La decisión final corresponde a la Administración de EEUU vía la Secretaría de Comercio, y la FMC espera una resolución "en las próximas semanas" tras la fase de consulta pública.

¿Quién decide finalmente si las sanciones propuestas por la FMC se aplican y en qué plazo pueden resolverse?

La participación de Dcoop en Pompeian expone activos y ventas directas en EEUU a incertidumbre regulatoria y de mercado, y la compañía ya reconoce que ese activo está en revisión por la situación.

¿Cómo afecta para Dcoop tener participaciones en el mercado estadounidense, como su 50% en Pompeian, ante esta amenaza?

Ya ocurrieron propuestas de sanciones y una cuantificación del impacto en 2.810 millones por categorías afectadas; en el futuro, EEUU podría ratificar el veto, imponer tasas por buque y aplicar nuevos aranceles que reducirían ventas y encarecerían la logística.

¿Qué efectos ya ocurridos y qué riesgos futuros generaría el veto de EEUU para los exportadores españoles?

La propuesta busca vetar el capítulo comercial 15, lo que incluiría la importación completa de aceites y grasas —es decir, todo el aceite de oliva español destinado a EEUU— por un valor estimado de 1.035 millones en 2025.

¿Qué alcance tendría exactamente el veto propuesto por la Comisión Marítima Federal sobre "aceites y grasas"?

Dcoop considera que el veto pondría en riesgo las exportaciones a EEUU, mercado que compró aceite español por 735,3 millones en 2025, y podría paralizar ventas y contratos comerciales con ese país.

¿Por qué Dcoop dice que el veto de la FMC a los aceites españoles supone un "gran riesgo" para el sector?

El sector también se enfrenta a la incertidumbre por los aranceles del 10% y la amenaza de nuevas barreras comerciales por parte de la Administración Trump.

El veto al sector afectaría al 15% de los ingresos totales por exportación del aceite de oliva español, cuyo valor alcanzó los 735,3 millones en el mercado estadounidense en 2025.

La Comisión Marítima Federal de EEUU propuso sanciones por un total de 2.810 millones tras el bloqueo español a buques estadounidenses con destino a Israel.

Dcoop alerta sobre el riesgo que supone el posible veto de Estados Unidos a las exportaciones españolas de aceites y grasas, valorado en 1.035 millones de euros.

Dcoop, el mayor productor mundial de aceite de oliva y aceituna de mesa, ha manifestado su preocupación por el "gran riesgo" que supone el veto a las exportaciones españolas que en estos momentos está debatiendo la Comisión Marítima Federal (FMC) de Estados Unidos.

Su presidente, Antonio Luque, ha indicado este martes que, junto con los aranceles del 10% de EEUU al aceite de oliva, este veto es la mayor dificultad e incertidumbre que el sector enfrenta en estos momentos.

El sector confía en que finalmente no se apruebe la prohibición de la entrada de "aceites y grasas" de España, valorada en 1.035 millones de euros, aunque Luque ha advertido de que esperan una resolución "en las próximas semanas".

Dcoop es además dueño del 50% en Pompeian, una de las marcas líderes de aceite de oliva en el mercado estadounidense, que comparte con la familia Devico. Un activo que está en revisión, según reconoció el propio Luque.

El pasado 14 de octubre, la Comisión Marítima Federal (FMC) propuso una batería de sanciones contra España tras la investigación abierta a nuestro país, ya que, en 2024, se negó la entrada a puertos españoles a buques estadounidenses con destino militar a Israel.

Se propuso una tasa de 200.000 dólares por viaje para todos los buques con bandera española y restricciones a la importación de determinados productos que Estados Unidos compra a España.

Las categorías comerciales afectadas por estas restricciones incluyen perfumería y cosméticos, aceites y grasas, cerámica, artículos de piedra, azúcar y productos de confitería.

Un total de 2.810 millones de euros, según ha cuantificado el propio organismo federal. En el caso del aceite, el veto iría al grupo comercial 15, de aceites y grasas. Se propone vetar todo el capítulo lo que incluiría las importaciones de aceite de oliva español al completo.

Esta categoría registró un valor total de 1.035 millones en 2025, según los cálculos de la FMC. Ese año, el valor de las exportaciones de aceite de oliva de España a Estados Unidos se situó en torno a los 735,3 millones.

España exporta alrededor de un millón de toneladas de aceite de oliva al año, consolidándose como el líder mundial del sector con cerca del 42% de la cuota global.

Estamos hablando de un valor total en 2025 de 4.838 millones de euros, por lo que se exporta a Estados Unidos supone un 15%. Es así como un eventual veto afectaría a 15 de cada 100 euros exportados.

Según EEUU, el bloqueo de España a sus buques con destino a Israel generaron "condiciones de transporte marítimo desfavorables para el comercio exterior" de EEUU, con "graves consecuencias para la eficiencia y fiabilidad de la cadena de suministro del transporte marítimo internacional".

Es así como cuantifican el impacto comercial en 2.800 millones de euros más la tasa de 200.000 euros a cada viaje de barcos españoles a Estados Unidos.

En todo caso, el proceso sigue en marcha. En su informe final, la Comisión podría decidir limitar las importaciones de manera general (de los referidos capítulos), imponer restricciones más específicas, limitar únicamente algunas de las categorías comerciales descritas o aplicar una combinación de estas opciones.

Las propuestas llevan poco más de un mes en fase de consulta pública, ya que las sanciones definitivas están en manos de la Administración Trump que, a través de la Secretaría de Comercio, tiene la última palabra.

Nuevos aranceles

Pero no es el único riesgo. La Oficina Comercial de EEUU concluyó este martes la investigación contra 16 jurisdicciones por fomentar la sobreproducción y permitir la competencia irregular.

Según ha adelantado The Wall Street Journal, esto supondría restituir el muro comercial que el presidente levantó el 2 de abril del año pasado con los aranceles indiscriminados a todo el mundo y que fueron rechazados por el Tribunal Supremo.

En la práctica, esto implicaría imponer nuevos aranceles a la Unión Europea, China, la UE y una decena de países.