Antonio Luque (Dcoop): "Vamos a trabajar para vender mucho más aceite de oliva de calidad en el mundo"

La Junta valora positivamente la operación porque refuerza la idea de la calidad del aceite andaluz, mantiene capital andaluz en un gigante comercializador y ayuda a ganar mercado exterior.

Deoleo ha caído en bolsa tras aceptar la oferta, que valora la compañía en torno a 520 millones de euros. Esa reacción refleja la revalorización esperada y los ajustes del mercado tras la operación.

¿Qué ha pasado ya en los mercados tras aceptar la oferta de Acesur y Dcoop por Deoleo?

Antonio Luque es presidente de Dcoop y promotor de la operación; ha liderado la alianza con Acesur para adquirir Deoleo y ha defendido que la compra servirá para comercializar mejor el aceite de oliva andaluz.

¿Quién es Antonio Luque y qué papel ha tenido en la compra de Deoleo?

Ya ha reforzado la posición comercial de productores al garantizar que marcas clave queden con capital andaluz y faciliten salida de producto. En el futuro podría aumentar precios de venta y volumen exportado si las marcas consiguen ampliar cuota en mercados internacionales.

Dcoop y Acesur buscan controlar marcas globales para impulsar la comercialización del aceite andaluz y aumentar ventas internacionales. La operación pretende usar esas marcas como instrumentos comerciales para vender más aceite de oliva de calidad en todo el mundo.

La Junta de Andalucía celebra la adquisición de Deoleo por parte de capital andaluz, destacándola como una magnífica noticia para reforzar la calidad y la expansión exterior del sector.

Luque subraya la importancia de la operación para miles de agricultores y ganaderos al poder contar con marcas reconocidas para dominar la comercialización.

Antonio Luque (Dcoop) califica la alianza con Acesur para comprar Deoleo como "el consorcio de la calidad" con el objetivo de vender más aceite de oliva en el mundo.

Antonio Luque (presidente de Dcoop) considera que su alianza con Acesur para comprar Deoleo “es el consorcio de la calidad. Vamos a trabajar por seguir produciendo magníficos aceites y vamos a trabajar porque se venda mucho más aceite de oliva en el mundo”, asegura.

Tras cerrar una de las operaciones más relevantes en el mundo del aceite en este siglo, Luque destaca que “puede ser importantísima para el futuro de miles de agricultores y ganaderos, pero también puede ser muy importante y buena para el sector”.

“Nos hemos puesto de acuerdo dos empresas históricas del sector del olivar”, resalta el cooperativista.

“Para nosotros los agricultores es fundamental contar con esas marcas importantes. Llevamos mucho tiempo detrás de esa posible operación”, ha admitido en un vídeo distribuido a los medios.

“A partir de ahora vamos a contar con esas marcas y desde luego vamos a trabajar para que nos sirvan como instrumentos para, insisto, vender mucho más aceite de oliva en el mundo”, ha recalcado.

Luque, de 68 años, afirmaba a mediados del pasado mes de septiembre que "mis grandes ilusiones en la vida son acabar con el fraude y que los olivareros andaluces dominen la comercialización”.

Y en esa fecha admitía con que “Aún no he conseguido ninguna de ellas. Todavía".

Apenas mes y medio después, acaba de dar un paso de gigante en la comercialización con la adquisición de Deoleo y sus marcas, además de haber embarcado a todo el sector productor en su lucha contra el fraude.

Junta de Andalucía

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha felicitado a las andaluzas Dcoop y Acesur.

"Se trata de un movimiento que viene a reforzar la idea de que el aceite de oliva de Andalucía es de calidad. Es la mejor estrategia para seguir ganando mercado y creciendo en volumen y en cantidad. Ganando mercado sobre todo en el exterior, en un momento, además, geopolíticamente complicado".

El consejero andaluz de Agricultura ha recordado que Deoleo es una de las grandes comercializadoras de aceite de oliva del mundo, responsable de algunas de las marcas más conocidas.

"Que se quede con capital andaluz, siga produciendo aceite de oliva y comercializando aceite de oliva de Andalucía, es una magnífica noticia sin lugar a dudas".

Ramón Fernández-Pacheco ha insistido en que "esta jugada empresarial es, sin duda, una magnífica noticia. Que un gigante de la comercialización como Deoleo se quede con capital andaluz, para la primera productora de aceite de oliva del mundo, para Andalucía, es una noticia fantástica".

Y ha señalado que el consumidor, cuando va al lineal de un supermercado y escoge una botella de aceite de oliva andaluz, sabe que no solamente está comprando sabor, sino que también está comprando calidad y seguridad alimentaria.

"Deoleo es el dueño y propietario de algunas de las marcas más reconocidas por todos, las marcas con las que hemos crecido en las despensas de nuestras casas, muchas de ellas dependen de óleo, pues creo que es una magnífica noticia", ha concluido.