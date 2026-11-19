Además de las liquidaciones, el fondo ha dado por perdidos 6,92 millones en Balenciaga tras recuperar 8,5 de 12 millones y ha capitalizado deuda en Obras Subterráneas (OSSA), quedándose con el 43,5% del capital en su reestructuración.

¿Qué empresas destacadas han generado pérdidas o reestructuraciones para el Fonrec además de las que han entrado en liquidación?

Hasta 2025 el Fonrec ha recuperado el 36 por ciento, alrededor de 229 millones, lo que deja una gran parte de los préstamos sin recuperar y plantea pérdidas potenciales para los fondos públicos empleados.

¿Qué porcentaje del total del Fonrec ha conseguido recuperar hasta 2025 y qué implica eso para las cuentas públicas?

El Fonrec fue gestionado por Cofides y concedió finalmente 636 millones de euros en préstamos a 79 sociedades tras aprobar inicialmente 89 operaciones por 779 millones.

¿Quién gestiona el Fonrec y qué volumen de ayudas concedió a pymes durante la pandemia?

Significa que 21 de las sociedades beneficiarias han quebrado o están en liquidación con deudas impagadas por 162,26 millones, lo que representa más de una cuarta parte del total prestado y reduce la capacidad del fondo para recuperar y reactivar esas cantidades.

¿Qué significa que Fonrec acumule 162,26 millones en créditos pendientes por 21 empresas y cómo afecta eso al fondo?

Albastar presentó concurso tras problemas de liquidez que le impiden pagar la amortización prevista de 2026; por ello el préstamo de 15 millones concedido en agosto de 2022 pasará a situación de impago y aumenta los créditos pendientes del Fonrec.

¿Por qué Albastar presentó concurso de acreedores y qué impacto tiene eso en el préstamo de 15 millones que recibió del Fonrec?

El Fonrec prestó 636 millones de euros a 79 pymes afectadas por la pandemia, pero afronta graves dificultades para cobrar la deuda acumulada de las compañías insolventes.

Hasta 2025, el fondo gestionado por Cofides solo ha podido recuperar 229 millones de euros, lo que representa el 36% del importe total otorgado.

Un total de 21 empresas rescatadas por Fonrec han quebrado o están en liquidación, dejando en el aire 162,26 millones de euros, el 25,5% de todo lo prestado.

La aerolínea Albastar se suma al concurso de acreedores dejando pendiente de devolución un rescate de 15 millones de euros del fondo Fonrec.

La aerolínea mallorquina Albastar presentó el concurso de acreedores el pasado 16 de noviembre. Su caída, más allá de ser un drama en el sector aéreo, golpea de lleno al fondo de rescate de Cofides para pymes del que recibió una ayuda pública de 15 millones de euros.

Y lo hace porque se suma a la lista de más de 20 empresas que han quebrado, entrado en disolución o se encuentran en serios problemas para devolver el rescate del Fondo de Recapitalización de empresas afectadas por la Covid (Fonrec) que gestionó Cofides entre 2021 y 2022.

La compañía de vuelos chárter recibió el 8 de agosto de 2022 los 15 millones de euros solicitados. El plazo para devolverlos se fijó en el 3 de diciembre de 2028.

Es decir, seis años para recuperarse y devolver el dinero prestado. De hecho, cada ejercicio tenía fijado un importe de amortización. En 2026, tendría que abonar casi 3,5 millones de euros a Cofides.

Sin embargo, todo parece indicar que no podrá hacerlo en la actual situación, según fuentes cercanas a la aerolínea.

Y lo cierto es que ya se había saltado plazos. Al cierre del ejercicio 2025, a Albastar le faltan por pagar a Fonrec un total de 14,47 millones de euros desglosados en 10,99 millones de principal préstamo aún no vencido y 3,48 millones de deuda ya vencida e impagada, según las cuentas del fondo.

Con el tropiezo de Albastar, el instrumento gestionado por Cofides acumula ya más de 162 millones de euros en créditos pendientes de cobro entre las 21 empresas rescatadas que han acabado en concurso de acreedores o en fase de liquidación.

Según sus cuentas de 2025, Fonrec tiene alrededor de 115 millones de euros en saldos correspondientes a 17 empresas cuyos concursos se encontraban ya en fase de liquidación, como Catering Arcasa, Servicios de Depilación Bloc o el fabricante de carrocerías de autobuses Sunsundegui.

A esta lista hay que sumar otras tres empresas que entraron en concurso en 2026 (además de Albastar).

Hablamos de Avanza Food (dueña de Tony Roma's), Green RB (fabricación de torres metálicas) y Grupo INV (seguridad privada). La deuda de las tres con el fondo asciende a 32,7 millones de euros.

En total, son 21 empresas de las 79 que recibieron ayudas del fondo por una cuantía total de 636 millones.

Hasta 2025, Fonrec sólo ha recuperado el 36% de los préstamos (229 millones).

Con este escenario, afronta enormes dificultades —cuando no la práctica imposibilidad— para recobrar los 162,26 millones que adeudan las 21 compañías quebradas, una cuantía que equivale a más de una cuarta parte (25,5%) de todo el dinero prestado.

No es su único problema. En paralelo, otras compañías beneficiarias del fondo han sufrido insolvencias o reestructuraciones graves sin llegar a la liquidación judicial.

Destaca Balenciaga (donde el fondo dio por perdidos e irrecuperables 6,92 millones de euros tras cobrar 8,5 de los 12 millones prestados) y Obras Subterráneas (OSSA) (cuyo plan de reestructuración obligó a Fonrec a capitalizar parte de la deuda y asumir el 43,5% del capital).

El fondo

Para paliar el impacto económico de la pandemia, el Gobierno puso en marcha dos grandes mecanismos públicos de rescate empresarial.

El primero fue el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con hasta 10.000 millones de euros.

Dirigido a empresas grandes, ha sido muy cuestionado por otorgar ayuda a empresas como Plus Ultra, Duro Felguera o Air Europa.

El otro mecanismo fue el Fonrec, un fondo que se dotó con 1.000 millones de euros para reforzar la solvencia de pymes afectadas por la pandemia con ayudas de entre 2,5 y 25 millones.

Arrancó en 2021 y su plazo de concesión de ayudas concluyó el 30 de junio de 2022.

En total, el fondo de Cofides aprobó 89 operaciones por 779 millones de euros. Sin embargo, algunas compañías desistieron y no usaron el rescate. Así que finalmente fueron 636 millones los prestados para 79 sociedades.

La única polémica que suscitó este instrumento financiero fue la de dar un rescate de 18 millones de euros al Grupo Pachá, propietario de la famosa discoteca Pachá. La oposición política lo criticó por falta de transparencia.

Pero sus últimos números ponen en entredicho parte de aquellos rescates: las empresas que hoy son incapaces de devolver los préstamos comprometen ya una cuarta parte (25%) de todo el dinero público inyectado por el fondo anticrisis.