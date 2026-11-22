Es economista del Estado con experiencia en la CNMC, asesora económica en la Secretaría de Estado y excomisionada de comercio en Miami; además fue directora del negocio internacional y directora general de Renfe Proyectos Internacional. Apoyo: en la cobertura sobre su trayectoria y cargos previos: https://www.elespanol.com/invertia/observatorios/movilidad/20261113/joaquim-hortala-inmaculada-gutierrez-nuevos-presidentes-adif-renfe/1003744457371_0.html — "fue consejera de la Comisión Nacional de la Competencia... asesora... Comisionada de Comercio en Miami... directora del negocio internacional".

¿Quién es Inmaculada Gutiérrez y qué experiencia tiene para liderar Renfe tras su nombramiento?

Su perfil técnico reduce la incertidumbre interna sobre el macrocontrato de Siemens y favorece una relación más dialogante con operadores privados, lo que puede facilitar la implementación de la segunda liberalización y la competencia con Iryo y Ouigo. Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/observatorios/movilidad/20261106/auditoria-pp-sistema-ferroviario-pone-punto-mira-contrato-trenes-kmh-puente/1003744447641_0.html — señala dudas sobre la validación del contrato; y la pieza principal que valora su actitud más dialogante frente a privados.

¿Cómo afecta la llegada de Gutiérrez a la continuidad del contrato de compra de trenes a Siemens y a la liberalización ferroviaria?

Gutiérrez se implicó en las reuniones y logró avances rápidos; Heredia evitaba sentarse a negociar y las conversaciones con él avanzaron poco, según fuentes consultadas dentro de la compañía. Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/observatorios/movilidad/20261117/arranca-huelga-ferroviaria-caos-cercanias-rodalies-servicios-minimos-no-cumpliendo/1003744460644_0.html — cobertura sobre el impacto de las huelgas y las dificultades negociadoras; y https://www.elespanol.com/invertia/observatorios/movilidad/20261110/cuerpo-cesa-directora-gabinete-puente-salida-presidente-renfe-queda-pendiente-huelga/1003744453078_0.html — contexto sobre la salida de Heredia y su escasa disposición negociadora.

¿Qué diferencia hubo entre la negociación de Inmaculada Gutiérrez y la de su antecesor Álvaro Fernández Heredia?

Pactaron un protocolo ante fenómenos adversos, un procedimiento de interlocución con AESF e Inspección de Trabajo, un plan prioritario de corrección de incidencias técnicas y avances en seguridad operacional (LZB, ERTMS) y control diario de limitaciones de velocidad. Apoyo: misma cobertura de El Español que detalla el paquete de acuerdos: https://www.elespanol.com/invertia/observatorios/movilidad/20261120/maquinistas-desconvocan-huelga-noviembre-alcanzar-varios-acuerdos/1003744464513_0.html — "el paquete de acuerdos incluye... plan prioritario de corrección de incidencias técnicas y de seguridad... avances en seguridad operacional LZB, ERTMS".

Porque su gestión directa en las negociaciones desbloqueó acuerdos clave (protocolo ante fenómenos adversos, medidas para maquinistas afectados y plan de corrección de incidencias técnicas) que Semaf consideró suficientes para suspender los paros. Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/observatorios/movilidad/20261120/maquinistas-desconvocan-huelga-noviembre-alcanzar-varios-acuerdos/1003744464513_0.html — "maquinistas desconvocan huelga... tras alcanzar varios acuerdos".

Entre sus mayores retos están devolver la confianza a los usuarios, afrontar la segunda liberalización ferroviaria y mejorar la relación con la competencia.

Su nombramiento genera un amplio consenso entre el PSOE y el PP, donde es vista positivamente por el equipo de Génova para continuar tras el 29-N.

La nueva gestora fue relegada en la etapa anterior de Óscar Puente y Álvaro Fernández Heredia debido a su perfil estrictamente técnico y no político.

Inmaculada Gutiérrez se estrena como presidenta de Renfe logrando que el sindicato Semaf desconvoque la huelga prevista para el 23 de noviembre.

La nueva presidenta de Renfe, Inmaculada Gutiérrez, celebró su primera semana en el cargo cerrando un acuerdo con el sindicato de maquinistas Semaf, para desconvocar la huelga del próximo 23 de noviembre.

Un logro que no es menor si consideramos que las huelgas se convocaron en protesta por la serie de promesas incumplidas por la anterior administración de Álvaro Fernández Heredia y de su jefe, el entonces ministro de Transportes, Óscar Puente.

La desconvocatoria le da además un respiro (también al ministro encargado, Carlos Cuerpo) y supone un espaldarazo a su llegada. El primer objetivo (pactar con los sindicatos) se ha cumplido.

Y no era fácil. Semaf se caracteriza por su dureza negociadora y su alto nivel de presión. Si los maquinistas hacen huelga el servicio se para como se demostró el pasado martes con el caos en el servicio de Cercanías de Madrid y Rodalies de Barcelona.

Quienes asistieron a las reuniones y conversaciones sostenidas en los últimos siete días coinciden en señalar que el sello de la nueva gestora se notó y su participación en las negociaciones fue importante para lograr la desconvocatoria.

Desde Transportes (y Economía) han intentado vender el buen talante del ministro encargado, Carlos Cuerpo, para desactivar la conflictividad social en Renfe, pero las fuentes consultadas dentro de la empresa pública coinciden en señalar que el último empujón lo ha dado Gutiérrez.

Además, el contraste con Heredia ha sido muy llamativo. El anterior presidente de Renfe nunca fue partidario de sentarse a negociar y participó a regañadientes (obligado por Cuerpo) en las últimas reuniones antes de su destitución.

Encuentros en los que se avanzó poco o nada. De hecho, las fuentes consultadas indican que su salida fue uno de los detonantes que empujó las negociaciones que posteriormente remató Gutiérrez.

Desde la propia Semaf han reconocido que la negociación se ha desbloqueado a partir de la aprobación del protocolo de actuación ante fenómenos adversos.

Una semana se han cerrado acuerdos como la interrupción de tiempos de conducción y comunicaciones de riesgos o el procedimiento de interlocución entre AESF, Inspección de Trabajo y Semaf.

El paquete de acuerdos incluye medidas para maquinistas afectados por arrollamientos, un plan prioritario de corrección de incidencias técnicas y de seguridad en vehículos, avances en seguridad operacional LZB, ERTMS y control y publicación diaria de limitaciones temporales de velocidad.

Pero no es solo la negociación con los sindicatos. La valoración unánime que se hace al interior de Renfe -y en el Ministerio de Transportes- es que Inmaculada Gutiérrez era la mejor candidata para asumir la presidencia del operador ferroviario tras los dos años de Fernández Heredia.

Lleva apenas una semana en el cargo, pero quienes la conocen de su etapa como Directora del negocio internacional y Directora General de Renfe Proyectos Internacional están de acuerdo en que es la gestora que necesita Renfe para levantar el vuelo.

Su capacidad de gestión, su profundo conocimiento del sector y su carácter técnico en las antípodas de la anterior etapa marcada por los cargos políticos, abre la puerta a una profesionalización que -creen en la compañía- nunca debió haber abandonado Renfe.

Estas mismas fuentes recuerdan la purga a la que le sometió Heredia y Puente desde su llegada a finales de 2023. Al igual que todos los técnicos fue apartada de las decisiones importantes y del núcleo de gestión.

Hay quien advierte no sin razón, la paradoja de su nombramiento. Una enmienda a la totalidad de la gestión del ex ministro y de su delfín en Renfe precisamente con el nombramiento de una de las directivas relegadas por su gestión política y no técnica.

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y Técnico Comercial y Economista del Estado cuenta con una extensa trayectoria en puestos de responsabilidad y de gestión en la Administración General del Estado (AGE).

Todo lo contrario que la inexperiencia de su antecesor en el sector ferroviario (su gran aval era ser gestor de transporte de autobuses) lo que le hizo errar en los diagnósticos y las soluciones.

Por supuesto, Heredia no fue culpable de la serie de accidentes, fallos y problemas que se han acumulado en los últimos cursos en la operadora, pero su falta de gestión hizo que estos se agravaran y que no se resolvieran con la diligencia esperada.

Quienes le conocieron y sufrieron sus decisiones recuerdan que su carta de despedida -enviada a toda la plantilla el pasado viernes- fue una verdadera declaración de intenciones respecto de su presidencia en Renfe.

En ella, Heredia no reconoció errores, reivindicó su legado y asumió de tapadillo su responsabilidad. "Llegué a la presidencia de Renfe con una clara vocación de servicio público y la disposición de ofrecer toda mi energía a vuestro servicio", dijo.

"En este tiempo he procurado centrar mis esfuerzos en proporcionar los recursos necesarios para mejorar vuestras condiciones de trabajo... Asumo plenamente y en primera persona la responsabilidad de no haber sabido evitar la situación actual".

"Y tenéis mi promesa de que combatiré cualquier intento de interpretar mi cese con alguna responsabilidad de Renfe", concluyó.

Volviendo a Gutiérrez, su perfil ha recibido no solo el reconocimiento de Renfe y del sector, sino que también genera confianza y apoyos en los dos principales partidos políticos: el PSOE y el PP.

Las fuentes consultadas coinciden en señalar que es una figura que despierta apoyos y entusiasmo en el equipo económico de Génova y que tiene el perfil para seguir al mando de la compañía si es que el candidato de los populares, Alberto Núñez Feijóo, gana las elecciones.

Fue consejera de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) entre 2007 y 2013, asesora de la Secretaría de Estado de Economía con Mariano Rajoy entre 2013 y 2014 y Comisionada de Comercio en Miami hasta 2019.

Luego volvió a la CNMC como asesora en septiembre de 2019, pero abandonó el cargo un año después para fichar por Renfe.

"Refundación" de Renfe

Es así como Inmaculada Gutiérrez trabaja con cierta certeza de que puede preparar una Renfe post-elecciones del 29-N. Algo necesario en un contexto en el que muchos piden una "refundación" de la compañía pública.

En este sentido, sus principales retos pasan por dar tranquilidad al sector y devolver la confianza en Renfe a los usuarios, muy tocada tras los dos accidentes de Adamuz y Urda.

También debe completar la renovación del material para lo que, tras las elecciones, se debería ratificar el mega-contrato adjudicado a Siemens por más de 1.700 millones para la compra de hasta 40 trenes de alta velocidad.

Liberalización ferroviaria

Tienen que sustituir parte de los convoyes que circulan por las líneas de Barcelona y Sevilla, estas últimas las más antiguas de la flota y que cumplirán 40 años en 2032. Hay ciertas dudas de que el PP valide el contrato por la auditoría que prometió en campaña, pero con Gutiérrez al mando no debería haber problemas.

Una tercera clave es ver cómo la nueva presidente asume la competencia con Iryo y Ouigo. Hasta ahora Heredia había comprado las tesis de Puente de tratar a los privados como enemigos.

Pero en el sector se espera una actitud más dialogante de Gutiérrez que permita colaborar y trabajar para evitar nuevas tragedias y mejorar el sistema en general.

Sobre la mesa no solo está el futuro de la alta velocidad, sino que también de la segunda liberalización ferroviaria, la de los trenes de media distancia y los cercanías. Y Renfe no sólo debe competir en condiciones, sino que debe buscar rentabilidad. Y la tranquilidad.