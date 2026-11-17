El nuevo centro de reparación de motores de Ryanair en Sevilla operará en 2029 con 500M de inversión

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Ryanair invertirá 500 millones de euros en su primer centro de reparación de motores en Andalucía, que estará ubicado en el Puerto de Sevilla y operará a mediados de 2029. Las obras arrancarán en enero con los movimientos de tierra y se prevé que el centro cree 500 empleos directos para atender el mantenimiento de hasta 400 revisiones anuales. La compañía creará una nueva Academia de Ingeniería en Sevilla para formar localmente a los futuros técnicos e ingenieros que trabajarán en la instalación. El proyecto ha contado con un fuerte respaldo institucional, incluyendo 17 millones de euros en incentivos del Gobierno central y 24 millones de la Junta de Andalucía. Preguntas ¿Por qué Ryanair ha elegido Sevilla para su nuevo centro MRO de motores por 500 millones? Ryanair destaca el "talento en ingeniería", la experiencia aeronáutica y la base industrial de Sevilla, y valora el respaldo institucional que garantizó la viabilidad del proyecto tras 28 reuniones técnicas. Además la ubicación portuaria facilita la entrada y salida de motores por carretera o barco, evitando terrenos caros junto al aeropuerto. ¿Qué motores y qué capacidad tendrá el centro de motores de Ryanair en Sevilla? El centro de 28.000 metros cuadrados reparará motores CFM56-7B y LEAP-1B; cuando ambos centros de Ryanair en España operen al 100% podrán hacer hasta 400 revisiones anuales y soportar una flota de hasta 2.000 motores en 2034. ¿Qué impacto económico y laboral tendrá la instalación de Ryanair en Sevilla? La inversión anunciada es de 500 millones de euros y se espera que impulse la industria local como efecto tractor, además de crear empleos cualificados vinculados a la nueva Academia de Ingeniería que formará técnicos para el centro. ¿Qué apoyo institucional ha recibido el proyecto y qué ayudas públicas tiene? El proyecto ha recibido 17 millones de euros en incentivos del Estado y 24 millones de la Junta de Andalucía, y las administraciones locales participaron en la coordinación que Ryanair dijo fue clave para que Sevilla ganara la inversión. ¿Cómo encaja este centro en la expansión y la red de mantenimiento de Ryanair en España? Ryanair ya tiene centros de mantenimiento en Sevilla y Madrid y ha invertido más de 11.000 millones en aeronaves y otros proyectos en España; el nuevo centro específico de motores complementa esas infraestructuras y respalda sus planes de llegar a 800 aviones y 300 millones de pasajeros anuales en 2034.

El centro europeo de mantenimiento, reparación y revisión de motores aeronáuticos (MRO) que Ryanair instalará en Sevilla operará a mediados del año 2029.

Las obras van a arrancar en enero próximo con los movimientos de tierra en el Puerto de Sevilla, según ha explicado el consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, en una rueda de prensa.

Se espera que en un par de años el nuevo centro de Sevilla esté funcionando a pleno rendimiento. Eddie Wilson ha destacado que se trata de un cronograma muy exigente.

Wilson ha destacado que para que Sevilla se haya impuesto a otras ciudades que optaban a esta instalación ha pesado especialmente el esfuerzo institucional de todas las administraciones que «ha garantizado la viabilidad del proyecto».

El nuevo centro, de 28.000 metros cuadrados, se encargará del mantenimiento, reparación y revisión de los motores CFM56-7B y LEAP-1B de Ryanair, que prevé contar con una flota de 800 aviones y 300 millones de pasajeros anuales en 2034.

Será el primer centro para reparación y mantenimiento de motores de Andalucía. A lo largo de 2027 la compañía hará pública la ubicación de un segundo centro.

Cuando ambos operen al 100% podrán realizar hasta 400 revisiones de motores al año, dando soporte a una flota de hasta 2.000 motores en 2034.

“Esta capacidad respaldará el crecimiento de Ryanair hasta alcanzar 800 aviones y 300 millones de pasajeros anuales en el ejercicio fiscal 2034”, ha dicho Wilson.

Actualmente Ryanair ya dispone en Sevilla de un centro de mantenimiento para aviones con 15 bahías cerca del aeropuerto, en el que ha invertido más de 30 millones.

La nueva instalación se dedicará específicamente a motores, ha explicado Wilson, que entrarán y saldrán de Sevilla por carretera o por barco, por lo que no necesitaban terrenos junto al aeropuerto, que suelen ser más caros.

En España, ha invertido más de 11.000 millones de euros en aeronaves distribuidas en 11 bases, y otros 130 millones de euros en su centro de formación de pilotos y tripulantes de cabina en Madrid.

Además, Wilson destaca otros 25 millones de euros en su centro de mantenimiento de siete bahías en Madrid-Barajas, y 115 millones de euros en Ryanair Tech Labs, ubicado en el centro de Madrid.

“Sevilla ha conseguido esta inversión de 500 millones de euros porque cuenta con el talento en ingeniería, la experiencia aeronáutica y la base industrial que necesitamos”, ha señalado el ejecutivo.

En captación de talento ha anunciado “una nueva Academia de Ingeniería en Sevilla para formar a la próxima generación de ingenieros y técnicos de Ryanair. Estos son exactamente el tipo de empleos altamente cualificados y bien remunerados que Europa debería competir por atraer y retener”.

Wilson ha señalado que la promoción interna del talento es una de las políticas de la empresa, por lo que confía en que esta academia surta de personal cualificado al centro de motores.

Respaldo institucional

En la presentación han participado también el consejero de Industria de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, que ha destacado que captar esta inversión ha sido un proceso "muy duro pero instructivo", logrado tras 28 reuniones técnicas y con la coordinación de todas las administraciones.

El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, ha destacado la importancia estratégica de este tipo de instalaciones para la soberanía europea.

El proyecto ha recibido 17 millones de euros en incentivos de la Administración General del Estado y 24 de la Junta de Andalucía.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que la inversión de Ryanair consolida el papel de Sevilla como gran polo aeronáutico del Sur de Europa.

Sanz ha recordado que desde la Expo del 92, la mayor inversión industrial en Sevilla fue la planta de Airbus en San Pablo para ensamblar el gigante de los cielos A400M, con 300 millones. Una inversión ahora superada por Ryanair.

Se espera además que este nuevo centro de motores tenga efecto tractor en la atracción de nuevas industrias. "Pondrá a la ciudad en el foco de nuevas inversiones aeronáuticas", ha augurado Eddie Wilson.

Junto a otras iniciativas captadas recientemente, con Pilatus como mejor ejemplo, diversifican además las empresas capaces de generar un efecto arrastre en la aeronáutica sevillana, muy dependiente de Airbus.