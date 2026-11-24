Plus Ultra ha contratado al despacho Summa Iuris para que elabore su plan de reestructuración y asesore en operaciones de 'distressed M&A' dentro del proceso de preconcurso de acreedores.

Qué papel tiene Summa Iuris en la crisis de Plus Ultra y para qué la ha contratado la aerolínea?

Además del ERE, la aerolínea ha presentado un ERTE que contempla reducciones de jornada entre el 10% y el 70% según colectivos, como medida temporal para ajustar costes sin despidos inmediatos.

La plantilla total es de 663 trabajadores —120 pilotos, 310 tripulantes de cabina y 223 trabajadores de tierra— y la compañía propone quitar entre 210 y 270 puestos, hasta el 40% del total, incluidos 23 en excedencia.

Ya ha supuesto la paralización de vuelos y complica la continuidad laboral; la empresa ha abierto un ERE y un ERTE con reducciones de jornada del 10% al 70% que afectarán salarios y empleo. Para los clientes implica cancelaciones y la interrupción de rutas, incluidas las que unen con Venezuela.

¿Qué consecuencias tiene la suspensión total de operaciones de Plus Ultra para los trabajadores y clientes?

La aerolínea alega un deterioro económico y financiero acumulado, agravado por el encarecimiento del combustible y la caída de la actividad, y por ello propone reducir plantilla para ajustar costes. Apunta también a impactos geopolíticos y cierres de espacios aéreos que han dañado la demanda.

¿Por qué ha propuesto Plus Ultra un ERE que afecta a entre 210 y 270 empleados?

Sindicatos y empresa han constituido la mesa negociadora y la aerolínea ha contratado al despacho Summa Iuris para elaborar su plan de reestructuración.

La compañía se encuentra en preconcurso de acreedores y ha suspendido todas sus operaciones aéreas tras sufrir un encarecimiento del 51,6% en el gasto de combustible.

La aerolínea combina la propuesta de despido colectivo con un ERTE que contempla reducciones de jornada de entre el 10% y el 70% para sus empleados.

Plus Ultra propone un ERE para reducir entre 210 y 270 puestos de trabajo, lo que representa hasta el 40% de su plantilla en Madrid.

Plus Ultra ha propuesto un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a entre 210 y 270 puestos de trabajo, hasta el 40% de su plantilla de 663 empleados, incluidos 23 en situación de excedencia, en el centro de trabajo de Madrid, en un contexto de suspensión total de operaciones aéreas y mientras la aerolínea se encuentra en situación de preconcurso de acreedores por sus dificultades económicas, agravadas por el encarecimiento del combustible.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la negociación, después de que el pasado viernes quedara constituida la mesa negociadora tras la primera reunión entre la compañía y los sindicatos. Ahora las organizaciones sindicales deberán ofrecer una contrapropuesta.

En paralelo, Plus Ultra también ha presentado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), que contempla reducciones de jornada de entre el 10% y 70% en función de los distintos colectivos de trabajadores.

Desde la empresa ha justificado estas medidas por el deterioro económico y financiero acumulado, al que ha contribuido el aumento del 51,6% del gasto en combustible con respecto al presupuestado inicialmente durante 2026, hasta los 104,83 millones de euros.

A este factor se suman otros acontecimientos geopolíticos, catástrofes naturales y cierres de espacios aéreos derivados de conflictos bélicos, que, según señaló anteriormente la aerolínea, "han dado al traste con las expectativas del sector".

En total, la plantilla de Plus Ultra está integrada por 663 empleados, divididos en 120 pilotos, 310 tripulantes de cabina y 223 trabajadores de tierra. Del total, 23 se encuentran en situación de excedencia.

Plus Ultra decidió ayer suspender todas sus operaciones aéreas hasta nuevo aviso, incluidas las rutas con Venezuela. En un comunicado, justificó que esta decisión responde a un ejercicio de responsabilidad y prudencia para gestionar la situación de forma "ordenada", mientras se siguen evaluando las opciones disponibles.

En plena situación de preconcurso de acreedores, la aerolínea ha contratado al despacho de abogados Summa Iuris para que le asesore en la elaboración de su plan de reestructuración, para lo que cuenta con la experiencia de la firma en operaciones de 'distressed M&A'.