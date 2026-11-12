Huang mantuvo una "relación íntima" con una segunda empleada de Nvidia mientras era su CEO, según Reuters

La crisis escaló tras informaciones sobre una relación con Alice Huang, que provocaron investigaciones internas y externas y la admisión pública de una aventura, lo que llevó al consejo a valorar riesgos reputacionales y de seguridad antes de pedir la dimisión.

Cómo ha llegado Nvidia a esta crisis interna por las relaciones de Jensen Huang?

Colette Kress, directora financiera, es la consejera delegada interina y el consejo está evaluando candidatos internos y externos para ocupar la plaza en propiedad.

Quién está al frente de Nvidia tras la salida de Jensen Huang y cómo buscarán su sustituto?

Las acciones de Nvidia cayeron un 5,5% al cierre tras anunciarse la dimisión y la investigación sobre sus relaciones personales.

¿Qué consecuencias financieras inmediatas tuvo la dimisión de Jensen Huang para Nvidia?

Se han confirmado al menos dos relaciones con Alice Huang, sobre la que la inteligencia estadounidense sospecha que es una espía china, y con Kimberly Powell, vicepresidenta de Atención Médica de Nvidia; Reuters añade una tercera empleada sin identificar.

¿Qué relaciones extramaritales de Jensen Huang se han confirmado y quiénes son las afectadas?

El consejo forzó la dimisión tras confirmarse varias relaciones extramaritales del directivo que, según fuentes citadas por Reuters, podrían haber creado riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos.

¿Por qué Jensen Huang dimitió como consejero delegado de Nvidia?

Colette Kress ha asumido el cargo de CEO interina mientras el consejo de Nvidia busca un sustituto, lo que provocó una caída del 5,5% en sus acciones.

El consejo de administración forzó la dimisión de Huang debido a los posibles riesgos para la seguridad nacional derivados de su relación extramarital.

Entre sus relaciones conocidas figura Alice Huang, sospechosa de ser una espía china para la inteligencia de EEUU, y Kimberly Powell, vicepresidenta de la empresa.

Reuters revela que el exCEO de Nvidia, Jensen Huang, mantuvo una relación íntima con una segunda empleada de la compañía, sumando al menos tres relaciones extramaritales.

El exconsejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, mantuvo una relación íntima con una segunda empleada de la compañía.

De esta manera, el directivo habría tenido al menos tres relaciones extramaritales mientras estaba al frente del gigante digital.

Se trata de una información revelada por Reuters, confirmada por dos personas familiarizadas con el asunto.

La información se conoce después de que se confirmaran las otras dos relaciones extramaritales que han forzado la dimisión de Huang este jueves.

Los dos casos de infidelidad confirmados son Alice Huang, de quien la inteligencia estadounidense sospecha que es una espía china, y Kimberly Powell, vicepresidenta de Atención Médica de Nvidia.

A ellas se sumaría esta tercera mujer, cuya identidad Reuters no ha revelado.

Cabe recordar que Huang, de 63 años y casado, admitió haber tenido una aventura extramatrimonial en un comunicado del pasado fin de semana, tras las informaciones sobre su relación con Alice Huang.

Tras esto, el consejo de administración del gigante digital obligó a su fundador y consejero delegado a renunciar a su puesto

La clave es que la relación con Huang podría haber provocado riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos.

La directora financiera de Nvidia, Colette Kress, es la nueva CEO interina mientras busca un sustituto para Huang. El consejo está considerando candidatos internos y externos para el puesto.

A cierre de esta noticia, las acciones de Nvidia caían un 5,5%.