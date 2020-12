¿Habrá rally de Navidad?

Las enormes ganancias del selectivo español del pasado mes de noviembre continúan manteniéndose intactas. Es más, a lo largo de este mes de diciembre se han incrementado desde esos mínimos que veíamos el pasado 29 de octubre en los 6.329,50 puntos.

Esto ha llevado a pensar a muchos inversores que el ver ahora un rally de Navidad es bastante difícil que ocurra. Aspectos a tener en cuenta que avalan esta tesis más allá de la rentabilidad acumulada y el extremo nivel de sobrecompra del mercado podríamos encontrarla en la falta de acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea por el brexit o en el Congreso estadounidense para llegar a un acuerdo en el tamaño de las ayudas para combatir los efectos de la pandemia por Covid-19.

Sin embargo, no podemos olvidar que estas dos variables se pueden convertir rápidamente en los motores de un rally de Navidad que realmente puede comenzar en cualquier momento.

Evolución del Ibex 35 Eduardo Bolinches

Por lo tanto, una primera conclusión que podríamos sacar es que el rally de Navidad está condicionado a que haya un acuerdo en el brexit y en el Congreso de los EE. UU. para el paquete de estímulos para luchar contra los efectos de la Covid-19.

Por lo que respecta al brexit, es difícil pensar en que no haya un acuerdo ya que ese escenario no le favorece a ninguna de las dos partes, mientras que en el caso de las ayudas a acordar por el Congreso estadounidense realmente tenemos el comodín de la Reserva Federal como elemento auxiliar de apoyo a los mercados mientras que no se cierra el acuerdo.

Por lo tanto, cabe pensar que acabaremos viendo el acuerdo en ambas incertidumbres actuales y por lo tanto acabaremos viendo un rally en el mercado, solo hay que ponerle el apellido: de Navidad o de Reyes.

No obstante, también tenemos una manera mucho más sencilla de valorar si tenemos rally de Navidad de una manera mucho más nacional. Y ésta pasa por ver qué es lo que ocurre con una serie de valores del selectivo español de gran peso que se encuentran ante importantes resistencias.

Estos son los casos del Banco Santander con los 2,80 euros, el BBVA con sus 4,30 euros, las acciones de Iberdrola con los 11,50 euros o las de Repsol con su resistencia de los 9 euros que viene intentando romperla desde el miércoles de la semana pasada.

Por lo tanto, una ruptura de esos niveles de manera globalizada implicaría un gran convencimiento por parte de los inversores de que finalmente sí habrá rally de Navidad y por lo tanto se generaría la gran señal de fortaleza en el mercado que sería la ruptura del 61,8% de Fibonacci de todo el tramo bajista de febrero a marzo y que se encuentra en los 8.457,6 puntos.