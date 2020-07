Goirigolzarri pide no caer en el fatalismo y aboga por planes por sectores y territorios

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha abogado este jueves por aplicar medidas de recuperación para paliar los efectos económicos de la Covid-19 a través de "tratamientos diferentes" por sectores y territorios, dado que tienen "distintos tipos de problemática".

Así, aunque ha dicho que "siempre" debe haber "políticas transversales", ha precisado que en la actualidad "ya no se necesitan recetas generales" y ha apuntado "la necesidad de trabajar para definir las medidas que mejor se acoplen a la realidad que tenemos".

Goirigolzarri se ha pronunciado así tras reunirse en València con el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro. Ha explicado que este ha sido su primer viaje desde Madrid tras el estado de alarma decretado por la pandemia y ha justificado que haya sido a València por ser "la ciudad donde está la razón social" de la entidad bancaria.

El responsable de Bankia ha aseverado que la actual crisis económica, generada a partir de la sanitaria de la Covid-19, "ha cogido a los bancos en una situación distinta a la anterior", de 2008, porque en esta ocasión se ha contado con capital y liquidez" para "estar cerca de los clientes" y así ayudar a las familias y a las empresas".

En este punto, ha hablado de la conveniencia de analizar los distintos sectores y territorios porque requieren "tratamientos diferentes". Preguntado por si considera que todas las medidas que se deben adoptar a partir de ahora para la recuperación económica deben ser "micro", ha manifestado que "siempre deber haber políticas transversales" y ante un contexto como el actual "un paraguas global" pero ha abogado por actuar de manera más concreta.

Como ejemplo ha hablado del turismo y ha dicho que en España "el turismo del norte no es igual al del sur" y que tienen "problemáticas diferentes". Por ello, ha insistido en buscar las medidas que mejor se adapten a la coyuntura actual.

Preguntado por la salida de esta crisis, José Ignacio Goirigolzarri ha respondido que "dependerá de cómo lo hagamos" y ha matizado que no le gusta "hablar de previsiones, que no son la realidad". Ha afirmado que está "muy claro que 2020 será un año muy duro" y que se registrará "una caída del PIB probablemente de doble dígito" pero ha pedido "no caer en el fatalismo de las cifras", tras lo que se ha mostrado "optimista" y ha resaltado que "esta es una crisis coyuntural".

Velocidad en la recuperación

"El tema fundamental es a qué velocidad saldremos", ha expuesto, a la vez que ha señalado que "eso dependerá de lo que hagamos, de las medidas gubernamentales, de las decisiones de empresas y del sector financiero". "La velocidad de salida dependerá de cómo lo hagamos los agentes sociales", ha agregado Goirigolzarri, que ha considerado que las medias tomadas hasta ahora, en una primera fase de ayuda "general" a familias y empresas, han estado "bien" y han sido "las adecuadas".

A este respecto, ha destacado que "la financiación bancaria de empresas ha crecido más de un 3 por ciento este mes" y ha apuntado que "por primera vez desde 2008-2009 se tiene un crecimiento interanual en el saldo de empresas" y ha valorado el "papel muy importe" de "los préstamos avalados parcialmente por el ICO". Tras ello, ha manifestado que la banca española y la francesa están siendo "las más eficientes" en la llegada de dinero a las empresas.

"Esa liquidez se está produciendo, se está celebrando, se están dando y espero que se dé en los próximos meses. Todavía tenemos mucho trabajo por delante", ha señalado. Respecto a apoyo concreto a empresas de la Comunidad Valenciana, el presidente de Bankia ha asegurado que la colaboración con esta autonomía "viene de siempre" y ha destacado la relación entre la entidad bancaria y la CEV.

"Lo hemos vivido todo permanentemente antes de la pandemia, tan cercano que estamos desarrollando planes muy concretos para la Comunitat" Valencia que se van a continuar. José Ignacio Goirigolzarri ha detallado, respecto a los avales del ICO, que Bankia ha apoyado a 5.000 empresas de este territorio y han financiado "en más de 1.000 millones de euros".