Evolución de la aceituna desde que llega verde a la entamadora hasta su transformación en negra. J. E. P.

El secreto de las aceitunas negras: se cogen verdes y se oscurecen en las entamadoras por oxidación

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Todas las aceitunas llegan verdes a las plantas procesadoras y un 40% se convierten en negras mediante baños de sosa y un proceso de oxidación con aire. El color negro final se fija utilizando gluconato ferroso y, a diferencia de las verdes que se pasteurizan, las aceitunas negras deben esterilizarse. Los aranceles impuestos por Estados Unidos han provocado la pérdida del 70% de las ventas de aceituna negra española en ese mercado. El sector alerta de una caída importante de precios y problemas de rentabilidad en la presente campaña, afectando especialmente a la variedad hojiblanca. Preguntas ¿Por qué se oscurecen en las entamadoras las aceitunas que terminan siendo negras? Porque en la entamadora se someten a baños diluidos de sosa cáustica y, entre lavados, se inyecta aire para oxidar los compuestos fenólicos de la pulpa; esa oxidación genera pigmentos oscuros que convierten la aceituna en negra. ¿Qué papel tiene el gluconato ferroso en la fabricación de aceituna negra? El gluconato ferroso se añade tras la oxidación para fijar el color oscuro y evitar que se pierda con el tiempo, estabilizando la apariencia de la aceituna negra antes de su envasado. ¿Cómo afecta a los productores andaluces la pérdida del mercado de aceituna negra en Estados Unidos? Ya ha supuesto una caída de ventas: según Asemesa se han perdido alrededor del setenta por ciento de las ventas de aceituna negra en Estados Unidos, lo que obliga a productores andaluces a buscar mercados alternativos. ¿Por qué algunas aceitunas se esterilizan y otras solo se pasteurizan antes de la venta? Las aceitunas negras, tras su proceso de oxidación y envasado, requieren esterilización para eliminar cualquier bacteria; las verdes, al no seguir el mismo tratamiento, se pasteurizan en lugar de esterilizarse. ¿Qué proporción de la aceituna de mesa que procesa Dcoop sale al mercado en verde y cuánta en negro? En las entamadoras el criterio del maestro deja aproximadamente seis de cada diez aceitunas para salir verdes y las otras cuatro de cada diez se transforman en negras mediante oxidación y tratamiento.

Todas las aceitunas son verdes cuando llegan en la entamadora, la planta donde van a ser procesadas. De hecho, a la campaña de recogida de aceituna de mesa se la conoce como ‘verdeo’.

Es al entrar a la entamadora cuando el maestro decide: aproximadamente seis de cada diez saldrán al mercado verdes, y las otras cuatro se transformarán en aceituna negra.

Juan Carlos Osuna, jefe de la planta de Dcoop en Dos Hermanas (Sevilla) explica que durante varios días las elegidas para negra van a ser sometidas a un proceso para oxidarlas, lo que explica su cambio de color.

La aceituna recibe varios baños de sosa cáustica muy diluida, cada uno durante unas horas. La sosa va penetrando en la pulpa poco a poco y le quita el amargor (la oleuropeína). "La cuece", dice Osuna.

Esto se hace también con las verdes. Pero a las que van a ser negras, entre baño y baño, se le inyecta aire. Así se oxidan los compuestos fenólicos de la pulpa formando pigmentos oscuros.

Tras varios días de lavados y oxidación, tres o cuatro normalmente, la aceituna queda negra y uniforme. A continuación se añade una sal de hierro como el gluconato ferroso, explica Osuna, que fija el color y evita que se pierda poco a poco.

Y después sigue el mismo proceso de sus ‘hermanas’ verdes: se lava para eliminar los restos de sosa, se clasifica por tamaño y se deshuesa o se corta en rodajas si va a ser ingrediente de pizzas.

De ahí a la envasadora, bien en cristal o en lata.

Y ya envasadas, aún hay una última diferencia respecto a las verdes: hay que esterilizarla para eliminar cualquier bacteria (las verdes se pasteurizan).

Búsqueda de mercados

Dcoop procesa y envasa alrededor de 60 millones de kilos de aceituna de mesa entre esta planta sevillana de Dos Hermanas y otra en Monturque (Córdoba).

El 70% de la producción del gigante cooperativo se vende en mercados internacionales, y el 30% restante va al consumo nacional.

En España, una cosecha media supera las 500.000 toneladas (este año la previsión al inicio estaba por encima de las 600.000), de las que un 80% salen de Andalucía

La comercialización está muy condicionada en los últimos años por los aranceles impuestos en Estados Unidos, que se arrastran desde 2017.

Un desencuentro entre el Gobierno estadounidense y la UE por la industria aeronáutica lo acabó pagando el agricultor español (fundamente el andaluz) con gravámenes del 37% a la aceituna negra.

Los porcentajes se han ido actualizando, pero aún hoy oscilan entre el 25 y el 4%, más un 15 % adicional por el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos.

Según la patronal exportadora Asemesa, se han perdido el 70 % de las ventas de aceituna negra en este mercado, en beneficio de competidores como Egipto, Turquía y Marruecos.

España ha pasado de ser el primer exportador a ese país al tercer puesto.

En la campaña 2025-26 Estados Unidos compró 36.446 toneladas de aceituna de mesa española, un 11,1 % menos. Casi todo es verde: 27.962 toneladas, frente a 7.405 de negra.

Hay productores como Dcoop, de cuyas entamadoras sale más del 15% del total nacional, que prácticamente han renunciado a colocar aceituna de mesa en Estados Unidos.

Algo que les obliga a buscar mercados alternativos en todo el mundo.

Caída de precios

El director general de Dcoop, Rafael Sánchez de Puerta, ha alertado hoy además de una caída muy importante de los precios de la aceituna de mesa en esta campaña.

Los bajos precios afectan especialmente en la variedad hojiblanca, y en menor medida a la manzanilla.

Aunque la demanda está respondiendo y se confía en poder dar salida a toda la producción, el principal problema se encuentra en la rentabilidad.

“El modelo cooperativo es clave para generar empleo y riqueza en el territorio y para fijar población en zonas rurales”, ha señalado el director general de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jaime Martínez Conradi.

El olivar en España abarca 2,75 millones de hectáreas de las cuales 197.335 hectáreas corresponden a olivar de mesa (77.650 hectáreas de olivar de aceituna de mesa y 119.685 hectáreas de aptitud mixta). El olivar de mesa representa un 7% del total de la superficie total olivarera.

España es líder mundial en producción de aceituna de mesa. La producción española representa de media el 62% de la producción de la UE y el 17% de la producción mundial.