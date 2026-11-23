La Comisión inició la investigación con registros en marzo de 2025 y ha abierto un expediente formal que prioriza el caso; no hay plazo legal para concluirlo porque su duración depende de la complejidad y de la cooperación de las empresas.

Qué ha hecho Bruselas hasta ahora y cuánto puede durar el expediente contra CCEP?

Según la indagación, supermercados podrían haber recibido incentivos para limitar importaciones y los mayoristas habrían sido obligados a negociar separadamente por país, reduciendo su capacidad de conseguir mejores condiciones comprando para varios Estados.

Cómo afecta a los supermercados y a los clientes mayoristas en España la conducta que investiga la Comisión?

Ya ha supuesto inspecciones por sorpresa y sitúa a España entre los países más perjudicados por las barreras al comercio; si se confirman las sospechas, la Comisión puede imponer multas millonarias y ordenar medidas para restaurar la competencia.

Qué consecuencias ya ha tenido esta investigación para España y qué podría pasar después?

Bruselas investiga cuatro prácticas: condicionamiento de rebajas a no exportar, diferenciación selectiva de formatos por país, incentivos a limitar importaciones en supermercados y la prohibición de compras conjuntas mayoristas transfronterizas.

La Comisión sospecha que CCEP condicionó descuentos mayoristas a que sus bebidas no se exportaran entre Estados miembros y aplicó prácticas para fragmentar el mercado único, lo que podría limitar la competencia y subir precios para consumidores.

De confirmarse un abuso de posición dominante, el gigante estadounidense de los refrescos podría enfrentarse a una sanción multimillonaria por violar las normas europeas de competencia.

Entre las conductas investigadas figura el ofrecimiento de incentivos a distribuidores para limitar las importaciones de refrescos a España y el veto a compras conjuntas multilaterales.

Bruselas sospecha que estas prácticas han fragmentado el mercado único para restringir las ventas transfronterizas y han perjudicado de forma particular a España.

La Comisión Europea ha abierto una investigación formal antimonopolio contra Coca-Cola Europacific Partners por presuntamente bloquear el comercio de sus bebidas entre países de la UE.

La Comisión Europea ha lanzado este lunes una investigación formal antimonopolio contra Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) por bloquear el comercio de sus bebidas entre países de la UE, una práctica que ha perjudicado particularmente a España, e impedir que determinados clientes mayoristas negocien la compra de estos productos para varios Estados miembros de forma conjunta.

Si se confirman sus sospechas, Bruselas podría imponer al gigante estadounidense de los refrescos una sanción multimillonaria por abuso de posición dominante, lo que supone una infracción de las normas de competencia de la UE.

"Los ciudadanos de toda Europa consumen refrescos a diario. Pero no deberían tener que pagar más simplemente por vivir en un país de la UE en lugar de en otro", ha denunciado la vicepresidenta primera de la Comisión y responsable de Competencia, Teresa Ribera.

"Estamos investigando si Coca-Cola ha estado levantando barreras entre los mercados nacionales, dificultando que los minoristas compren productos a través de las fronteras y consigan mejores condiciones. Esto podría socavar el mercado único, limitar la competencia y acabar traduciéndose en precios más altos y menos opciones para los consumidores", sostiene Ribera.

CCEP, con sede en Reino Unido, es uno de los dos mayores embotelladores europeos que suministran bebidas de las marcas de The Coca-Cola Company. Comercializa productos de estas marcas, así como de otras marcas, en Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España y Suecia. CCEP es el mayor proveedor de refrescos carbonatados en estos Estados miembros.

La investigación se inició con inspecciones por sorpresa en las instalaciones de CCEP en varios Estados miembros en marzo de 2025.

El Ejecutivo comunitario sospecha que CCEP "podría haber abusado de su posición dominante en el suministro mayorista de refrescos carbonatados y bebidas deportivas" a supermercados y otros establecimientos minoristas. Este expediente no afecta a restaurantes, hoteles y cafeterías.

En concreto, la Comisión centrará su investigación en cuatro prácticas de Coca-Cola que, de confirmarse, infringirían las normas de competencia de la UE "mediante la fragmentación del mercado único a lo largo de las fronteras nacionales".

En primer lugar, el gigante estadounidense podría haber condicionado las rebajas de los precios mayoristas a que sus refrescos y bebidas deportivas no se exporten a otros Estados miembros.

Bruselas examinará además si la compañía aplica una diferenciación selectiva de los productos entre Estados miembros, por ejemplo, mediante distintos formatos de envases de refrescos carbonatados, con el objetivo de restringir el comercio transfronterizo.

Finalmente, el Ejecutivo comunitario sospecha que Coca-Cola ofrece incentivos a supermercados y otros distribuidores para limitar sus importaciones de refrescos carbonatados a España; y además niega a los clientes mayoristas de este canal la posibilidad de negociar conjuntamente la compra de sus bebidas para varios países, obligándoles a negociaciones de compra separadas a escala nacional.

La apertura de un expediente formal no prejuzga el resultado, solo significa que Bruselas le da ahora un carácter prioritario. No existe un plazo legal para concluir una investigación antimonopolio. Su duración depende de diversos factores, entre ellos la complejidad del caso, el grado de cooperación de las empresas afectadas con la Comisión y el ejercicio del derecho de defensa por parte de los implicados.

Al tiempo que sigue aplicando las normas de competencia, la Comisión está llevando a cabo una consulta pública sobre las restricciones territoriales al suministro con el fin de identificar posibles instrumentos para abordar situaciones que no están cubiertas por dichas normas.