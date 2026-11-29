Forma parte de la planificación para respaldar el pedido de 300 Boeing 737 MAX‑10 y la meta de 800 aviones y 300 millones de pasajeros en 2034, con capacidad para 400 revisiones generales anuales en los dos nuevos centros.

¿Cómo encaja este centro de motores en la estrategia de flota y expansión de Ryanair?

Añade capacidad de mantenimiento especializada que puede atraer proveedores y empresas auxiliares, reforzando la oferta industrial y la conectividad anual necesaria para nuevos inversores.

¿Qué efecto tractor puede tener el centro de motores de Ryanair en la industria aeroespacial sevillana?

Ya ha confirmado 500 millones de inversión y la creación de más de 600 empleos altamente cualificados, además del compromiso de una academia de ingeniería para formar técnicos locales.

¿Qué impacto inmediato ha tenido ya la inversión de Ryanair en Sevilla?

Ryanair exigió certezas sobre emplazamiento, requisitos urbanísticos y medioambientales, suministro eléctrico y cumplimiento del calendario para empezar obras en 2027 y operar en 2029.

Porque Sevilla resolvió antes los permisos, el suministro eléctrico y el calendario exigido por Ryanair, y ofreció talento y base industrial; Polonia presentó una oferta competitiva pero aún tenía asuntos pendientes.

¿Por qué ha elegido Ryanair Sevilla para su centro de reparación de motores y no Polonia?

Wilson urge a Aena a reducir sus tarifas en aeropuertos como Jerez y Granada para hacerlos competitivos frente al resto de Europa e incrementar el tráfico regional.

Las nuevas instalaciones sevillanas prevén comenzar su construcción a inicios de 2027 y comenzar a entregar los primeros motores reparados a partir del año 2029.

El CEO de Ryanair, Eddie Wilson, señala que la agilidad administrativa y el cumplimiento de plazos por parte de las instituciones fueron claves para elegir Sevilla frente a Polonia.

Ryanair invertirá unos 500 millones de euros en un nuevo centro de reparación de motores en el Puerto de Sevilla, el cual generará más de 600 empleos cualificados.

"Duro negociador". Es como definió el consejero andaluz de Industria, Jorge Paradela, a Eddie Wilson, CEO de Ryanair, cuando ambos celebraban en público la decisión de la aerolínea de instalar en Sevilla un centro de reparación de motores.

En Sevilla ya era bien conocido ese rasgo de Wilson: cuando a finales de 2022 se produjo una huelga en el centro de reparaciones de la compañía en el aeropuerto, amenazó con trasladar la instalación a otra ciudad e incluso llevó temporalmente toda la carga de trabajo a otros emplazamientos.

En los últimos años, los choques de Wilson con el ex ministro Óscar Puente han sido constantes por las tasas que aplica Aena en los aeropuertos regionales (llegó a abandonar varios destinos y redujo plazas), y también con Bustinduy (Consumo) por el equipaje de mano.

Aunque hoy en Andalucía son días de vino y rosas para él, tras confirmar la inversión de 500 millones de euros en el centro de motores sevillano, que se ubicará en el Puerto y que refuerza el papel de la ciudad como polo aeronáutico en el Sur de Europa.

Pregunta.– ¿Qué pesó más para elegir Sevilla, la agilidad administrativa o las ayudas públicas? ¿Es la rapidez burocrática un factor clave de competitividad de los territorios?

Respuesta.– El calendario fue fundamental. De nada sirve un paquete de ayudas atractivo si no se puede empezar a construir o resolver las cuestiones relativas al suministro eléctrico y los permisos.

Necesitábamos comenzar la construcción a principios de 2027 y que los primeros motores salieran de estas instalaciones en 2029.

Sevilla contaba con el talento en ingeniería, la experiencia en el sector aeroespacial y la base industrial que necesitábamos.

Y, lo que es fundamental, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, el Puerto y el Gobierno central trabajaron conjuntamente para resolver las cuestiones pendientes. Eso nos dio la confianza de que cumplirían con lo acordado.

Las regiones compiten por atraer inversiones y las que toman decisiones y cumplen sus compromisos son las que ganan.

P.– ¿Es consciente de la hazaña que supone haber conseguido que administraciones de distinto signo político colaboren en un proyecto, con la tensión política actual en España?

R.–Fue un auténtico trabajo en equipo, pero esto debería ser lo normal. Estamos invirtiendo aproximadamente 500 millones de euros y creando más de 600 puestos de trabajo altamente cualificados.

Es algo que cualquier administración debería querer apoyar, independientemente de su signo político.

En Sevilla, todos se centraron en sacar adelante el proyecto. Escucharon lo que necesitábamos y trabajaron juntos para resolver los problemas.

P.– El consejero Paradela ha destacado que la negociación fue muy dura. ¿Qué garantías pedía Ryanair para decidir su inversión?

R.– Cuando inviertes aproximadamente 500 millones de euros, tienes que estar seguro de que se cumplirá lo que te han prometido.

No estamos hablando de un almacén. Se trata de unas instalaciones altamente sofisticadas en las que se desmontarán, inspeccionarán, repararán, volverán a montar y someterán a pruebas los motores.

Necesitábamos tener certezas sobre el emplazamiento, los requisitos urbanísticos y medioambientales, el suministro eléctrico y, sobre todo, el calendario.

También necesitábamos contar con profesionales cualificados y con la capacidad de formación necesaria para respaldar la operación. No son detalles menores que se puedan dejar para el final.

Estas instalaciones son importantes para el crecimiento de Ryanair y teníamos que estar seguros de que Sevilla podría tenerlas listas para 2029.

P.– ¿Cómo prevén financiar la operación?

R.– Ryanair tiene previsto financiar esta inversión gracias a la solidez de su balance y a su capacidad sostenida de generación de caja.

Como el mayor grupo aéreo de Europa, con una sólida posición de liquidez y calificaciones crediticias de grado de inversión, estamos bien posicionados para respaldar el desarrollo de estas instalaciones como parte de nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo.

Por otro lado, el paquete de ayudas y el apoyo a la formación también fueron factores clave.

P.– Tanto el consejero como usted mismo se han referido a la importancia de la relación personal y la confianza. ¿Qué aporta este aspecto en su manera de hacer negocios?

R.– La confianza se gana cumpliendo con tu palabra, haciendo lo que dices que vas a hacer. Ya conocíamos Sevilla por nuestra actividad de mantenimiento de aeronaves, así que es una relación que se ha construido con el tiempo y que no nace con este anuncio.

Mantuvimos más de 25 reuniones sobre este proyecto. Jorge Paradela, Rocío Blanco y sus equipos viajaron a Dublín cuando fue necesario, escucharon los problemas que les planteamos y trabajaron para resolverlos.

Entendieron que nuestros plazos no eran negociables.

Las relaciones personales son importantes porque te permiten coger el teléfono, explicar un problema y abordarlo directamente. Pero tener una buena relación no sustituye la necesidad de cumplir los compromisos.

Lo que nos impresionó en este caso fue que esa relación dio resultados.

P.– ¿Estuvo Sevilla siempre en cabeza? ¿Tuvo opciones reales en algún momento la ubicación propuesta en Polonia?

R.– Polonia era una candidata muy seria. Presentó una propuesta muy competitiva y estaba en una fase avanzada del proceso. La competencia fue real. Polonia no estaba ahí por estar.

La diferencia fue que Sevilla resolvió antes las cuestiones clave. En Polonia todavía quedaban algunos asuntos pendientes y no podíamos permitirnos tener incertidumbre sobre los plazos.

Sevilla consiguió esta primera inversión porque contaba con los profesionales, la capacidad industrial y un plan viable.

Anunciaremos la segunda ubicación en 2027. Polonia sigue siendo una opción para esa inversión, pero aún quedan cuestiones por resolver.

P.– En Sevilla ya tuvieron un conflicto laboral duro hace unos años. ¿Qué peso tiene la legislación laboral a la hora de decidir sus inversiones?

R.– Valoramos la competitividad de cada ubicación en su conjunto: los profesionales cualificados, las infraestructuras, los costes y la existencia de un marco jurídico claro.

La legislación laboral forma parte de esa valoración, pero no es lo único que tenemos en cuenta.

Ya tenemos instalaciones de mantenimiento de aeronaves en Sevilla y conocemos la calidad de sus profesionales.

Esta nueva inversión creará más de 600 puestos de trabajo altamente cualificados y contará con el apoyo de una nueva Academia de Ingeniería para formar a técnicos e ingenieros locales e impulsar su desarrollo profesional.

Estamos haciendo una inversión a largo plazo. Para ello necesitamos tanto una actividad competitiva como una cantera de profesionales cualificados.

Sevilla ofrece las bases para conseguirlo.

P.– ¿Qué efecto tractor tendrá su planta de motores? ¿Qué sinergias puede generar para que a otras empresas les resulte atractivo buscar su cercanía?

R.– Sevilla ya cuenta con una sólida industria aeroespacial. Esta inversión incorpora una nueva capacidad. Esto debería generar oportunidades para que proveedores especializados y otras empresas se instalen en la zona.

Esas compañías tomarán sus propias decisiones de inversión, pero contar con un centro de mantenimiento de motores de esta envergadura refuerza la oferta industrial de Sevilla.

La conectividad durante todo el año también es importante. Las empresas necesitan poder llegar a sus clientes, proveedores y compañeros en noviembre, no solo en julio y agosto.

La inversión industrial, la disponibilidad de personal cualificado y una conectividad aérea fiable durante todo el año son factores que se retroalimentan y fortalecen entre sí.

P.– ¿Tener su propio centro de reparación de motores es una medida de ahorro a largo plazo, o de eficiencia, control y rapidez?

R.– Es todo eso. Los costes de reparación de motores han aumentado considerablemente y queremos tener un mayor control sobre nuestros costes y los plazos de reparación.

Trabajar exclusivamente nosotros con nuestros propios motores nos permite simplificar las operaciones y desarrollar equipos altamente especializados.

Ya hemos comprobado las ventajas de este modelo en el mantenimiento pesado de aeronaves. Repetir los mismos trabajos en los mismos tipos de aeronaves permite ser mucho más eficiente.

Entre los dos nuevos centros tendremos capacidad para realizar unas 400 revisiones generales de motores al año, dando servicio a un parque de hasta 2.000 motores en 2034.

Alcanzar la plena capacidad llevará tiempo, pero el objetivo es sencillo: respaldar nuestro crecimiento, mejorar la eficiencia y controlar los costes para seguir ofreciendo tarifas bajas.

P.– Hay cuellos de botella actualmente tanto en la fabricación como en las entregas de aviones y motores, ¿les está afectando en sus planes de expansión?

R.– Nuestro objetivo es alcanzar una flota de 800 aviones y transportar a 300 millones de pasajeros al año para el ejercicio fiscal 2034.

Para respaldar ese crecimiento, tenemos un pedido de 300 aviones MAX 10 que está previsto que recibamos a lo largo de los próximos siete años.

El avión ha obtenido recientemente su certificación y todo está listo para que empecemos a recibir las primeras unidades en la primavera de 2027, tal y como estaba previsto, y los centros de mantenimiento de motores forman parte de esa planificación a largo plazo.

P.– ¿Se mantendrá eternamente fiel a Boeing o contempla algún gran pedido a Airbus?

R.– El plan de crecimiento que hemos anunciado contempla la incorporación de 300 nuevos Boeing 737 MAX-10. Estamos centrados en materializar ese crecimiento y dotarnos de las infraestructuras necesarias para respaldarlo.

En las instalaciones de Sevilla llevaremos a cabo el mantenimiento y la revisión general de nuestros motores CFM56-7B y LEAP-1B.

Actualmente tenemos 26 aviones Airbus en nuestra flota y, si Airbus hubiera aceptado nuestra oferta, siempre contemplaríamos esa posibilidad. Pero nuestras necesidades de nuevos aviones están más que cubiertas con el pedido de los MAX 10.

P.– Como operador aéreo, ¿en qué aeropuertos cree que hay buenas oportunidades en Andalucía?

R.– Málaga y Sevilla siguen ofreciendo oportunidades, y la demanda en Málaga durante el invierno ha sido especialmente fuerte. Andalucía no es solo un destino de verano. Existe demanda de conectividad durante todo el año.

También hay potencial en aeropuertos como Jerez y Granada, pero Aena tiene que hacerlos competitivos. Construir un aeropuerto y después dejarlo infrautilizado no tiene ningún sentido.

Estos aeropuertos compiten por atraer aviones con otros aeropuertos de toda Europa y sus tarifas tienen que reflejar esa realidad.

Si Aena quiere aumentar el tráfico en los aeropuertos regionales de Andalucía, debería reducir las tarifas y hacer que resulte atractivo para las aerolíneas incrementar su capacidad.

Unos costes competitivos son los que generan más vuelos, más turismo y más empleo.