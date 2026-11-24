Santa Bárbara impugnó la adjudicación ante la Audiencia Nacional por el contrato millonario; la disputa podría resolverse con un acuerdo entre empresas, pero condiciona adjudicaciones futuras y la percepción política sobre contrataciones.

Aumenta la capacidad industrial nacional para ensamblar vehículos y sistemas, crea subcontratos locales y compite con la única capacidad integral actual (Santa Bárbara), potenciando la cadena de suministro española en defensa.

¿Cómo afecta a la industria española la iniciativa de Indra de abrir tres plantas de defensa en el norte?

Recasens es el nuevo consejero delegado que, junto al presidente Ángel Simón, lideró la reordenación ejecutiva y supervisa la dirección de Estrategia, Tecnología y Producto; controla el área clave hasta fichar al nuevo director responsable.

Ya supone una presión industrial inmediata: obliga a dividir trabajo en subcontratos y alianzas para cumplir plazos. A corto plazo incrementa la necesidad de capacidad productiva y financiación para proyectos plurianuales.

Indra quiere combinar su capacidad comercial y cartera de pedidos con la innovación y especialización de pymes y socios para acelerar el desarrollo de sistemas (IA, guerra electrónica, espacio) y cumplir plazos de entrega. La compañía presentará ese enfoque en su nuevo plan estratégico en el Investors Day.

La estrategia se desarrolla tras la reorganización de la cúpula directiva impulsada por Ángel Simón y en pleno litigio judicial con Santa Bárbara por adjudicaciones millonarias.

El grupo ampliará su capacidad de producción militar con la creación de tres nuevas plantas en el norte de España y proyectos específicos en Andalucía para dar respuesta a los programas estatales.

La compañía prevé superar los 7.000 millones de euros de facturación este año y alcanzar más de 10.000 millones antes de 2030, respaldada por una cartera de pedidos récord.

Indra presentará en su Investors Day un nuevo plan estratégico enfocado en tejer alianzas con la industria de defensa y pymes tecnológicas para consolidarse como referente en Europa.

Indra afronta esta semana una de sus citas clave desde la llegada de Ángel Simón a la presidencia, hace casi ocho meses. Tras la renovación de la cúpula directiva y el consejo, el nuevo plan estratégico que se presentará este miércoles en su Investors Day debe ser el inicio de una nueva etapa que deja atrás todos los vaivenes del último año.

Fuentes cercanas a la compañía aseguran que el objetivo de la compañía es cerrar en los próximos años una red de alianzas con el resto de la industria de defensa y las pymes tecnológicas más avanzadas. Esa sería la forma de acaparar un hueco de mercado en Europa que les convierta en referente por la innovación y la calidad de sus soluciones, más que por su tamaño.

Pero tampoco se deja de lado el objetivo de crecer para convertirse en la empresa que tira del sector en España. Una vez superados con creces los objetivos de facturación de este año, que se piensa cerrar por encima de los 7.000 millones de euros, la idea es pasar de los 10.000 antes incluso de 2030.

A falta de conocer los detalles de su ambicioso plan de desarrollo para los próximos años, es evidente que una de las líneas estratégicas pasará por ampliar su capacidad de producción en el negocio de la defensa, ya sea con nuevas plantas industriales de armamento y vehículos terrestres, como a través de alianzas con otras firmas capaces de abarcar ese tipo de desarrollos.

Es conocido el plan de Indra para poner en marcha tres plantas de producción, desde cero, en el norte de España. Al Tallerón de Gijón que se compró a Duro Felguera, se une un proyecto para montar un centro capaz de ensamblar vehículos en As Pontes (Galicia) y el centro que alquilarán al Gobierno de Asturias en Langreo (Barros).

Esos proyectos, junto con otros centros de producción más específicos en Andalucía y otros puntos de España, cubren el objetivo que ya se habían marcado los anteriores responsables de Indra de multiplicar su huella industrial en los próximos años.

Una de las claves a medio plazo de la tecnológica, controlada por el Estado en un 28%, es cumplir con los plazos de entrega de una cartera de pedidos de 22.165 a finales de septiembre (un 133% más que un año antes), que se verá incrementada muy pronto con los nuevos Planes Especiales de Modernización (PEM) que ha aprobado el Gobierno antes del 29N.

Fuentes empresariales aseguran que eso supone una carga de trabajo muy grande para la próxima década, que debe repartirse en subcontratos y alianzas con otras empresas del sector para buscar la calidad tecnológica que requieren.

De hecho, las nuevas financiaciones aprobadas en el Consejo de Ministros apuntan a programas millonarios de sistemas de defensa antimisiles, por un lado, y antidrones, por otro, que exigen un desarrollo tecnológico de vanguardia.

Ese área y todo lo que se centra en el espacio y la guerra electrónica, exigen unos desarrollos inteligentes (IA) y estratégicos que van a marcar el futuro de la industria de defensa, más allá de la fabricación de armamento pesado terrestre o anfibio, tripulado o autónomo.

Los analistas del negocio de la defensa calculan que el Gobierno ha puesto en marcha proyectos para las Fuerzas Armadas en tierra, mar, aire y espacio por más de 26.000 millones, desde que hace apenas un mes se convocaran las elecciones generales.

El objetivo es mantener el 2,1% del PIB en el gasto en defensa, e ir incrementándolo cada año. Lo que hace pensar a las empresas del sector que, por más que cambie de signo el Gobierno que salga de las urnas, los proyectos se mantendrán con programas que, en muchos casos, son a más de una década.

Litigios

La plasmación de todo ese reto sectorial y europeo en defensa y tecnología tiene su contraparte a nivel interno con una reorganización de la compañía, ya en marcha, donde el área de defensa y espacio va a cobrar un protagonismo esencial.

El pasado mes de septiembre, Ángel Simón y el nuevo CEO de la compañía, Josep María Recasens, reordenaban la estructura con la salida de cinco directivos y la conformación de un comité de dirección de diez personas, que reportan directamente al CEO.

La fusión de Defensa y España, que es donde recae la gran parte del crecimiento que se espera en los próximos años, se dejó en manos de Juan Ramón Hernández, un hombre de la casa (dos décadas en la compañía), de la máxima confianza de presidente y CEO. No en vano era el jefe de gabinete de ambos desde que llegaron.

Tráfico aéreo y movilidad también se unían en una sola dirección, para seguir siendo la base de negocio de la tecnológica española, con desarrollos y sistemas de control aéreo repartidos por todo el mundo.

Además de una nueva dirección de operaciones, encargada del desarrollo industrial, otra de recursos humanos y una financiera que ha asumido las funciones de control de gestión, se creó una dirección nueva de Estrategia, Tecnología y Producto. Es la llamada a ser el nexo de unión con el sector y del desarrollo e innovación constantes, señalan fuentes cercanas a la compañía.

Por lo pronto se encarga de su control el propio CEO, a la espera de fichar al nuevo director que se encargue de un trabajo tan trascendente para la compañía y la rapidez con la que se avanza en el ámbito de la tecnología (dual si es posible) y la defensa.

La otra gran incógnita a resolver a partir de este nuevo organigrama y que se espera en el sector, son las relaciones con el eterno rival, Santa Bárbara, filial de la multinacional norteamericana General Dynamics. A día de hoy, es la única en España capaz de ensamblar vehículos militares pesados de forma integral, que es a lo que aspira Indra con sus nuevos proyectos industriales.

La filial europea GDELS-Santa Barbara Sistemas interpuso una demanda ante la Audiencia Nacional contra la adjudicación a la UTE Indra-Escribano del contrato de los obuses blindados del plan de defensa del Gobierno, por más de 7.200 millones de euros.

Ese pleito se podría superar con un nuevo entendimiento entre ambas firmas, que estaba en marcha antes de verano pero que a estas alturas se mantiene congelado. El encargo del primero de los obuses a la coreana Hanwha, pendiente de desarrollo y trasvase de tecnología, está en juego.

El sector de la defensa espera que haya un entendimiento entre ambas firmas, que ya comparten proyectos como el (x( Dragón en el consorcio Tess Defence, junto a SAPA y a Escribano.

Las últimas sospechas sobre las adjudicaciones millonarias de hace un año a la UTE Indra-Escribano han venido a emborronar la presentación del plan de Indra. El PP también las ha puesto en duda en varias ocasiones. Si llega al Gobierno tras el 29N, piensa poner en marcha una auditoría para aclarar cómo y a quién se adjudicó tanto dinero.