La minera Atalaya, dueña de Riotinto, compra el 100% de Tharsis a los dueños de Magtel por 125 millones

Atalaya valora las extensas perforaciones previas, pruebas metalúrgicas y estudios auxiliares que ya existen en los proyectos, lo que reduce la incertidumbre técnica y de recursos frente a un desarrollo completamente nuevo.

¿Cómo reduce Atalaya el riesgo asociado a invertir en Tharsis y La Zarza?

De forma inmediata Atalaya avanzará estudios técnicos, tramitación de permisos y exploración en Tharsis y La Zarza para integrar volúmenes en sus nuevas instalaciones de refinería y aprovechar presencia regional. A corto plazo prevé secuenciar desarrollo junto a otros proyectos como Touro.

¿Qué impacto inmediato y a corto plazo tendrá la compra en las operaciones de Atalaya en Riotinto?

Atalaya pagó 75 millones de euros al cierre y pactó 50 millones adicionales en efectivo diferido a pagar en los doce meses siguientes.

¿Qué parte del pago ha sido al contado y cómo se estructura el resto de la operación?

Los proyectos combinados tienen unos 227,7 millones de toneladas que contienen alrededor de 1,5 millones de toneladas de cobre, además de 3,5 millones de toneladas de zinc, 1,4 millones de toneladas de plomo, 7,5 millones de onzas de oro y 157,4 millones de onzas de plata.

¿Qué recursos y metales aporta Tharsis y La Zarza al balance de Atalaya?

Atalaya busca ampliar su presencia en la Faja Pirítica Ibérica y sumar dos yacimientos con recursos remanentes que pueden aumentar su producción de cobre y otros metales. La operación añade proyectos cercanos a Riotinto y facilita sinergias operativas y logísticas.

La transacción permite a la minera consolidar su presencia estratégica en la Faja Pirítica Ibérica y reforzar su posición para convertirse en un productor líder de cobre en Europa.

Con esta adquisición, Atalaya incorpora los proyectos de Tharsis y La Zarza, sumando recursos minerales por 227,7 millones de toneladas con 1,5 millones de toneladas de cobre.

La operación incluye un pago inicial de 75 millones de euros en efectivo y un desembolso diferido de 50 millones a abonar en los próximos 12 meses.

Atalaya Mining ha completado la compra del 100% de Tharsis Mining a la familia López Magdaleno (propietarios de Magtel) por 125 millones de euros.

Atalaya Mining ha completado la adquisición del 100% de las acciones de Tharsis Mining, de la familia López Magdaleno, a su vez propietaria de Magtel. El importe de la operación es de 125 millones de euros.

Con la adquisición, la compañía que explota la mina de Riotinto añade a su cartera los proyectos Tharsis y La Zarza, al oeste de la histórica mina onubense, la más antigua del mundo en explotación.

“La transacción consolida la presencia de Atalaya en la Faja Pirítica Ibérica con dos yacimientos polimetálicos a gran escala que se espera que se conviertan en importantes opciones de crecimiento para la Compañía y se secuencien más allá del desarrollo del Proyecto Touro”, ha explicado la compañía.

La contraprestación total por la adquisición es de 125 millones de euros, consistiendo en 75 millones de euros en efectivo inicial pagada al cierre y una contraprestación en efectivo diferida de 50 millones de euros pagadera en 12 meses posteriores a la fecha de cierre.

Tharsis Mining cuenta con recursos significativos de 227,7 MT que contienen al menos 1,5 MT de cobre.

Atalaya considera que las extensas perforaciones previas, los trabajos de pruebas metalúrgicas y los estudios auxiliares reducen el riesgo de la inversión.

Con nuevas instalaciones de refinería en marcha en Riotinto, añadir volumen es una “oportunidad de aprovechar la presencia regional y la capacidad operativa de Atalaya”.

De forma inmediata se pretende avanzar en los estudios técnicos, los pasos clave de tramitación de permisos y las actividades de exploración en toda la cartera de Tharsis Mining.

Y al mismo tiempo “se mantiene la solidez del balance de Atalaya con más de 260 millones de euros en efectivo neto pro-forma tras el pago inicial de la transacción”.

Alberto Lavandeira, consejero delegado (CEO), comentó que “la adquisición de Tharsis Mining representa otro paso importante en nuestra estrategia para establecer a Atalaya como un productor de cobre europeo líder”.

“Su proximidad a nuestras operaciones existentes ofrece una excelente oportunidad para aprovechar nuestra experiencia técnica, presencia regional y capacidades operativas. Al igual que Riotinto, Tharsis y La Zarza tienen largas historias operativas”

Tharsis Mining es una empresa privada española que posee participaciones del 100% en el Proyecto Tharsis y el Proyecto La Zarza, dos activos con pasado productor ubicados en Andalucía, en el sur de España, y dentro de la Faja Pirítica Ibérica.

Tharsis Mining se fundó en 2018 y desde entonces se ha centrado en el objetivo de reiniciar las operaciones mineras en ambos proyectos.

Además, la cartera de licencias de Tharsis Mining se extiende más allá de los yacimientos definidos actualmente e incluye numerosos objetivos prospectivos que permanecen solo parcialmente explorados.

Antes de la adquisición, Tharsis Mining era propiedad íntegra de miembros de la familia López Magdaleno, que controlan varios intereses comerciales, incluido el Grupo Magtel.

La estrategia a largo plazo de Atalaya es aumentar su producción de cobre y diversificarse en múltiples activos aprovechando su experiencia operativa.

Dentro de la comarca de Riotinto, Atalaya está impulsando varios proyectos, entre ellos San Dionisio y el Proyecto Masa Valverde, y en Galicia, Atalaya espera iniciar pronto el desarrollo del Proyecto Touro.

La adquisición de Tharsis Mining amplía inmediatamente la presencia de Atalaya en la Faja Pirítica Ibérica al proporcionar la propiedad al 100% de dos minas importantes con pasado productor (que produjeron principalmente pirita) situadas al oeste del Proyecto Riotinto, el activo insignia de la Compañía.

De forma similar a Riotinto, el Proyecto Tharsis y el Proyecto La Zarza tienen largas historias operativas, recursos remanentes significativos y se benefician de su ubicación en un distrito minero de clase mundial y una geografía estable.

Los recursos mnerales combinados en el Proyecto Tharsis y el Proyecto La Zarza son de aproximadamente 227,7 Mt que contienen aproximadamente 1,5 Mt de cobre, junto con aproximadamente 3,5 Mt de zinc, 1,4 Mt de plomo, 7,5 Moz de oro y 157,4 Moz de plata.

Dentro de este recurso mineral, los componentes a cielo abierto suman aproximadamente 199,2 Mt, lo que convierte a los proyectos en los únicos yacimientos a gran escala en la Faja Pirítica Ibérica potencialmente explotables a cielo abierto, junto con Riotinto.