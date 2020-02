Santander elige a Francisco Giménez Bosch para presidir Allianz Popular Holding

Banco Santander da los últimos pasos para culminar la integración de Allianz Popular, la gestora de la que el banco cántabro es propietaria al 100% desde el pasado 31 de enero. Según aparece publicado en el BORME, el banco presidido por Ana Botín ya ha acometido la destitución del antiguo consejo de la gestora creada en 2011 entre la aseguradora alemana y el Banco Popular y ha nombrado a Francisco Giménez Bosch como presidente del holding.

Bosch, que ocupaba el cargo de director de recursos y seguros del Santander, sustituye a Iván José de la Sota Duñabeitia en el cargo, quien en marzo de 2018 se convirtió en el primer español en entrar en el comité de dirección global de la aseguradora alemana.

A finales de enero Banco Santander cerró la operación por la que se hizo con el 60% de Allianz Popular que aún no poseía, por unos 936 millones de euros, tras el visto bueno de Bruselas. Pero desde que se anunció la operación, la entidad ha tenido en mente un objetivo claro: ganar posiciones en el ranking de gestoras por patrimonio en España, donde actualmente ocupa la tercera posición por detrás de CaixaBank AM y de BBVA AM.

Giménez Bosch será uno de los máximos responsables en este propósito, al tener bajo su paraguas los negocios de seguros, planes de pensiones y fondos del holding.

No será sencillo. Desde la resolución del Banco Popular en junio de 2017, la joint venture del banco resuelto y la aseguradora ha sufrido fuertes reembolsos que, de momento, impiden al nuevo gigante alcanzar a CaixaBank en el negocio de fondos de inversión.

Datos de patrimonio

En concreto, y según los datos provisionales de enero, la gestora de la entidad de origen catalán mantiene más de 47.800 millones de euros en patrimonio bajo gestión (solo en fondos), mientras que la suma de Santander AM y de Allianz Popular se situaría en 45.894 millones de euros.

La gestora del banco cántabro sí superaría, no obstante, a BBVA AM, que a cierre de enero contaba con un patrimonio en fondos de unos 41.400 millones de euros.



Mes a mes, Allianz Popular sufrió en 2019 fuertes reembolsos que llegaron a superar los 1.000 millones de euros. Y la cifra es más abultada ahora con la salida de otros 150 millones en enero, según los datos de Inverco.

En total, Allianz Popular aparece en la novena posición del ranking con 7.225 millones de euros de patrimonio en fondos, por debajo de Bankinter Gestión de Activos y ligeramente por encima de Mutuactivos.

La gestora lleva meses permitiendo los reembolsos sin comisión a sus partícipes ante los cambios que se avecinan en unos productos que puedan acabar por ‘solaparse’ para después fusionarse con los de un gigante como Santander AM. En todo caso, las gestoras tienen que comunicar al mercado y a sus partícipes dichos cambios para que estos puedan decidir si siguen o no en el producto.