La dirección persigue llegar a 20.000 millones en 2035 y 50% de ingresos internacionales, argumentando que la convergencia entre civil y defensa requiere escala, resiliencia e innovación que Indra puede ofrecer por su trayectoria.

¿Qué objetivos a más largo plazo fija la compañía tras Forward2030 y cómo los justifica la cúpula directiva?

Indra prevé invertir mil millones en crecimiento orgánico, lograr un margen operativo bruto del 12,5% y generar 3.100 millones de flujo de caja para financiar inversiones y aumentar la rentabilidad.

Indra planea abrir nuevas plantas, tres en el norte, para atender entregas de armamento pesado y vehículos blindados; (lo que podría ocurrir): esa expansión puede aumentar la actividad industrial y la cadena de suministro nacional si se concretan inversiones y contratos.

¿Qué consecuencias tiene para la producción industrial en España el plan de Indra de multiplicar por cuatro su presencia industrial?

IndraMind será el área transversal que conectará negocio militar y civil, liderando la integración de inteligencia artificial y actuando como motor de crecimiento con una cartera de pedidos propia.

Porque busca transformar la compañía en un actor tecnológico y de defensa europeo integrado, apoyado en la internacionalización y la aplicación dual de sus tecnologías para ganar escala y clientes civiles y militares.

¿Por qué Indra quiere doblar sus ingresos hasta 12.000 millones en 2030 con el plan Forward2030?

A más largo plazo, la tecnológica fija su ambición en alcanzar los 20.000 millones de euros de ingresos para 2035, generando el 50% de sus ventas en el mercado internacional.

La división IndraMind será el eje central transversal de la tecnológica, potenciando la integración de la inteligencia artificial en el 90% de sus desarrollos.

La compañía proyecta una inversión de 1.000 millones de euros hasta el final de la década para desarrollar más de 200 nuevos productos con un claro enfoque dual en defensa y sector civil.

Indra presenta su nuevo plan estratégico 'Forward 2030' con el objetivo de alcanzar los 12.000 millones de euros de facturación en 2030, duplicando sus ingresos respecto a 2025.

El nuevo plan estratégico de Indra 2026-2030 se plantea alcanzar una facturación de 12.000 millones de euros dentro de cuatro años, el doble que en 2025, para convertir a la compañía en un líder global tecnológico europeo en defensa, infraestructura y tecnologías basadas en inteligencia artificial.

La apuesta innovadora de la compañía es convertir todas sus tecnologías en duales, capaces de ser aplicadas en los servicios que necesita la sociedad civil y el nuevo mercado de la defensa.

El objetivo es conseguir un margen operativo bruto del 12,5% y un flujo de caja de 3.100 millones de euros para afrontar las inversiones que sea necesario hacer hasta el final de la década.

Como se había adelantado, Indra confía en cerrar alianzas con empresas estratégicas del sector para cumplir con su plan y para llegar a los principales clientes nacionales e internacionales. En estos cuatro años se invertirán 1.000 millones de euros, además, en crecimiento orgánico.

El nuevo plan, Forward 2030, sustituye al anterior Leading the Future, cuyos hitos se han superado con creces hasta este año, gracias a la adjudicación de contratos que Defensa ha hecho para la tecnológica y que han elevado su cartera de pedidos a más de 22.100 millones de euros.

La empresa mantiene uno de los objetivos del plan anterior: multiplicar por cuatro la presencia industrial en España con la apertura de nuevas plantas, tres de ellas en el norte. Esa será la clave para atender las entregas de armamento pesado y vehículos blindados que se le han encargado en los Planes de Modernización de la Defensa (PEM).

La idea que orienta el nuevo plan de la compañía es evolucionar hacia un sistema integrado capaz de conectar todas las capacidades del grupo en torno a los desarrollos tecnológicos de vanguardia que ofrezcan valor añadido y se diferencien en el mercado europeo y global.

Es por ello que todo va a pivotar en torno a IndraMind, que será el área transversal del grupo capaz de conectar el negocio militar con los desarrollos para la sociedad civil. Cuenta con una cartera de pedidos de 400 millones de euros y es ahora el líder español en inteligencia artificial.

La empresa espera que ese sea el motor de crecimiento "y rentabilidad" de los próximos años, junto con Defensa y Espacio. Ambos combinan ejecución de cartera con producto diferencial propio para crecer en Europa.

La compañía destaca que IndraMind ha desarrollado ya 15 soluciones y firmado contratos para ocho soluciones, y cuenta con más de 3.000 expertos en IA. Para 2030 escalará hasta 1.200 millones de euros de ingresos, con un reparto equilibrado al 50% entre soluciones de defensa y soluciones civiles.

De forma paralela, Tráfico Aéreo y Movilidad estarán a la cabeza de la internacionalización, con foco en Norteamérica, Europa y Oriente Medio. Por último, la filial Minsait aportará profesionales y activos tecnológicos de mayor valor añadido, algo que es uno de los principales retos del sector.

“El objetivo de Forward2030 es convertir a Indra en una empresa nueva que deje de ser un mero agregador de negocios para convertirse en una compañía integrada y sinérgica", explica el presidente de la compañía, Ángel Simón.

A su juicio, la compañía articulará este proyecto transformador a través de tres ejes, que persiguen ejecutar, evolucionar y expandir su negocio desde el primer día y de forma paralela, integrando la IA en todos los procesos y con una oferta única competitiva, potenciada por las capacidades de IndraMind.

Simón asegura que esta es la forma de que Indra cumpla con todas las entregas que tiene pendientes "en tiempo y calidad, al mismo tiempo que se proyecta hacia el futuro”.

20.000 millones en 2035

El consejero delegado de la compañía, Josep María Recasens, asegura que este plan hasta 2030 servirá para poner las bases de una nueva gama de productos, escalables en el tiempo y en sus desarrollos tecnológicos, que deberían permitir a la empresa llegar a los 20.000 millones de facturación en 2035.

Según sus explicaciones, "los límites entre el mundo civil y la defensa están desapareciendo y eso cambia las reglas del juego. Este nuevo ejercicio requiere la escala y la resiliencia propias de los actores establecidos del sector, y la agilidad e innovación de los recién llegados".

En ese contexto, Recasens asegura que Indra aporta ambos conjuntos de capacidades de forma nativa y por su trayectoria en defensa, sectores críticos y servicios tecnológicos, lo que le coloca en "una posición única para ganar en este nuevo entorno”.

"Forward2030 sienta las bases para que Indra pueda alcanzar los 20.000 millones de euros de ingresos en 2035, se convierta en una empresa verdaderamente global, con el 50% de los ingresos generados internacionalmente, y siga ampliando sus márgenes, mediante una combinación de negocios de mayor valor y la excelencia operativa”, adelanta Recasens.

Una de las obsesiones de los actuales responsables es cumplir con las fechas de entrega de todos los Planes Especiales de Modernización (PEM) en los que han obtenido adjudicaciones.

Según los datos de la compañía, del total de 22.000 millones de euros de cartera de pedidos, un 70% se convertía en ingresos hasta 2030. Sólo 12.000 millones de euros constituyen la cartera de pedidos físicos de los PEM, radares de tráfico aéreo para Estados Unidos, equipos para Transport for London, y entregas para el programa espacial IRIS2.

La empresa no descarta ninguna de las vías para llegar a tiempo en sus compromisos. Además de las ventajas que le añade el plan operativo integrado que ha planteado, también se plantea definir un modelo escalable de fabricar o comprar (Make-vs-Buy). Y como colofón, construir una sólida huella industrial, de ingeniería y de socios, con un modelo de industrialización lo más rápido posible.

200 productos más

La apuesta tecnológica es clara. La compañía destaca que los 1.000 millones de inversión previstos hasta 2030 son cuatro veces más de lo invertido en los últimos cinco años.

Para destinar ese dinero, Indra ha planificado la evolución y lanzamiento de más de 200 productos, tras un análisis sin precedentes industria por industria, que converge en un único portfolio de grupo. Esa nueva gama tendrá un potencial dual del 70% y la IA integrada en el 90% de los casos.

También serán prioritarias las tecnologías emergentes duales que multiplican las oportunidades de producto y de mercado, e incluyen inteligencia artificial, electrónica avanzada, nuevos sensores, comunicaciones avanzadas, tecnologías cuánticas, sistemas autónomos o energía dirigida.

De esta forma, Indra espera expandir el alcance de sus productos para duplicar el mercado y el potencial económico de los productos del grupo, logrando un incremento de los ingresos de entre 3.000 y 5.000 millones de euros en 2035.

Esa evolución será clave, además, si se pretende cumplir con la "ambición" de llegar a los 20.000 millones de facturación para esa fecha.

Nueva plataforma híbrida

En lo que respecta a la apuesta industrial de Defensa y Espacio, la compañía pretende llegar donde los gigantes europeos del sector. Cuenta para ello con una cartera de pedidos de 11.400 millones de euros, una nueva generación de vehículos terrestres, y "soluciones líderes de mando y control, guerra electrónica, radares, comunicaciones, sistemas autónomos, drones, y tecnologías de nueva generación".

Una de las apuestas destacadas es Land Next Gen, una plataforma terrestre modular, híbrido-eléctrica, tripulada o no tripulada y definida por software, con siete tipos de misión.

Indra va a invertir cerca de 20 millones de euros de recursos propios en su desarrollo, con un objetivo de disponibilidad para 2028-2029.

Por su parte, Espacio cambia radicalmente de escala tras la adquisición de Hispasat e Hisdesat, con el impulso del programa europeo IRIS, de 1.900 millones de euros, y los programas Spainsat-NG y Paz II.

El objetivo para 2030 es pasar a ser integrador europeo de referencia de misiones end-to-end y actor tecnológico líder en aplicaciones espaciales duales. Así, la apuesta espacial no se presenta sólo como crecimiento comercial, sino vinculada directamente a defensa, soberanía europea y autonomía estratégica.