Las herramientas de IA permiten agilizar las operaciones digitales y gestiones de particulares y empresas.

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Bankinter integra la inteligencia artificial dentro de una transformación tecnológica que invierte cerca de 600 millones de euros entre 2024 y 2025. La entidad aplica el programa 'IA First', liderado por su consejera delegada Gloria Ortiz, garantizando una tecnología gobernada y supervisada siempre por humanos. Lanza asistentes de IA para particulares y agentes inteligentes para empresas que agilizan las operativas, manteniendo la decisión y ejecución final en manos del cliente. El banco ha formado a su plantilla contando ya con 2.000 empleados certificados en IA, más de 7.000 agentes creados internamente y 150 modelos analíticos. Preguntas ¿Qué es el programa “IA First” que lidera Gloria Ortiz en Bankinter y para qué sirve? “IA First” es el programa de gobernanza de inteligencia artificial de Bankinter que define criterios sobre datos, modelos, ciberseguridad y uso de herramientas. Su objetivo es controlar el desarrollo e implantación de soluciones de IA para que la tecnología esté supervisada por humanos. ¿Cómo funciona el nuevo asistente con IA de Bankinter para clientes particulares? El asistente interpreta preguntas en lenguaje natural («¿Qué quieres hacer?») y dirige al usuario a la sección de la app o web donde realizar la gestión, como consultar movimientos o localizar un certificado. La herramienta no ejecuta operaciones; la decisión y la ejecución quedan en manos del cliente. ¿Qué consecuencias ha tenido ya la implantación de agentes y modelos de IA en Bankinter para el trabajo interno? Ya creado más de 7.000 agentes internos y 150 modelos analíticos, Bankinter registra cientos de miles de interacciones mensuales y ha certificado a 2.000 empleados en IA, lo que ha permitido automatizar tareas repetitivas y liberar tiempo para asesoramiento especializado. ¿Qué aporta la IA agéntica de Bankinter a las empresas clientes y cómo se controla su uso? El sistema analiza continuamente eventos operativos de cada compañía, genera resúmenes priorizados y sugiere acciones, pero solo permite que la empresa decida y ejecute transacciones; así se identifica lo que requiere atención y se agilizan gestiones sin delegar la responsabilidad. ¿Por qué Bankinter ha aumentado la inversión en tecnología hasta cerca de 600 millones en 2024-2025 y qué implica eso para sus proyectos de IA? La entidad elevó la inversión para crear la infraestructura (datos, sistemas, canales y procesos) necesaria para que la IA funcione en casos prácticos; ese gasto sostiene transformación, seguridad y escalabilidad, no solo experimentos aislados.

La adopción de la inteligencia artificial plantea una cuestión estratégica: cómo aprovechar su potencial controlando los datos, los modelos y, ante todo, las decisiones.

Bankinter ha optado por integrar la IA dentro de una transformación tecnológica más amplia, en la que la tecnología no se plantea como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para responder mejor a necesidades concretas que redundan en mejoras para el cliente.

Simplifica la experiencia

El nuevo asistente con IA de Bankinter es la última mejora incorporada por el banco dentro de esa transformación. Traslada la inteligencia artificial a una necesidad concreta de los clientes particulares: localizar con mayor rapidez las operativas disponibles en la app y en la web.

A partir de la pregunta “¿Qué quieres hacer?”, la herramienta interpreta las peticiones formuladas en lenguaje natural y dirige al usuario hasta el espacio en el que puede realizar la gestión, desde consultar movimientos hasta localizar un certificado o gestionar un recibo.

IA agéntica para empresas

Bankinter está trasladando también estas capacidades a las empresas clientes mediante un sistema de agentes de inteligencia artificial integrado en su web de Banca de Empresas.

La nueva funcionalidad analiza de forma continua distintos aspectos de la operativa de cada compañía, como los adeudos devueltos, las firmas pendientes de autorización, las alertas de seguridad y otros eventos financieros y administrativos.

A partir de esta información, genera un resumen priorizado de las cuestiones más relevantes y presenta al cliente las posibles acciones que puede realizar a continuación. En todo momento, es la empresa la que decide qué transacciones ejecuta.

El sistema permite identificar de manera inmediata las gestiones que requieren atención, reducir la navegación innecesaria dentro de la plataforma y agilizar las tareas habituales.

Además, las empresas pueden profundizar en los análisis realizados por la inteligencia artificial mediante consultas adicionales, lo que les permite obtener más contexto antes de tomar una decisión.

La iniciativa constituye un primer paso hacia una banca digital para empresas más personalizada, capaz de adaptar sus interacciones a la actividad y a las necesidades concretas de cada compañía

Innovación con criterio

El asistente no realiza operaciones, ni atiende incidencias o reclamaciones: la decisión y la ejecución permanecen siempre en manos del cliente.

Este diseño refleja el enfoque estratégico de Bankinter, basado en una inteligencia artificial gobernada y supervisada por personas, que utiliza la tecnología para facilitar la relación con el banco.

Gobernar la IA

El marco que articula este enfoque estratégico es “IA First”, uno de los primeros programas estratégicos de gobernanza de la inteligencia artificial aprobados por una entidad bancaria en España.

Dicho programa está liderado directamente por la consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz.

“IA First” establece criterios comunes para desarrollar, seleccionar e implantar soluciones de IA en el banco. Y, por ello, la gobernanza afecta a los datos, los modelos, la ciberseguridad y el uso que se hace de cada herramienta.

Se trata de una IA gobernada y supervisada por humanos.

Aumentar capacidades

Dentro de este contexto, la inteligencia artificial se está implantando de forma transversal. El banco cuenta con más de 7.000 agentes creados por sus propios empleados y con más de 150 modelos analíticos de IA tradicional aplicados en diferentes áreas.

Como datos, cada mes se producen en torno a 500.000 interacciones con Copilot, se tratan 160.000 documentos con IA y se procesan 60.000 correos electrónicos mediante agentes. A ello se suman 30.000 conversaciones con chatbots.

Este despliegue ha ido acompañado de formación a toda la plantilla, tras la cual, Bankinter cuenta ya con 2.000 empleados certificados en el uso de inteligencia artificial, una preparación necesaria para conocer tanto las posibilidades de las herramientas como sus límites y los criterios con los que deben revisarse sus resultados.

Aunque la eficiencia es una de las prioridades de esta estrategia, no se plantea como una reducción de costes. La entidad la vincula con la escalabilidad y con el aumento de las capacidades de sus profesionales.

Automatizar tareas repetitivas o facilitar el análisis de documentación permite dedicar más tiempo a la interpretación, el asesoramiento y la atención especializada a los clientes.

Escalar la tecnología

Para innovar no solo es necesario invertir en inteligencia artificial. El impulso del banco engloba mucho más: la entidad invirtió aproximadamente 600 millones de euros en Transformación y Tecnología durante el conjunto de 2024 y 2025, un volumen entre un 30% y un 50% superior al destinado a esos ámbitos durante el bienio 2022-2023.

Esta cifra incluye actuaciones en reingeniería de procesos, canales digitales, arquitectura y gobernanza de datos y otras capacidades tecnológicas, además de la inteligencia artificial.

Al menos el 50% de la inversión tecnológica anual se destina actualmente a Transformación, un apartado queda integrada la IA, pero también otros proyectos.

La distinción es importante porque ninguna solución de inteligencia artificial funciona de manera aislada. Para ofrecer resultados útiles necesita datos organizados, sistemas preparados, canales capaces de integrarla y procesos adaptados.

La inversión en tecnología y transformación proporciona esa base. Sobre ella, el banco puede desarrollar aplicaciones concretas sin separar la innovación de la seguridad y la calidad del servicio.

Innovar para que sea útil

Para un cliente, la innovación se traduce en menos tiempo buscando información y en una relación más sencilla y ágil con el banco.

Para una empresa, puede significar procesos más ágiles y profesionales mejor preparados para analizar documentación y atender sus necesidades. Para un inversor, supone disponer de herramientas que facilitan el acceso y la organización de la información, aunque la decisión financiera siga correspondiendo siempre a la persona.

Ese es el hilo que conecta las distintas iniciativas de Bankinter. La inversión crea la infraestructura en el marco de “IA First”, que establece la gobernanza, mientras la formación prepara a los profesionales y los casos de uso convierten la tecnología en soluciones tangibles.

La propuesta diferencial no reside únicamente en incorporar inteligencia artificial, sino en hacerlo dentro de una estrategia tecnológica coherente.

Porque el valor de la tecnología no depende solo de lo que puede hacer. Depende, sobre todo, de cómo se gobierna, para qué se utiliza y quién conserva la responsabilidad final.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Bankinter.