Seis cementeras españolas contra las cuerdas por la norma europea de emisiones de carbono y ajuste en frontera

Las independientes representan 15 % de cuota, facturan 406,8 millones y emplean 420 personas directas; Cebasa y Capa generan 1000 empleos indirectos, por lo que su cierre reduciría actividad económica y dañaría el tejido productivo regional, especialmente en Andalucía.

¿Qué impacto tendría el cierre de las seis cementeras independientes en el empleo y la economía local?

Desde 2026 la importación de clínker tributa en aduana y en 2033 acaban las ayudas; eso obliga a las independientes a comprar certificados de carbono y asumir entre 8 y 40 millones de euros por empresa, elevando sus costes hasta provocar pérdidas.

¿Cómo afecta el fin de las ayudas públicas y la tributación en aduanas del clínker a los costes de las cementeras independientes?

Las integrales controlan la cadena completa (clinkerización y molienda) y poseen hornos y asignaciones históricas de derechos, mientras las independientes solo hacen molienda y deben importar clínker, quedando expuestas al CBAM y sin asignaciones gratuitas.

¿En qué consiste la asimetría entre las cementeras integrales y las independientes que denuncia ASEINCE?

Ya sufren dependencia logística y costes por importar clínker; podrían ver pérdidas estructurales hacia 2030 y riesgo de cierre definitivo en 2033 si persiste la desventaja competitiva y se extinguen las ayudas públicas en 2033.

¿Qué consecuencias ya ha sufrido y qué podría pasar a partir de ahora con Cementos Barrero (Cebasa) y Capa (Inceburun)?

ASEINCE sostiene que las multinacionales integrales acumularon asignaciones gratuitas de derechos de emisión valoradas en 2.400 millones, que les permiten cubrir emisiones sin coste, mientras las independientes deben pagar por importar clínker y por CBAM; esa combinación genera un sobrecoste imposible de asumir.

¿Por qué ASEINCE dice que la norma EU ETS y el CBAM amenazan a las seis cementeras independientes españolas?

La patronal prevé pérdidas estructurales para 2030 y el cierre del sector independiente en 2033, amenazando el 15% de la cuota de mercado, 420 empleos directos y encareciendo la vivienda.

Las cementeras independientes deberán pagar entre 8 y 40 millones de euros en certificados por importar clínker, la materia prima que carecen al no disponer de hornos.

ASEINCE denuncia que las grandes multinacionales acumularon derechos exentos por 2.400 millones de euros, dándoles una ventaja de 9 euros por tonelada frente a los independientes.

La Asociación Española Independiente de Cemento (ASEINCE) alerta del riesgo de quiebra de seis empresas nacionales debido a la normativa europea de emisiones (EU ETS) y al ajuste en frontera (CBAM).

ASEINCE, Asociación Española Independiente de Cemento, denuncia que las normativas europeas sobre emisiones de carbono (EU ETS) y el ajuste en frontera (CBAM) ponen en riesgo de quiebra a la industria española.

En la industria del cemento, los afectados son los independientes: Cementos Barrero (Cebasa) de Dos Hermanas (Sevilla); Inceburun (Capa) con instalaciones en Archidona (Málaga) y Almería; La Unión en Valencia; La Cruz en Murcia; Pujol en Cataluña y El Molino en Teruel.

“El marco actual premia a cinco multinacionales extranjeras, con reservas gratuitas de derechos de emisión de CO₂ acumuladas durante años y valoradas en 2.400 millones de euros, mientras penaliza a las fábricas nacionales por depender del suministro exterior de clínker”, aseguran.

“Esta asimetría perjudica al tejido industrial en España, especialmente en Andalucía, bloquea inversiones y desarrollos de I+D en las empresas, y encarece la obra pública y de vivienda nueva en todo el país”, añaden.

Quien importa acero, aluminio, cemento, fertilizantes, hidrógeno o electricidad paga por el carbono emitido al fabricarlos. En 2033 se acaban las ayudas públicas.

El proceso de producción del cemento se divide en dos fases: la clinkerización y la molienda. “En sus diferencias, reside el origen de la seria problemática que el sector afronta en España”, dicen los independientes.

La clinkerización es el procesado de caliza y arcilla en hornos a 1.500 °C para obtener clínker, la materia prima principal del cemento. Esta fase térmica concentra casi la totalidad de las emisiones de CO₂.

La molienda es la pulverización y mezcla del clínker con aditivos para elaborar el producto final.

“Los asociados de ASEINCE trabajan para reducir el consumo de clínker, reduciendo así su huella de carbono”, explican.

Pero al carecer de hornos, sus plantas presentan una dependencia estructural del abastecimiento de clínker. “Ante la rigidez del mercado nacional, se ven obligadas a importarlo por vía marítima”, dicen.

Las consecuencias combinadas del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (EU ETS) y del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) “generan una encrucijada que penaliza a la industria que se enfoca en la molienda”.

El sector de producción del cemento en España está dominado por compañías con una cadena de producción integral, que componen un 85 % de la industria.

Además, está liderado por cinco grandes multinacionales cementeras extranjeras (Holcim, Heidelberg, CEMEX, Titan y Buzzi) que aglutinan de forma directa el 60 % de la cuota sectorial total.

“Mientras las cementeras integrales disponen de una bolsa financiera de derechos exenta de costes para cubrir sus emisiones, los productores independientes -con emisiones prácticamente nulas en sus fábricas- afrontan un sobrecoste aduanero inasumible por la implantación del CBAM”, insisten en ACEINCE.

Estas industrias independientes sitúan en origen del problema en la bolsa histórica exenta (EU ETS): “Las asignaciones de emisión se calcularon antes de 2008 sobre una capacidad de hasta 50 millones de toneladas anuales”.

Pero “al estabilizarse el consumo en 13-14 millones, las integrales acumularon un superávit de 31,2 millones de derechos valorado en 2.400 millones de euros (equivalente a 1,6 veces los impuestos que han pagado desde el año 2000). Usan este colchón para cubrir su actividad sin desembolso real”.

Al mismo tiempo, desde 2026 la importación de clínker tributa en aduana para igualar costes con el mercado comunitario. Y “al carecer de asignaciones históricas, la industria independiente del cemento debe abonar entre 8 y 40 millones de euros por empresa en certificados de carbono”.

“Las plantas integrales gozan de una ventaja operativa de 9 euros por tonelada. Frente al margen EBITDA del 25 % registrado en 2025, la industria independiente del cemento entrará en pérdidas estructurales hacia 2030, abocando al cierre definitivo del sector en 2033” según estimaciones de ASEINCE.

Las cementeras independientes tienen el 15 % de la cuota de mercado nacional, con una facturación conjunta de 406,8 millones de euros y 420 empleos directos.

Las dos empresas andaluzas Cebasa y Capa generan 1000 empleos indirectos en sus tres centros.

“El cese de sus operaciones no solo compromete el dinamismo económico de sus comarcas y, por extensión, de Andalucía, sino que debilita también el equilibrio competitivo en el conjunto del mercado español”, dice la asociación con la que defienden sus intereses.