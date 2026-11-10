La industria de defensa afronta el parón electoral con todas las miras puestas en el plan de Indra tras un año de reconversión

El desplome de Rheinmetall tras recortar expectativas por retrasos en entregas ha subrayado la necesidad de que Indra garantice cumplimiento de plazos y evite sobreoptimismo, especialmente en proyectos de blindados y municiones.

Hay litigios e impugnaciones sobre adjudicaciones por más de 7.200 millones que mantienen congeladas algunas negociaciones; la resolución condicionará la base tecnológica y el reparto industrial en programas como el VAC.

¿Qué hay detrás de las tensiones entre Indra y Santa Bárbara/General Dynamics por los grandes contratos?

La caída refleja recogida de beneficios y preocupación inversora por el cumplimiento de plazos; sin embargo, la amplia cartera de más de 22.000 millones sostiene su posición comercial y avala la continuidad de ingresos.

Ya ocurrido: muchas pymes han visto 2026 “en blanco” por la reordenación directiva y la ausencia de reparto de contratos. Podría ocurrir: un retraso prolongado reduciría la actividad industrial y la liquidez de proveedores hasta que se desbloqueen adjudicaciones.

La compañía busca dar certidumbre al mercado y a las pymes del sector antes del parón electoral que suele frenar contratos dependientes del Gobierno. El calendario intenta disipar incertidumbres sobre nombramientos y la dependencia de Indra del Ejecutivo.

¿Por qué Indra presenta su plan estratégico el 25 de noviembre justo antes de las elecciones?

El Gobierno ha aprobado más de 4.000 millones de euros en programas de defensa para Navantia y Airbus en la recta final de la legislatura.

El consorcio Tess Defence avanza en los programas de vehículos blindados como el 8x8 Dragón y busca desbloquear la adjudicación del contrato del vehículo sobre cadenas VAC.

Indra cuenta con una cartera de pedidos de más de 22.000 millones de euros y tiene entre sus principales retos garantizar los plazos de entrega y consolidar alianzas estratégicas.

La industria española de defensa está pendiente del nuevo plan estratégico de Indra ante la incertidumbre del parón electoral y la necesidad de impulsar la cadena de valor de las pymes del sector.

El reciente varapalo que ha sufrido el gigante alemán de la defensa Rheinmetall en los mercados ha levantado las dudas en un sector cargado de contratos y grandes expectativas, pero que debe cumplir con sus entregas ante los clientes y sus beneficios ante los inversores.

En el caso español, todas las miradas están puestas en Indra, que presentó unos buenos resultados al tercer trimestre por la inercia que suponen las adjudicaciones del Estado, pero que debe marcar su hoja de ruta el próximo día 25, cuatro días antes de las elecciones.

Dentro de la industria de defensa se espera con interés el desbloqueo que ese plan debe presentar para el desarrollo de la cadena de valor de un sector de pymes, que han visto cómo 2026 ha pasado en blanco en ese proceso por el relevo y la reordenación de la cúpula directiva de la tecnológica.

Rheinmetall ha cerrado la semana con un más de un 21% a la baja, tras presentar unos resultados el pasado jueves con más facturación, pero un nuevo recorte de sus expectativas de beneficios, dados los retrasos en algunas de sus entregas de blindados y municiones.

En el caso de Indra, las buenas cifras cosechadas hasta ahora y una cartera de pedidos de más de 22.000 millones avalan su situación. Pero también se ha dejado más de un 11% en bolsa esta semana, aunque en su caso sea por la "típica" recogida de beneficios y con los objetivos financieros para acabar el año intactos.

Fuentes empresariales contrastadas en el sector advierten de que la gran diferencia que hay entre ambos casos es que Indra está en el punto de partida, y la alemana es ya un motor del sector a nivel europeo.

El problema sobrevenido que preocupa entre las pymes de defensa, que esperan como agua de mayo un reparto de contratos a partir de los desarrollos de la tecnológica controlada por el Estado, es precisamente su dependencia del Gobierno en pleno cambio de ciclo electoral.

Unas elecciones generales siempre marcan un parón en la actividad industrial cuando se depende tanto de los contratos y los nombramientos públicos. La reordenación interna, con un consejo reducido de 16 a 11 miembros y la concentración de áreas estratégicas, ha sido bien vista por el mercado.

En el desarrollo de la actividad, aguas abajo, se espera un mayor desarrollo de las alianzas y las subcontratas, con la tecnología y el desarrollo de la IA como acicate.

El propio CEO de la compañía, Josep María Recasens, ha señalado en varias ocasiones la necesidad de cimentar una mayor coordinación entre empresas, tanto a nivel nacional como internacional, para "multiplicar" las capacidades de Indra y afrontar los compromisos de futuro.

A expensas de lo que se perfile en el plan estratégico, lo único que se ha anunciado por la compañía es la multiplicación de su huella industrial con nuevas plantas para blindados y vehículos militares en el norte de España (Asturias y Galicia).

Son planes que se anunciaron justo al inicio de las vacaciones y que suenan a los proyectos que ya tenía antes la empresa, difíciles de llevar a cabo, con grandes necesidades de inversión y cesión de tecnología, y muchos años por delante hasta que se consoliden.

A la vista de lo que le ha ocurrido a Rheinmetall, una de las claves del proyecto de Indra, admitida por sus actuales responsables, pasará por garantizar el cumplimiento de los plazos de entrega establecidos en su amplia cartera de pedidos, gobierne quien gobierne.

Pendientes de Santa Bárbara

Varias fuentes empresariales consultadas aseguran que los Planes Especiales de Modernización (PEM) que se adjudicaron hace algo más de un año necesitan un impulso claro para llegar a todas las empresas del sector.

Indra está sacando adelante el atasco histórico del 8x8 Dragón, dentro del consorcio Tess Defence, que comparte con Escribano, SAPA y Santa Bárbara, con 119 entregas en 2026, bajo la presión del Ministerio de Defensa.

Pero en las nuevas adjudicaciones afronta unos pedidos que pueden llegar al medio millar de vehículos militares de todo tipo en los próximos años, a los que se añaden las adjudicaciones pendientes del blindado sobre cadenas VAC (con Tess Defence) y un posible 6x6 a medio plazo.

Fuentes empresariales aseguran que el consorcio Tess Defence ya había logrado un acuerdo con el Gobierno sobre los precios y costes del VAC (vehículo sobre cadenas), para desbloquear antes de fin de año los casi 2.000 millones que supone su contrato.

En ese reto será fundamental conocer la situación en la que están las conversaciones de paz con el otro gran actor del mercado en España, Santa Bárbara, filial del gigante norteamericano General Dynamics, que tiene impugnados los contratos de los dos nuevos obuses blindados, por más de 7.200 millones.

Indra ya ha mostrado su firmeza en mantener el acuerdo con los coreanos de Hanwa para el desarrollo del primero de ellos, si bien falta conocer los detalles del contrato para corroborar la transferencia de tecnología que preveían. La confidencialidad comercial vence precisamente el 28 de noviembre, en plena jornada de reflexión.

En el caso de las relaciones con Santa Bárbara, que se habían reconducido antes del verano pero que parecen de nuevo congeladas, será clave conocer cuál será la base tecnológica que Tess Defence usará para el mencionado VAC sobre cadenas.

La filial de GD espera tener un papel central en ese desarrollo, como lo tiene en el 8X8, dado que de ello dependerá en gran medida la actividad de las dos plantas que tiene en España.

Más allá de Indra

Con todo el desarrollo de la industria de defensa pendiente del plan de Indra que debe desbloquear la situación y dar confianza al mercado y las pymes del sector, las adjudicaciones de Defensa en el periplo final de la legislatura no cesan.

Las últimas semanas han sido especialmente productivas en cuanto al avance burocrático de los Programas Especiales de Modernización (PEM) impulsados por el Gobierno, muy centrados en Navantia, Airbus y el desarrollo de nuevas tecnologías.

En el Consejo de Ministros del 27 de octubre, el Gobierno aprobó una partida de 2.196 millones de euros en préstamos sin intereses para Navantia con el objetivo de financiar un total de tres de los Programas previstos para este ejercicio.

El de mayor cuantía, que asciende a 1.786 millones, se destinará al desarrollo y la construcción de seis corbetas de nueva generación en el marco del programa European Patrol Corvette (EPC), una iniciativa en la que también participan los astilleros Fincantieri —por parte de Italia— y Naval Group —por Francia—.

A ello se suman 210 millones de euros para la modernización y evolución de los cazaminas clase 'Segura' ya en servicio en la Armada española y otros 200 millones para la modernización y sostenimiento de plataformas como los submarinos S-80.

Más recientemente, en el Consejo de Ministros del pasado 3 de noviembre, la cartera de Margarita Robles dio luz verde al programa PNT resiliente por 2.300 millones de euros.

Todo indica que este proyecto se adjudicará a una UTE conformada por Indra, Grupo Oesía y GMV, las tres compañías españolas cuentan con experiencia en este tipo de tecnologías y alguna ya participa en programas similares dentro de la UE.

En el mismo Consejo, el Gobierno dio luz verde a 1.438 millones de euros a Airbus Defence and Space para la modernización y el desarrollo evolutivo de las plataformas aéreas del Ejército del Aire y del Espacio.

Con el Real Decreto todavía pendiente de publicar, fuentes industriales han explicado a este periódico que los protagonistas son los aviones C295 y Airbus A330 MRTT, aunque todavía queda por ver el alcance tecnológico.

La rama militar de Airbus en España tiene previsto recibir un segundo PEM en las próximas semanas, esta vez enfocado al segmento Eurofighter y con una cuantía que podría ser superior a los 1.500 millones.