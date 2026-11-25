El folleto y documentos complementarios se incorporarán a los registros públicos de la CNMV y podrán consultarse, al menos, desde el día hábil bursátil siguiente a la publicación del anuncio con los datos esenciales de la oferta.

¿Dónde pueden consultar los accionistas el folleto y documentos de la OPA de Ohmnia sobre Azkoyen?

Los accionistas tendrán un plazo de aceptación de 15 días naturales, que comienza el día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta. El plazo también terminará en día hábil bursátil.

¿Cuánto tiempo tienen los accionistas de Azkoyen para aceptar la oferta de Ohmnia y cuándo empieza ese plazo?

Ohmnia presentó dos avales por 122.250.000 euros cada uno, emitidos por Caixabank y Banco de Sabadell, para cubrir la contraprestación en efectivo. Esos avales garantizan la capacidad de pago de la operación.

La OPA será efectiva si aceptan la oferta acciones que sumen más de la mitad del capital social, es decir al menos 12.225.001 de las 24.450.000 acciones. El oferente no exigirá venta forzosa si se alcanzan esos umbrales.

¿Qué condiciones deben cumplirse para que la OPA de Ohmnia sobre Azkoyen sea efectiva?

Ohmnia busca controlar Azkoyen para integrar sus negocios y alcanzar el 100% del capital, ofreciendo 10 euros por acción en efectivo. La oferta responde a una compra voluntaria presentada tras anunciar el consorcio vasco en julio.

¿Por qué Ohmnia Electronics lanza una OPA sobre Azkoyen por 10 euros por acción?

El plazo de aceptación de la oferta será de 15 días naturales y cuenta con los avales bancarios de CaixaBank y Banco Sabadell.

La efectividad de la operación está condicionada a la aceptación de más de la mitad del capital social, equivalente a 12.225.001 acciones.

El precio de la oferta se fija en 10 euros en efectivo por acción, valorando la totalidad de la compañía en 244,5 millones de euros.

La CNMV autoriza la opa voluntaria de Ohmnia Electronics sobre el 100% del capital social de Azkoyen.

El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la oferta pública voluntaria de adquisición (opa) de acciones de Azkoyen, S.A. presentada por Ohmnia Electronics, S.L.

La oferta se dirige al 100% del capital social de Azkoyen, S.A., que está compuesto por 24.450.000 acciones.

El precio ofrecido es de 10 euros por acción y se abonará en efectivo. La contraprestación ha sido fijada libremente al tratarse de una oferta voluntaria y no ha sido sometida a consideración como precio equitativo.

Para que la oferta se haga efectiva tendrán que aceptarla un número de acciones que representen más de la mitad del total de acciones de Azkoyen. Dicha condición se cumpliría si aceptan al menos 12.225.001 acciones.

En garantía de la operación se han presentado dos avales, el de Caixabank, S.A., con 122.250.000 euros, y el de Banco de Sabadell, S.A., con 122.250.000 euros.

El plazo de aceptación será de 15 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta. Finalizará también en día hábil bursátil.

El oferente no exigirá la venta forzosa si se cumplen los requisitos.

El folleto y los documentos complementarios, que se incorporarán a los registros públicos de la CNMV, podrán ser consultados al menos a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta.