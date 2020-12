Mapfre confía en que la ruptura de su alianza con Bankia se lleve a cabo "a precio de mercado"

Por otro lado, ha trasladado el compromiso de la compañía de no modificar su política de dividendos, siempre que no tengan una situación que no suponga un menoscabo para el balance. Además, ha recordado que el consejo de administración decidió aprobar una remuneración de 5 céntimos por acción, 13,5 céntimos anuales o el equivalente a 416 millones de euros.

Respecto a la evolución de la acción, Mata ha reconocido que se ha visto resentida por un convulso periodo. Sin embargo, ha señalado que en las últimas semanas se ha "visto un rayo de esperanza".

"A partir de finales del tercer trimestre, la acción ha evolucionado mejor que los comparables", ha dicho el directivo, aunque ha añadido que aún así la capitalización sigue lejos de la que debería ser, lejos del valor en el que debería estar la compañía.