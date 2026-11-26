La tabacalera Altria estudia lanzar una oferta por la británica Imperial Brands, dueña de Nobel y Fortuna

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Altria Group evalúa lanzar una oferta exclusivamente en efectivo para adquirir la tabacalera británica Imperial Brands, propietaria de Nobel y Fortuna. Imperial Brands cuenta con una capitalización bursátil superior a los 31.000 millones de euros y sus acciones subieron cerca de un 16% tras confirmarse el interés. Altria mantiene conversaciones con un tercero para adquirir parte del negocio y se especula que Japan Tobacco podría asociarse en la operación. La compañía estadounidense tiene como límite hasta el 24 de diciembre a las 17:00 horas (hora de Londres) para confirmar una oferta firme. Preguntas ¿Por qué Altria está considerando una oferta por Imperial Brands? Altria busca ampliar su presencia internacional y podría acceder a marcas como Nobel y Fortuna y a mercados fuera de EE. UU.; además valora adquisiciones en efectivo y conversaciones para comprar parte del negocio, según su comunicado a la Bolsa de Londres. ¿Qué consecuencias tiene para los accionistas de Imperial Brands la confirmación del interés de Altria? Ya ha ocurrido una subida en bolsa de alrededor del 16% tras la confirmación del interés; en adelante podría aumentar la volatilidad hasta que Altria comunique si presenta una oferta firme antes del 24 de diciembre. ¿Quién puede acompañar a Altria en una posible compra de Imperial Brands? Según información citada en la noticia, Japan Tobacco estaría estudiando asociarse con Altria para la adquisición, lo que abriría la opción de una operación conjunta entre grandes tabacaleras. ¿Cómo funciona el plazo legal que tiene Altria para anunciar si hará oferta por Imperial Brands? Por las normas del mercado británico, Altria debe declarar antes de las 17:00 (Londres) del 24 de diciembre si tiene la intención firme de presentar una oferta o si no la tendrá. ¿Qué parte del negocio de Imperial Brands ha mencionado Altria que podría comprar a un tercero? Altria ha dicho que mantiene conversaciones con un tercero para la posible adquisición de parte del negocio de Imperial Brands, pero ha indicado que aún no se ha alcanzado ningún acuerdo ni detallado qué unidades concretas serían.

La tabacalera estadounidense Altria Group ha confirmado este jueves que "está considerando una posible oferta por Imperial Brands" empresa británica propietaria de marcas como Nobel y Fortuna.

La compañía tiene una capitalización bursátil que supera los 26.000 millones de libras (más de 31.000 millones de euros).

"Cualquier oferta, de realizarse, probablemente se efectuará exclusivamente en efectivo", ha informado la compañía norteamericana a la Bolsa de Londres, añadiendo que también está en conversaciones con un tercero sobre la posible adquisición de parte del negocio de Imperial Brands, aunque ha precisado que "aún no se ha llegado a un acuerdo".

En cualquier caso, ha advertido de que no existe certeza de que finalmente se realice una oferta ni de cuáles serían sus términos.

Según las reglas del mercado británico, Altria deberá informar a más tardar a las 17:00 horas (de Londres) del próximo 24 de diciembre sobre su intención firme de realizar una oferta por Imperial Brands o anunciar que no tiene intención de realizar ninguna proposición.

Las acciones de Imperial Brands, cotizada en la Bolsa de Londres, se anotaban una subida de alrededor del 16% al confirmarse el interés en su adquisición por parte de Altria.

Asimismo, la agencia Bloomberg apuntaba este jueves que Japan Tobacco, propietaria de Winston y Camel, estaría estudiando la posibilidad de asociarse con Altria para la adquisición de Imperial Brands, según fuentes con conocimiento del asunto.