pero, además, hacerlo sobre el coche, que es el indicador típico de la clase media española, va todavía peor", ha dicho.

Además, ha apuntado que la fiscalidad del automóvil tiene un efecto coyuntural, que es alargar la vida media de los coches, que ya ha subido mucho desde la pasada crisis. "Ahora mismo está en trece años y antes de la crisis de 2008 estaba en ocho años", ha explicado. Así, el nuevo impuesto no solamente es negativo para la fiscalidad de la clase media, sino también para la sostenibilidad, en opinión de Garralda.

Ignacio Garralda, presidente de Grupo Mutua

Garralda ha explicado que, por ley, la compañía está obligada a repercutir este impuesto a las primas, pero como compensación en la mayoría de los casos se baja la tarifa al cliente. "Ahí somos soberanos", ha añadido.

Por otra parte, Garralda ha valorado que, en la gestión patrimonial, los bancos tienen una capacidad de distribución y de contacto con los clientes mayor que las aseguradoras por su amplia red de sucursales que les da una ventaja competitiva, pero "que va a ir creciendo la gestión independiente está garantizado".

"¿Qué se entiende por independencia? Que el que gestiona y asesora al cliente no tiene en ningún momento conflictos de interés. La banca tiene conflictos de interés porque emite títulos y puede tener la tentación de colocar esos títulos a los que está asesorando financieramente. También tiene muy buenos clientes que son empresas que emiten títulos, tiene un potencial conflicto de interés", ha apuntado.

En la gestora del grupo, Mutuactivos, sin embargo, ese problema no existe. "La Mutua no emite títulos, no tiene clientes que emitan títulos, así que la independencia está garantizada", ha añadido.