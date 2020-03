ING gana 186 millones en España, un 13% más, y copa el 8,4% de las nuevas hipotecas

Primera presentación de resultados de ING en España y Portugal con Roel Huisman al frente de la entidad tras sustituir a César González-Bueno, histórico del banco naranja, el pasado 18 de noviembre.

Lo primero que ha querido hacer Huisman en su primer encuentro con medios de comunicación en España es dejar claro un mensaje de continuidad. "No va a haber sorpresas si digo que este año nos centraremos en mantener el crecimiento en hipotecas, préstamos personales e intentaremos crecer con nuestras soluciones de inversión", ha indicado, descartando cambios en el equipo directivo en España tras su incorporación al banco.

"Para mí, la tarea principal es asegurar la continuidad fuerte y constante, trabajando para mejorar la experiencia del cliente", ha insistido Huisman, destacando unos "resultados fuertes en un mercado con muchos desafíos". En concreto, ING alcanzó un beneficio después de impuestos de 186 millones de euros en España y Portugal en 2019, un 13% más que el año anterior.

El beneficio ordinario antes de impuestos se situó así en 258 millones, un 20% más, con unos ingresos ordinarios que alcanzaron los 721 millones de euros (+17%).

Objetivo, crecimiento de clientes

El crecimiento de nuevos clientes avanza según lo previsto por el banco naranja, con cuatro millones de ellos en la península. Sin embargo, Huisman ha dejado claro que más que la cantidad, le importa la calidad. "Queremos clientes activos, que nos elijan como su banco principal".

De momento, los clientes con una Cuenta Nómina de ING ya han superado los 2,3 millones, lo que implica un crecimiento del 7% respecto a 2018.

En este sentido, la entidad ha puesto el foco en crecer en el mercado de créditos al consumo y en hipotecas, donde ya copan un 8,4% de la nueva producción. Frente al temor de que la desaceleración económica provoque un incremento de la mora, desde la entidad insisten en la calidad de su cartera, "con un ratio de mora por debajo del 1% en España".

Respecto al crédito al consumo, Huisman reconoce que "hay que ser cautos y prudentes y estar muy encima de lo que hacemos", con una mora del 3,45% en este segmento.

La entidad, que acaba de rebajar de nuevo los intereses de sus hipotecas variables y mixtas, no cierra la puerta a lanzar una hipoteca fija en el entorno actual de tipos de interés en mínimos. "Estamos contentos con lo que tenemos, pero eso no significa que no estemos analizando el mercado y las oportunidades que existen para dar nuevas respuestas a los clientes", explica el CEO de ING.

Cajeros y Bizum

Con una presencia de más de 20 años en España, los clientes de ING reclaman desde hace tiempo tener acceso a más cajeros para poder sacar efectivo. Desde la entidad aseguran, sin embargo, que "no oímos excesivo ruido por este frente", recordando los últimos acuerdos renovados con Bankia y el servicio de cashback que permite sacar dinero en establecimientos como El Corte Inglés, Dia, Galp o quioscos de la ONCE, con más de 22.0000 puntos disponibles.

Desde la entidad recuerdan que "los clientes también pueden sacar dinero donde quieran a partir de 200 euros".

Respecto al uso de Bizum en el banco, ING considera que "no hay ninguna incompativilidad con Twep, que permite a clientes y no clientes realizar pagos móviles en segundos. "A los clientes les gusta Bizum, a nosotros nos gusta Bizum y no hay ninguna incompatibilidad con Twep", asegura Almudena Román, directora general de banca para particulares de la entidad.