Luis de Guindos (BCE): "No vamos a tener una crisis bancaria"

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha destacado que los niveles de solvencia y capitalización de los bancos de la zona euro son actualmente mucho mayores que los registrados durante la Gran Recesión y ha expresado su confianza en que las entidades de la eurozona serán capaces de superar la crisis actual.

"No vamos a tener una crisis bancaria", ha afirmado Guindos durante su intervención en un acto organizado por Esade Alumni en el que ha defendido las medidas implementadas en respuesta a la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 en cuanto a niveles de liquidez y capital para que los bancos no actúen de manera procíclica.

Asimismo, el banquero central ha subrayado que los bancos de la zona euro han dejado de pagar dividendos para acumular reservas de capital e impedir una contracción de crédito.

"Desde el punto de vista de solvencia estoy convencido de que los bancos de la eurozona van a superar la crisis", ha reiterado el vicepresidente del BCE, advirtiendo, sin embargo, de que con una caída estimada del PIB del orden del 10% y un fuerte aumento del paro "esto va a afectar a la cuenta de resultados de los bancos, cuya rentabilidad no era excesivamente boyante antes de la pandemia".

A este respecto, el español ha defendido que, más que los bajos tipos de interés del BCE, existen problemas de índole estructural en el sector, como la sobrecapacidad y los costes, por lo que se ha mostrado convencido de que el camino futuro "pasa por la consolidación" y el ajuste del exceso de capacidad.

Rezagados en digitalización

Por otro lado, el vicepresidente del BCE ha señalado que actualmente Europa es un referente desde muchos puntos de vista y se mantiene junto a Estados Unidos como la zona económica más importante del mundo.

"Nos hemos podido quedar relativamente atrás en cuestiones tecnológicas", ha reconocido Guindos, señalando que hoy en día empresas como Facebook rondan los 600.000 millones de euros de valoración, mientras que el mayor de los bancos europeos apenas se acerca a 100.000 millones.

Desde el punto de vista institucional, el exministro español ha defendido que el gran avance de Europa ha sido el euro, destacando que se han tomado pasos importantes, aunque aún quedan muchas cosas por hacer en términos de union bancaria, unión de capitales o de política fiscal. "A lo mejor ahora nos arrepentimos (de no haber avanzado más)", ha apuntado.

En este sentido, ha recordado que para un país como España la zona euro es una red de seguridad con el apoyo de las instituciones europeas, incluido el BCE.

"El BCE no ha sido tímido (...), nuestros programas de compra de activos son muy importantes, pero hay cosas que no podemos hacer porque están fuera de nuestro mandato. No podemos hacer financiación monetaria", ha recordado.