Dcoop y Acesur reconfiguran desde Andalucía el mapa mundial del aceite con la compra de Deoleo

Refuerza el peso comercializador de Andalucía: las 112 cooperativas de Dcoop y sus 75,000 familias ganan acceso al lineal global; consolida la decisión de mantener el centro de control en España y aumenta la influencia cooperativa en la cadena de valor.

La unión permite segregar activos para evitar acumulación de cuotas en EE. UU.; Dcoop incluso reconoció disposición a vender su 50% de Pompeian para sortear problemas de competencia. El pacto facilita crear lotes que los reguladores puedan aceptar.

¿Cómo resuelve la alianza entre Dcoop y Acesur los problemas regulatorios por la presencia simultánea en Estados Unidos?

Acesur se quedará con activos orientados a marca y exportación —incluido Bertolli si permanece en el lote— y Dcoop tomará marcas como Carbonell, Koipe, Hojiblanca y Elosúa; así se preserva la presencia de enseñas reconocidas en España y se evita que Dcoop compita en marcas blancas.

¿Qué activos de Deoleo se repartirán entre Dcoop y Acesur y cómo afectará eso al mercado español?

Ya ocurrido: Bertolli refuerza la presencia de Acesur y Dcoop en Estados Unidos, donde Bertolli tiene 13% del mercado y Pompeian aporta más del 20% en virgen extra; esto puede generar exigencias de competencia. Posible: las autoridades pueden obligar a desinversiones o loteos para evitar concentración.

¿Qué consecuencias tiene para el mercado estadounidense que Acesur y Dcoop controlen Deoleo y su marca Bertolli?

Buscan reforzar desde Andalucía el control de la cadena de valor del aceite y sumar marcas y distribución global para competir en España, Italia y Estados Unidos. La operación también ofrece mayor certidumbre de ejecución y respaldo financiero frente a otras ofertas.

¿Por qué Dcoop y Acesur han comprado Deoleo por 520 millones de euros?

La operación consolida el peso estratégico de Andalucía en la comercialización global del aceite y otorga un mayor control de la cadena de valor al sector cooperativo.

Dcoop asumirá marcas clave en España como Carbonell, Koipe y Hojiblanca, junto a la firma Carapelli para potenciar los aceites de calidad en el mercado internacional.

Acesur se quedará con la marca Bertolli para reforzar su presencia en Estados Unidos, además del negocio de oleaginosas de Deoleo con la firma Koipesol.

Dcoop y Acesur compran Deoleo al 50% por 520 millones de euros para reconfigurar el mercado mundial del aceite de oliva y esquivar trabas de competencia.

La compra al 50% de Deoleo por parte de Dcoop y Acesur, en una operación de 520 millones de euros, reconfigura desde Andalucía el mapa mundial de la comercialización de aceite de oliva.

La operación tiene impacto en los equilibrios de poder de los tres principales mercados, España, Italia y Estados Unidos, y en más de 100 países donde opera Deoleo, la mayor comercializadora global.

La alianza entre el gigante cooperativo presidido por Antonio Luque y la empresa sevillana que lidera la familia Guillén permite a ambos, además, salvar obstáculos regulatorios y de competencia en una operación extremadamente compleja.

Este factor regulatorio y de competencia va a condicionar el reparto de los activos de Deoleo que se va a producir en los próximos meses entre Dcoop y Acesur.

Más allá de la solidez y el respaldo financiero de la propuesta, Deoleo y sus accionistas mayoritarios han valorado la “alta certidumbre de ejecución que garantiza esta operación”.

Además, la suma de Acesur y Dcoop ofrecía a los fondos vendedores mayores garantías financieras y de agilidad en el calendario de cierre que la oferta Coricelli-Migasa.

Y eso que esta era ligeramente superior en precio.

La clave americana

La joya de la corona de Deoleo es Bertolli, la primera marca de aceite de oliva en el mundo. De origen italiano, tiene una valoración superior a los 220 millones de euros.

Es líder en Estados Unidos, con presencia en los lineales de Walmart, Costco y Whole Foods. Tiene una cuota de mercado del 13% en ventas de aceite de oliva.

Además, tiene penetración en Italia (en torno a un 5% del mercado), el norte de Europa y mercados asiáticos incipientes.

La marca no es propiedad de Deoleo, sino que la explota con un contrato “de uso perpetuo”. Está registrada a nombre de la japonesa Mizkan. Un extremo también contemplado en los acuerdos de venta.

Dcoop tiene a priori bien cubierto su flanco americano, donde opera a través de Pompeian. Posee el 50% de esta compañía. La otra mitad es de la familia de origen marroquí Devico.

Pompeian es líder en ventas de aceite de oliva virgen extra, con más de un 20% de cuota de mercado en Estados Unidos.

Acumular ahí a Bertolli podría suponer problemas de competencia para Dcoop. Durante el proceso de venta de Deoleo, la cooperativa admitió que estaba dispuesta a deshacerse de su mitad de Pompeian para evitarlos.

Su alianza con Acesur soluciona esta encrucijada. La familia Guillén lleva años abriéndose camino en Norteamérica, donde tiene incluso una planta envasadora y una plantación de más de 350 hectáreas de olivar.

Con la adquisición de Deoleo, y quedándose Bertolli en el reparto, entra a lo grande en el mercado americano.

Y de paso, con la misma marca se queda con un 5% del mercado italiano y tiene una enseña reconocida en Europa y Asia.

Bajo la dirección de Gonzalo Guillén, Acesur ha apostado fuerte por los mercados internacionales con sus marcas (fundamentalmente La Española). Ya exporta más de la mitad de su producción, en unos 120 países.

Mercado nacional

Y lo ha hecho sin renunciar a la potencia de sus marcas en España, como Coosur, Guillén o La Española, con una cuota de más del 20% y del 25% si se habla de virgen extra.

A este grupo aceitero también le interesa el negocio de oleaginosas (aceite de girasol principalmente) de Deoleo. Koipesol formará parte de su lote.

Esta posición fuerte en el mercado nacional de Acesur también es importante a la hora de hacer los lotes. Sumar más en España le podría suponer problemas de competencia.

Así que para Dcoop quedarán las marcas con las que Deoleo tiene una cuota del 12% en el mercado nacional: Carbonell (que también aporta presencia internacional), Koipe, Hojiblanca o Elosúa, entre otras.

Hay un aspecto especialmente interesante para Dcoop en las ventas nacionales de Deoleo: no compite en marcas blancas, centrando su presencia en las cadenas de gran consumo donde sus marcas aportan rentabilidad en lineal.

Es justo lo que le falta a Dcoop, principal productor del mundo de aceites de oliva pero sin marcas de bandera instaladas en el imaginario colectivo del consumidor español. Justo lo que tienen las enseñas de Deoleo.

Ahora las 112 cooperativas aceiteras del grupo tienen músculo y una posición de peso en toda la cadena de valor, desde sus 75.000 familias agricultoras hasta el lineal del supermercado.

En el lote de Dcoop también entrará Carapelli, marca con la que refuerza su apuesta por los aceites de calidad en Italia y en los mercados internacionales.

La letra pequeña del reparto son la veintena restante de marcas de Deoleo, sus centros de producción en Alcolea (Córdoba) y Tavarnelle (Italia) y sus oficinas en Madrid.

Andaluz y cooperativo

Durante todo el proceso de venta uno de los argumentos fuerza de Dcoop en defensa de su candidatura ha sido la importancia estratégica para el olivar español y andaluz de que el centro de decisión de Deoleo no saliese de España, por su peso comercializador.

Dcoop, con sede en Antequera (Málaga) y con cooperativas en toda Andalucía, y Acesur, domiciliada en Dos Hermanas (Sevilla) pero mucho músculo productor en Jaén, consolidan el papel clave de Andalucía en la cadena de valor del aceite.

Un papel que ya estaba reconocido en cuanto a producción, con el 80% del total nacional y entre el 35 y el 40% de todo el mundo, pero que siempre ha reivindicado más peso en la comercialización.

El sector cooperativo, que en Andalucía representa dos tercios de la producción, también gana peso, de forma que los productores aumentan el control hasta que el producto llega al consumidor.

Además de la forma jurídica de Dcoop, una cooperativa de segundo grado, también Acesur tiene su porcentaje cooperativo, pues en su accionariado está Jaencoop y la Caja Rural de Jaén, en posición minoritaria, junto a la familia Guillén, mayoritaria en la compañía.

Para culminar el nuevo mapa el proceso de venta aún debe someterse a autorizaciones y controles de las autoridades de varios países, y concretar la segregación de activos de Deoleo.

Pero las líneas maestras ya están trazadas para reconfigurar el mapa mundial del aceite de oliva.