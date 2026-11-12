Dcoop afirma que compró Deoleo con Acesur al inspirar a los fondos "más confianza" que Coricelli y Migasa

Dcoop reconoce que, aunque aspiraba a adquirir Deoleo sola, necesitaba un socio para sortear obstáculos regulatorios y de concentración de mercado (especialmente en EE. UU. y España) y así presentar una oferta ejecutable y sin riesgos de bloqueo. (Fuente de apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/20261104/dcoop-acesur-compran-conjuntamente-deoleo-imponerse-oferta-coricelli-migasa/1003744446779_0.html — detalles sobre participación en Pompeian, riesgos en EE. UU. y competencia en España, y la alianza para salvar esos obstáculos)

¿Por qué Dcoop no compró Deoleo en solitario y qué problemas intentaba evitar la alianza con Acesur?

La alianza busca sumar capacidades industriales y comerciales de Acesur y Dcoop con las marcas globales de Deoleo para impulsar su expansión internacional y reforzar el liderazgo de España en el sector. (Fuente de apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/20261104/dcoop-acesur-compran-conjuntamente-deoleo-imponerse-oferta-coricelli-migasa/1003744446779_0.html — "sumar... capacidades industriales, comerciales y de expansión internacional" y presencia en 70 países)

¿Cómo afectará la operación a la posición internacional de las marcas de Deoleo, como Bertolli y Carbonell?

Los compradores han transmitido tranquilidad: han dicho que la estructura industrial y comercial se mantendrá durante la transición y no prevén efectos negativos inmediatos para la plantilla. (Fuente de apoyo: noticia principal y https://www.elespanol.com/invertia/empresas/20261112/dcoop-afirma-compro-deoleo-acesur-inspirar-fondos-confianza-coricelli-migasa/1003744456369_0.html — "Toda la estructura industrial y toda la estructura comercial se va a mantener")

¿Qué impacto inmediato tendrá la compra de Deoleo en la plantilla y la estructura industrial de la compañía?

Ambos compradores han acordado reorganizar los activos, principalmente las marcas y la estructura industrial y comercial, y estiman que la fase de acuerdo para resolver pendientes durará entre seis meses y un año. (Fuente de apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/20261104/dcoop-acesur-compran-conjuntamente-deoleo-imponerse-oferta-coricelli-migasa/1003744446779_0.html — "conllevará la reorganización de los activos..."; y la noticia principal: "entre seis meses y un año")

¿Qué activos de Deoleo se repartirán Dcoop y Acesur y cuánto durará el proceso de reparto?

Dcoop sostiene que, además del precio similar ofrecido por Coricelli y Migasa, la combinación de Acesur y Dcoop transmitió "más confianza" y una apuesta por la calidad que los vendedores valoraron para asegurar la ejecución. (Fuente de apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/20261112/dcoop-afirma-compro-deoleo-acesur-inspirar-fondos-confianza-coricelli-migasa/1003744456369_0.html — "la confianza de los fondos CVC y Alchemy ... y la apuesta de ambos 'por la calidad', ha sido decisiva")

¿Por qué dice Dcoop que su alianza con Acesur convenció a los fondos CVC y Alchemy para vender Deoleo?

El director general de Dcoop garantiza el mantenimiento de toda la estructura industrial, comercial y la plantilla de Deoleo durante el proceso de reparto de activos entre Dcoop y Acesur.

El grupo cooperativo subraya que mantener Deoleo en manos españolas impulsará la comercialización y la estrategia de calidad del aceite de oliva de España en el mercado mundial.

La operación se ha cerrado con una valoración de Deoleo de 520 millones de euros, situando las ofertas económicas de los finalistas en niveles muy similares.

Dcoop destaca que la confianza de los fondos CVC y Alchemy en su proyecto junto a Acesur fue clave para adjudicarse la compra de Deoleo frente a la oferta de Coricelli y Migasa.

El director general de Dcoop, Rafael Sánchez de Puerta, ha afirmado que “la confianza” de los fondos CVC y Alchemy en su grupo cooperativo y en Acesur, y la apuesta de ambos “por la calidad”, ha sido decisiva para conseguir la compra de Deoleo.

La operación más relevante del sector en lo que va de siglo, con la mayor comercializadora del mundo en venta, se cerró el pasado día 4 con una valoración de Deoleo de 520 millones, cuando había trascendido que el otro grupo ofrecía hasta 530.

En un encuentro con periodistas, Sánchez de Puerta ha incidido en que “de precio estábamos niveles muy similares (respecto a Coricelli y Migasa), pero les ha dado (a los vendedores) más confianza la oferta de Acesur y Dcoop”.

El primer ejecutivo de la cooperativa ha destacado que la puja se decidió "en el último momento" después de un proceso "muy ajustado" y "muy largo".

“Para el sector cooperativo debe de ser un motivo de orgullo que una de sus empresas tome parte de una operación de la envergadura de la que estamos hablando, la compra de la mayor empresa a nivel mundial en comercialización de aceite con marca”, ha destacado.

Y más allá del impacto en el cooperativismo, Sánchez de Puerta ha destacado que “después del enorme trabajo que hemos hecho en los últimos años por la producción y por la calidad, tenemos que invertir en comercialización”.

“Es tremendamente positivo para el conjunto del sector, para España, primero porque es importante que Deoleo haya quedado en manos de empresas españolas que seguro que van a contribuir a que se venda más aceite de oliva de España con una estrategia clara de apostar por la calidad”, ha añadido.

Según el ejecutivo, “para nosotros la calidad es fundamental. Y la garantía de que las empresas que van tener ahora las marcas líderes a nivel mundial de Deoleo apuesten por una estrategia clara de calidad es fundamental para el sector”.

Cristóbal Gallego, Rafael Sánchez de Puerta, Jaime Martínez Conradi y Gabriel Cabello, de Cooperativas Agroalimentarias. El Español

Dcoop optaba por comprar en solitario Deoleo, pero "las circunstancias de la operación nos obligaron a buscar encajes que cubrieran todas las demandas que se nos hacían para poder comprar la empresa".

Y ahí “encontramos una complementariedad con Acesur, igual que por otra parte se encontró una complementariedad entre Coricelli y Migasa".

Ahora el proceso entra una fase de entre seis meses y un año en la que "tenemos la obligación de ponernos de acuerdo para resolver todas las cuestiones pendientes, que son muchas”.

Ese trabajo para dividir los activos de Deoleo, fundamentalmente las marcas pero también toda la estructura industrial y comercial, "acaba de comenzar".

Sánchez de Puerta ha lanzado además un mensaje de tranquilidad para toda la plantilla de Deoleo.

“Toda la estructura industrial y toda la estructura comercial se va a mantener, con lo cual no creo que haya ningún efecto negativo para nadie", ha manifestado.