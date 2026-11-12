Merlin cierra los primeros nueve meses de 2026 con un beneficio neto de 668 millones, un 15% anual más

Por retrasos administrativos en infraestructuras eléctricas, 162 MW de Bilbao-Arasur 04-05 y la repotenciación del edificio 01 se han movido a cartera de proyectos futuros; lo ocurrido ya reduce la capacidad inmediata disponible y podría retrasar ingresos previstos.

¿Qué impacto han tenido los retrasos en infraestructuras eléctricas en los proyectos de Merlin?

La Fase I, con 64 MW en Madrid-Getafe, Barcelona y Bilbao-Arasur, está totalmente equipada y alquilada; Merlin estima que generará 67 millones de euros en rentas brutas en 2026 y 97 millones en 2027.

¿Qué partes del Plan MEGA están ya operativas y cuánto esperan ingresar por ellas en 2026 y 2027?

Merlin ha revisado su previsión hasta 0,58 euros por acción, tres céntimos más que la estimación de julio, lo que implica mayor beneficio operativo esperado por acción y puede mejorar la valoración por dividendo y la percepción del mercado.

¿Qué previsión de beneficio operativo ha elevado Merlin para 2026 y qué significa para el accionista?

La división de centros de datos es el principal motor de facturación adicional: sus rentas brutas casi se triplicaron hasta 46,5 millones y el Plan MEGA ya tiene 160 megavatios alquilados, con 206 MW en negociaciones avanzadas y 68 MW reservados.

¿Qué peso tiene la división de centros de datos en el resultado de Merlin en 2026?

Merlin explica que el aumento responde a un crecimiento del 12,9% en ingresos y un Ebitda un 12,5% superior, impulsado sobre todo por su división de centros de datos, que elevó sus rentas brutas de 19,1 a 46,5 millones en ese periodo.

¿Por qué ha subido el beneficio neto de Merlin un 14,8% en los nueve primeros meses de 2026?

Los ingresos totales del grupo crecieron un 12,9% hasta situarse en los 466,2 millones de euros.

Los centros de datos impulsan la facturación, pasando de 19,1 a 46,5 millones de euros en rentas brutas.

La compañía revisa al alza su previsión de beneficio operativo para el conjunto del ejercicio hasta los 0,58 euros por acción.

Merlin Properties elevó su beneficio neto un 14,8% hasta los 669,7 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026.

Merlin Properties ha cerrado los nueve primeros meses de 2026 con un considerable aumento de sus beneficios netos.

Concretamente, subieron un 14,8%, hasta los 669,7 millones de euros. Además, Merlin ha elevado su previsión de beneficio operativo para el conjunto del ejercicio, según ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Concretamente, la compañía presidida por Ismael Clemente ha revisado al alza su previsión de beneficio operativo para el conjunto de 2026 hasta los 0,58 euros por acción, tres céntimos más que en julio.

Hasta septiembre, los ingresos totales de Merlin aumentaron un 12,9%, situándose en 466,2 millones de euros. El resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 346,9 millones de euros (un 12,5% más).

El impulso de la facturación ha estado protagonizado por la división de centros de datos, cuyas rentas brutas pasaron de 19,1 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025 a 46,5 millones en el mismo periodo de este año.

Su Plan de Infraestructura Digital (Plan MEGA) suma ya 160 megavatios (MW) de capacidad tecnológica (IT) alquilados, además de otros 206 MW en negociaciones avanzadas y 68 MW reservados.

Dentro de este plan, la Fase I (que abarca 64 MW repartidos entre Madrid-Getafe, Barcelona y Bilbao-Arasur) se encuentra totalmente equipada y alquilada, y la empresa estima que generará 67 millones de euros en rentas brutas en 2026 y 97 millones en 2027.

Fases

En la Fase II (254 MW), la comercialización "supera holgadamente las previsiones internas". El activo Bilbao-Arasur 02 (48 MW) se entregará íntegramente alquilado el próximo mes de diciembre.

Mientras, en la Fase III (386 MW) la socimi ha incorporado un nuevo proyecto en Aragón, Zaragoza-MAGA (96 MW), que se suma al de Zaragoza-WIND (144 MW) y a los desarrollos en Lisboa y Navalmoral de la Mata (Cáceres).

Por el contrario, los 162 MW de Bilbao-Arasur 04-05 y la repotenciación del edificio 01 han pasado a la cartera de proyectos futuros "por retrasos administrativos en las infraestructuras eléctricas", explica la empresa en el documento remitido al supervisor.

En cuanto a los negocios tradicionales, el segmento de oficinas aportó 221,9 millones de euros en rentas brutas. La ocupación cerró septiembre en el 93,7% y el grupo prevé terminar el año por encima del 94%.

Centros comerciales

Por otro lado, la cartera de centros comerciales alcanzó unas rentas brutas de 108 millones de euros, tras anotarse un aumento del 7,1% y subidas del 5,1% en las renovaciones de contratos. La ocupación en esta división escaló hasta el 97,2%.

De igual modo, el área de logística generó 64 millones de euros en rentas brutas (+1,6% comparable y un avance del 4,3% en las renovaciones), elevando su ocupación al 95,7%. Durante el tercer trimestre, la compañía entregó totalmente alquilados tres nuevos desarrollos en Valencia-Bétera (25.375 metros cuadrados), Sevilla ZAL (6.397 metros cuadrados) y Lisboa Park (1.709 metros cuadrados).