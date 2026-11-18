Propone que la salida se haga de forma ordenada y sensata para no perjudicar a las compañías, evitando "hacer locuras" en el proceso de desinversión.

¿Cómo plantea el PP realizar la salida del Estado de empresas como Telefónica según Juan Bravo?

Bravo critica que la participación estatal puede "invadir empresas" y pone el ejemplo de Talgo, donde, según él, la presencia de SEPI y decisiones ministeriales han perjudicado la gestión interna.

¿Qué riesgos señala Bravo sobre la forma en que el Estado participa en Talgo?

Lo ocurrido hasta ahora ha sido una declaración pública del vicesecretario de Hacienda planteando la salida del Estado de esas participadas y la necesidad de valorar "cómo hacer esa salida de manera ordenada".

¿Qué consecuencias ha provocado ya el anuncio de Bravo sobre CaixaBank, Talgo y Telefónica?

Porque, según Bravo, "no tiene mucho sentido" que la Administración participe en un banco y el Estado no aporta un valor añadido a CaixaBank, por eso aboga por una retirada ordenada.

El dirigente 'popular' critica la entrada de la SEPI en empresas como Talgo, rechazando que la participación estatal suponga invadir el ámbito empresarial.

En el caso de CaixaBank, Bravo considera que no tiene sentido que el Gobierno participe en un banco y apuesta por evaluar una salida ordenada para no perjudicar a las empresas.

El vicesecretario de Hacienda del PP señala directamente a CaixaBank, Talgo y Telefónica como ejemplos de compañías de las que el Estado debería salir.

Juan Bravo afirma que el Estado abandonará las empresas privadas donde la Administración no aporte valor ni cumpla una función pública si el PP gobierna.

El vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, Juan Bravo, ha apuntado a que el Estado abandonará todas las empresas privadas en las que "no tenga sentido" que "esté la Administración" ni "responda a una función de carácter relativamente pública" como Talgo, CaixaBank o Telefónica, a las que se ha referido expresamente.

"En el caso de Caixa no tiene mucho sentido que el gobierno esté en un banco", ha afirmado en una entrevista en Onda Cero.

También se ha preguntado si el Estado aporta "algún valor añadido" a dicha compañía. "Yo creo que no", se ha respondido.

Sin embargo, ha asegurado que tendrán que valorar "cómo hacer esa salida de manera ordenada" para "no perjudicar" a la empresa".

"Yo creo que aquí también hay que ser sensatos y no se pueden hacer locuras", ha añadido el dirigente 'popular'.

Talgo y Telefónica

Preguntado sobre si la idea del PP es salir también de Talgo y de Telefónica, Bravo se ha mostrado tajante y ha replicado las palabras del responsable económico del partido, Alberto Nadal.

"En todo aquello que no tenga sentido que esté la administración o que no responda a una función de carácter relativamente pública, no tiene sentido que esté el Estado", y ha señalado a ambas compañías como ejemplos de ello.

Así, ha incidido en que la participación estatal supone "invadir empresas", lo que ha rechazado de plano: "En Talgo le piden a la persona que entre en la empresa, entra a SEPI, y luego resulta que el que más le está fastidiando es el ministro", ha criticado el vicesecretario de Hacienda.