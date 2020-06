Lone Star ocultó a Trea AM que planeaba la venta del negocio en España

La filial española de Novo Banco y Trea AM afilan los cuchillos. La tensión entre ambas va en aumento después de que el banco portugués pusiera en venta su negocio en nuestro país. Una decisión que interfiere de lleno en las negociaciones para cerrar la compra de su gestora.

Según las fuentes consultadas por Invertia, las partes siguen avanzando para intentar dejar atados los flecos que están pendientes. El primero, y más importante, que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dé el visto bueno a la operación. Sin embargo, esas mismas fuentes explican que en los últimos días las tiranteces se han dejado notar entre los negociadores.

No es para menos. Fuentes del mercado explican a este diario que en el momento en el que se anunció que Trea AM era la adjudicataria de la gestora de Novo Banco en España, el propietario de la entidad lusa (Lone Star) era consciente de que en sus planes estaba la venta de su negocio en nuestro país. Sin embargo, optó por ocultarlo dado que todavía no tenía claro en qué momento se produciría la venta.

Incrementar el valor

Una decisión que no sería baladí en el contexto actual, dado que en este momento la venta de la gestora pende de un hilo. Como ha contado Invertia, Lone Star es consciente de que el negocio bancario en España vale más con su gestora que sin ella. De hecho, cualquier posible comprador como pudiera ser Abanca (que como ha contado Invertia habría mostrado su interés) exigiría contar con esa pata del negocio.

Además, no hay que olvidar que para Novo Banco sería vital la venta de su filial española ‘al completo’, dado que no se vende una ficha bancaria; tan sólo un fondo de comercio (el negocio puro y duro) que vale mucho menos si no tiene en su haber los cerca de 800 millones que posee en activos bajo gestión. Al final, de lo que se trata, es de maximizar su valor.

Una sucursal de Novo Banco en Portugal en una imagen de archivo.

Existe cierta sorpresa dentro del sector en cómo es posible que se haya llegado a una situación como esta. En operaciones de venta de este tipo el vendedor debe incluir un plan de negocio a cinco años en el que se incluye la evolución prevista. De este modo, el comprador puede hacer la due dilligence y analizar si la compra tiene sentido desde el punto de vista industrial y económico.

Por tanto, explican fuentes que han negociado este tipo de operaciones, si la venta de la filial bancaria estaba en el radar de Lone Star se debería haber puesto en negro sobre blanco. Si se ocultó estamos ante una irregularidad que podría acarrear responsabilidades para, entre otros, los asesores de Novo Banco que estaban encabezados por José Miguel Rego de Haitong Bank. Invertia ha intentado ponerse en contacto con la entidad, pero no ha obtenido respuesta.

Debate interno

Aunque las partes siguen insistiendo en que todas las opciones están abiertas, fuentes de mercado explican que en este momento hay un cierto debate en el seno de Novo Banco sobre qué hacer con la venta de la gestora a Trea AM.

Por un lado, se estudia la opción de seguir adelante, aunque adaptándolo al nuevo escenario que surge de la venta del banco. Por otro, se baraja la posibilidad de paralizar la operación y llegar a un acuerdo amistoso con Trea. Quizá la opción preferida para revalorizar la venta de la filial española. Por último, mantener la venta de la gestora a Trea dándole una indemnización por el cambio de condiciones o, por el contrario, arriesgarse a posibles demandas.