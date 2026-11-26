Dcoop anticipa una tendencia de concentración por costes: el estudio citado prevé que unas 603 almazaras desaparecerán en la próxima década y solo sobrevivirán las más eficientes y de mayor volumen, lo que impulsa la apuesta por centros de mayor escala.

¿Qué hay detrás de la estrategia de Dcoop de abrir almazaras propias y qué impacto describe el estudio sobre el sector?

La planta tiene patios de recepción, limpieza y lavado, cinco líneas de procesado, cuatro líneas de limpieza de 100 Tm/h, 24 tolvas de almacenamiento y bodega; podrá molturar 50.000 toneladas la primera campaña y 100.000 en cinco años.

¿Cómo está equipada la almazara de Dcoop en Jaén y cuál es su capacidad inicial?

Las cooperativas que respaldan inicialmente la instalación son Domingo Solís y Virgen de la Villa (Martos), SCA San José (Mancha Real), San Blas y Nuestra Señora del Rosario (Rus) y La Purísima (Guarromán).

¿Quiénes son las cooperativas que ya respaldan la nueva almazara de Dcoop en Jaén?

Ya ocurrido: las cooperativas mantienen su personalidad jurídica y recepción de aceituna pero externalizan la molturación a Dcoop; esto reduce sus costes operativos inmediatos. Podría ocurrir: aumentará la presión sobre almazaras pequeñas que no modernicen sus instalaciones.

¿Qué consecuencias tiene para las cooperativas jienenses que Dcoop concentre la molturación en la almazara de Martos-Torredonjimeno?

Dcoop busca concentrar el proceso industrial para reducir costes y ganar escala; la almazara centraliza molturación, energía y servicios que las cooperativas pequeñas no pueden optimizar. Apoya la idea de ahorro de costes y mejora competitiva explicado por la dirección de Dcoop.

¿Por qué Dcoop ha abierto una almazara propia en Jaén y no ha dejado el molturado en las cooperativas locales?

El proyecto busca ganar escala y eficiencia anticipándose a la previsión de cierres e integraciones en el sector aceitero ibérico durante la próxima década.

La planta tiene una capacidad inicial de molturación de 50.000 toneladas de aceituna por campaña, con el objetivo de alcanzar las 100.000 en un plazo de cinco años.

La instalación arranca concentrando la producción de seis cooperativas jienenses para reducir sus costes operativos manteniendo la independencia de cada entidad.

Dcoop ha puesto en marcha su tercera almazara propia entre Martos y Torredonjimeno (Jaén) tras una inversión superior a diez millones de euros.

Dcoop ha puesto esta semana en marcha su nueva almazara en Jaén, entre los términos municipales de Martos y Torredonjimeno, en la que van a producir su aceite los socios de media docena de cooperativas jienenses.

Es la tercera almazara propiedad directa de Dcoop -no de ninguna de sus cooperativas asociadas- que está en operación, tras la de Dos Hermanas (Sevilla) y Pueblo Nuevo de Guadiana (Badajoz). La inversión ha superado los diez millones de euros.

Cuenta de inicio con el respaldo de las cooperativas Domingo Solís y Virgen de la Villa, de Martos; SCA San José, de Mancha Real; San Blas y Nuestra Señora del Rosario, de Rus, y La Purísima, de Guarromán.

El proyecto está abierto a la participación de más cooperativas. Dcoop tiene otras 16 en la provincia de Jaén, y la ubicación hace que sea interesante también para otras cercanas en Córdoba.

Las almazaras que ya molturan allí ahorran en costes operativos y mejoran su competitividad, ha destacado el director general de Dcoop, Rafael Sánchez de Puerta, en un encuentro hoy con periodistas.

Y no supone que desaparezcan las cooperativas que participan. No hay fusiones ni integraciones societarias: cada entidad sigue existiendo con su propia personalidad jurídica, y mantiene el servicio de recepción.

Los socios siguen entregando la aceituna en su cooperativa de toda la vida. Solo que este año no arrancan sus fábricas, sino que acuden a un servicio común que les facilita Dcoop, cooperativa de segundo grado.

La nueva almazara tiene una capacidad de molturación de 50.000 toneladas de aceitunas esta primera campaña para llegar a 100.000 en un plazo de cinco años.

Se ha diseñado con un patio de recepción de aceitunas, patio de limpieza, lavado y pesaje de aceitunas, sala de procesado, sala de calderas, almacén, despacho, laboratorio, bodega de aceite y balsas de evaporación.

En el patio de recepción habrá cuatro líneas de limpieza de aceitunas de 100 Tm/h de capacidad compuesta por seis tolvas de recepción de aceitunas y dos líneas de limpieza de aceitunas.

La instalación dispone de cuatro básculas electrónicas de pesada continua, 24 tolvas de almacenamiento de aceitunas y tres tolvas de almacenamiento de orujo.

Y hay además una separadora de pulpa-hueso, maquinaria para extracción continua de aceite de oliva en dos fases formada por cinco líneas de procesado con 500TM/día y una bodega de almacenamiento.

La almazara de Dos Hermanas funciona desde 2016. Ese centro industrial el grupo ya elaboraba anteriormente aceituna de mesa. Actualmente el grueso de la aceituna de molino que recibe procede de superintensivos de la vega del Guadalquivir.

La de Pueblo Nuevo de Guadiana da servicio a los socios cooperativistas de Dcoop en Extremadura y entró en servicio la pasada campaña.

Tendencia

Con la nueva almazara de Jaén se da un salto de escala en este tipo de proyectos, ya que concentra más volumen que las otras dos.

El grupo cooperativo se anticipa así a una tendencia sobre la que ya advierten expertos como Juan Vilar: la estructura de costes actual de la industria aceitera va a hacer inviables las almazaras pequeñas y que no tengan la última tecnología.

En España y Portugal hay actualmente 2.219 almazaras. El 27% de ellas, algo más de una de cada cuatro, habrá desaparecido en una década. Más de 600. Selección natural: sólo sobrevivirán las que acaparen más volumen y sean más eficientes.

Es la conclusión central del estudio La almazara en la Península Ibérica y sus rasgos, cualidades y atributos para la supervivencia, que dibuja un panorama de profundos cambios en el ecosistema de producción de aceites de oliva.

De las 2.219 almazaras ibéricas, 1.047 son operadas bajo la fórmula cooperativa, y el resto, 1.172 son almazaras industriales. Las primeras molturan el 40% de la producción y las segundas el 60%.

“Si las almazaras orientadas a una estrategia de eficiencia mediante escala siguen creciendo durante la década próxima, en la Península Ibérica desaparecerán, se integrarán o cerrarán 603 almazaras, 131 en Portugal, y 472 de España, por falta de competitividad”, concluye Vilar.

Para los socios cooperativistas que recurren a estos servicios comunes de Dcoop, la ventaja es que por economía de escala sus costes van a disminuir sensiblemente, al optimizar y repartir el coste energético y otros.