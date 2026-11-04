Dcoop y Acesur compran conjuntamente Deoleo tras imponerse a la oferta de Coricelli y Migasa

En el primer semestre Deoleo multiplicó por once su beneficio neto hasta 19,41 millones, lo que elevó el interés de compradores y la valoración en la puja.

¿Cómo ha evolucionado la rentabilidad de Deoleo antes de la venta y por qué influyó en la operación?

La otra alianza principal fue Coricelli junto a Migasa; no ganaron porque la oferta conjunta de Dcoop y Acesur resolvía mejor riesgos de veto y competencia y presentó una propuesta aceptada por los fondos.

¿Quiénes eran las alternativas a Dcoop y Acesur en la puja y por qué no ganaron?

Ya ocurrirá una mayor concentración de marcas españolas bajo control nacional, y podría cambiar la distribución de marcas en exportación; en el futuro podría implicar decisiones sobre desinversiones o ajustes por competencia.

¿Qué consecuencias tiene la compra de Deoleo por Dcoop y Acesur para el mercado español del aceite?

Los fondos pusieron a la venta el paquete que sumaba participaciones mayoritarias y lo han vendido a la alianza formada por Dcoop y Acesur.

¿Qué participaciones vendían los fondos CVC y Alchemy en Deoleo y quiénes eran los compradores?

Se aliaron para unir capacidad financiera y evitar problemas regulatorios que tendría cada una por separado (Dcoop en EEUU y Acesur en España), y así presentar una oferta que los fondos aceptaran.

¿Por qué Dcoop y Acesur se han aliado para comprar Deoleo?

La alianza conjunta permitió a ambas compañías sumar músculo financiero y salvar los posibles obstáculos de competencia en España y Estados Unidos.

La operación se ha cerrado mediante la firma de contratos este miércoles por un importe estimado superior a los 500 millones de euros.

Las aceiteras andaluzas adquieren la participación del 90% que sumaban los fondos CVC (50%) y Alchemy (40%).

Dcoop y Acesur compran conjuntamente Deoleo tras imponerse a la puja rival de Coricelli y Migasa.

Dcoop y Acesur compran Deoleo. Las dos aceiteras andaluzas, conjuntamente, se imponen en la puja a la oferta de Coricelli y Migasa, y se hacen con el paquete que los fondos CVC y Alchemy, con una participación del 50% y 40% respectivamente, habían puesto a la venta.

Fuentes conocedoras de la operación indican que los contratos se han firmado hoy miércoles. No se ha desvelado aún el importe de la venta, aunque las informaciones publicadas en los últimos días la sitúan por encima de los 500 millones de euros.

El proceso de venta se inició en verano, cuando trascendió que los fondos CVC y Alchemy habían puesto a la venta su participación en Deoleo.

En agosto Coricelli parecía encabezar la puja, desplazando a Dcoop, que nunca había ocultado su interés por la adquisición.

Los Coricelli tienen en España las sociedades Farmers Elite Global SL, sociedad holding y matriz global de todo el conglomerado de la familia (incluido su negocio italiano, origen de la empresa), con domicilio en Sevilla desde el año 2015; y también la filial Aceites Abasa, de Baena (Córdoba).

En 2025 el negocio de Coricelli registró una facturación de 1.000 millones de euros. Y con una oferta de más de 500 millones de euros parecía tener todo en la mano para hacerse con Deoleo.

Aunque Dcoop nunca tiró la toalla, y movilizó al sector productor en defensa del interés estratégico para el olivar nacional de que las decisiones de la primera comercializadora de aceite del mundo se debían tomar en España.

Instituciones locales y regionales apoyaron esta postura. El Gobierno central no llegó a pronunciarse de forma contundente al respecto.

"Conocemos la finca, linda con la nuestra, nos gusta y nos encantaría comprar, pero no a cualquier precio", decía recurrentemente el presidente de Dcoop, Antonio Luque, cuando le preguntaban en público.

Pero el gigante cooperativo no quería entrar en una subasta sin límite que elevase el precio más allá de lo razonable, por más que llevase muchos años detrás de esta operación.

Hasta la fase final del proceso, Acesur había ido de 'tapado'. La empresa de la familia Guillén ya tiene un 5% de Deoleo. Y presentó una oferta.

“No hay dos ni tres empresas en el proceso. Hay diez compañías interesadas”, decía Guillén a mediados de septiembre, sin querer entrar en detalles sobre la posición de su compañía.

En esos momentos el proceso estaba estancado y los vendedores habían abierto un nuevo proceso de presentación de ofertas ya vinculantes.

Dcoop y Acesur habían pujado por encima de los 450 millones de euros por separado, pero ambos tenían problemas a la hora de digerir Deoleo.

Dcoop porque ya tiene más de un 20% del mercado americano de virgen extra a través de Pompeian, y sumar ahora un 13% de las marcas con presencia en Estados Unidos de Deoleo (Bertolli, fundamentalmente) podía provocar la intervención de las autoridades.

De hecho se había mostrado incluso dispuesta a vender su 50% de Pompeian para facilitar la operación.

Y Acesur porque la concentración de sus marcas en el mercado nacional (Coosur, La Española) con Carbonell y Koipe de Deoleo podía tener problemas de competencia en España.

En cambio con las marcas americanas implicadas en la operación daría un salto muy importante en los mercados internacionales.

Con este criterio, se aliaron para presentar una oferta conjunta en septiembre que salvaba esos posibles obstáculos y sumaba músculo financiero.

Dcoop factura anualmente en torno a 1.500 millones de euros, de los que alrededor de 900 proceden del aceite de oliva y la aceituna de mesa.

Acesur es otro gigante en el sector, con más de 1.000 millones anuales de negocio.

Al mismo tiempo, Coricelli hacía una oferta junto a Migasa, que había mostrado interés en un momento inicial del proceso pero que no había continuado en fases más avanzadas.

Coricelli, aunque articulaba su oferta a través de una sociedad con sede en Sevilla, tenía el problema de la 'españolidad' ante un posible veto del gobierno de España.

Con Migasa, y sus más de 2.000 millones de facturación, solventaba esa situación.

Para los fondos, además de la oferta económica, era importante cerrar una operación rápida y limpia que no se atascase en una cadena de pleitos y contenciosos.

En el primer semestre del año Deoleo anunció que multiplicaba por once sus beneficios netos hasta los 19,41 millones de euros, calentando una posible venta. En el mismo periodo del año anterior se quedó en 1,69 millones.