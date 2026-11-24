Para los consumidores puede traducirse en mayor presencia y oferta de esas marcas en España y exportación; para el mercado español supone mayor escala del grupo aceitero andaluz y potencial competitividad frente a otros productores.

¿Cómo afecta a los consumidores y al mercado español que Dcoop quiera duplicar las ventas de las marcas adquiridas en cinco años?

Antonio Luque es el presidente de Dcoop y ha liderado la negociación junto a Acesur, explicó los términos del pago (525 millones) y la estrategia de financiación y crecimiento postcompra.

¿Quién es Antonio Luque y qué papel ha tenido en la operación de compra de Deoleo?

Ya ocurrido: han asignado la marca de EEUU, Bertoni y aceites vegetales a Acesur y el resto a Dcoop para evitar bloqueos regulatorios; posible consecuencia: facilitar la aprobación en los tres mercados y reducir la probabilidad de desinversiones forzosas.

¿Qué consecuencias tiene para Dcoop y Acesur repartirse los activos de Deoleo para sortear a los reguladores?

Porque la operación depende de autorizaciones regulatorias en España, Estados Unidos e Italia que esperan recibir como muy tarde en julio; mientras esperan optimizan condiciones de crédito y repartirán el riesgo entre varios bancos.

¿Por qué Dcoop ha retrasado hasta seis meses el cierre de la financiación para comprar Deoleo?

En cuanto a su marca estadounidense Pompeian, compartida al 50% con la familia Devico, Dcoop no descarta ni la venta de su participación ni la compra de la mitad restante.

El objetivo principal tras completar la operación es duplicar las ventas de las enseñas adquiridas en un plazo de cinco años, pasando de 70 a 140 millones de kilos.

La adquisición se realizó de forma conjunta con Acesur por 525 millones de euros, repartiéndose los activos para evitar bloqueos por competencia en España, Estados Unidos e Italia.

Dcoop prevé cerrar en los próximos seis meses la financiación para la compra de Deoleo, estimada en unos 260 millones de euros de su parte, a la espera de los permisos regulatorios que prevé recibir como tarde en julio.

Dcoop cerrará la financiación de la compra de Deoleo en los próximos seis meses a la espera de obtener las autorizaciones regulatorias pertinentes que deberían llegar como tarde en julio.

Así lo ha indicado el presidente de Dcoop, Antonio Luque, en la comida anual de la compañía con periodistas, donde adelantó que el principal objetivo tras cerrar la operación será duplicar el negocio en los próximos cinco años.

Luque ha explicado que al cerrar la compra por 525 millones de euros junto con Acesur, asumieron el pago de la mitad del montante. No obstante, ha advertido que tras obtener las autorizaciones, en el reparto final recibirán "un poco menos de la mitad".

A comienzos de noviembre Dcoop y Acesur compraron conjuntamente Deoleo tras imponerse a la oferta de Coricelli y Migasa. El plan pasa por repartirse los activos para evitar bloqueos de los reguladores de competencia de España, Estados Unidos e Italia.

Es así como Acesur se queda con la marca de EEUU, Bertoni, y los aceites vegetales; y Dcoop con el resto. Así, esta última se asegura no tener que vender Pompeian, su gran activo en la primera economía del mundo.

En este sentido, Luque ha señalado que la relación con los bancos siempre fue muy buena durante todo el proceso y que incluso les llegaron a ofrecer una financiación de una vez y media el coste de Dcoop, equivalente a unos 750 millones de euros.

No obstante, con la necesidad de levantar solo 260 millones ha indicado están a la espera de obtener las mejores condiciones de financiación posible. "Nos lo tomaremos con calma", ha indicado Luque.

Luque ha avanzado que trabajan con un pool extenso de bancos que además de "los tres grandes" (Santander, CaixaBank y BBVA) incluye a cajas de Andalucía, Castilla La Mancha y Extremadura. El horizonte son los seis meses que quedan para obtener las autorizaciones.

La clave -ha dicho- es que ninguna de ellas será el líder de la financiación porque su objetivo es "repartir el riesgo" y tener mejores condiciones financieras en el crédito final.

Respecto de los objetivos tras la compra de Deoleo ha indicado que el plan es que en cinco años puedan duplicar las ventas de las enseñas que han adquirido. "Si actualmente tienen 70 millones de kilos, queremos pasar a los 140 millones", ha dicho.

Deoleo vendió 158,3 millones de litros de aceite en el ejercicio completo de 2025, su último año fiscal cerrado.

Respecto del largo trámite regulatorio que debe seguir ahora la operación en EEUU, Italia y España, Luque ha señalado que "no espera sorpresas" y mantuvo la previsión de que todo esté resuelto entre junio y julio.

"Estamos muy lejos del monopolio y con mucha más competencia que en otros países de nuestro entorno", ha recordado ante las dudas que puedan tener los organismos de competencia respecto de la operación.

En relación a la influencia del Gobierno en la compra de Deoleo señaló que les "han mostrado mucho cariño", pero que no han intervenido de ninguna manera.

¿Qué pasará con un nuevo Gobierno tras el 29-N? "Solo confiamos en que apoye el sector, sea del color que sea, ha advertido.

El otro gran asunto pendiente de la compañía es el futuro de Pompeian, su marca en Estados Unidos que comparte al 50% con la familia Devico. "Deben decidir nuestros socios", ha indicado.

Luque ha revelado que en verano estuvieron a punto de vender, cuando el objetivo era comprar Dcoop en solitario, pero que posteriormente tomaron el camino de una compra conjunta con Acesur.

Luque ha dicho que "no descartan vender", pero también dejó abierta la puerta a adquirir el 50% de Devico "dependiendo de lo que ellos quieran hacer".