La CNMV propone separar los cargos de presidente y CEO en el Ibex en la actualización de su código de gobierno

El regulador ha recortado reiteraciones para dejar el texto en 23 páginas, con menos recomendaciones y principios, buscando simplificar y evitar cargas regulatorias; esto pretende facilitar el cumplimiento y reforzar la confianza del inversor en el mercado español.

¿Cómo ha reducido la CNMV el nuevo código y por qué importa ese cambio?

Lo ya decidido es que la CNMV no prohíbe que el presidente sea ejecutivo porque el texto es de aplicación recomendada; como resultado inmediato, las empresas no están obligadas a dividir cargos. En cuanto a lo posible, la medida podría impulsar cambios voluntarios en gobierno corporativo si la presión de inversores aumenta.

¿Qué consecuencias tiene para las compañías del Ibex 35 que la separación presidente‑CEO sea solo una recomendación?

El código añade requisitos y recomendaciones para planes de sostenibilidad, digitalización y ciberseguridad, y advierte que la inteligencia artificial no puede sustituir las decisiones ni las responsabilidades del consejo de administración.

El borrador refuerza la figura del consejero independiente mediante recomendaciones destinadas a elevar su peso en el consejo y su capacidad para vigilar a la dirección. Estas medidas complementan la exigencia de equilibrio entre presidente y CEO en las cotizadas del Ibex.

La CNMV propone la separación para equilibrar poderes dentro del consejo y reforzar la independencia del órgano de gobierno en compañías complejas como las del Ibex 35. La recomendación busca que el consejero delegado actúe como contrapeso con las competencias necesarias al mando ejecutivo.

¿Por qué la CNMV recomienda separar los cargos de presidente y consejero delegado en las empresas del Ibex 35?

La CNMV advierte de que el uso de la inteligencia artificial no puede sustituir las decisiones, responsabilidades ni la relevancia del consejo de administración en las compañías.

El nuevo texto refuerza la figura del consejero independiente e incorpora nuevas recomendaciones sobre sostenibilidad, digitalización, ciberseguridad e inteligencia artificial.

El organismo regulador propone la separación de los cargos de presidente y consejero delegado en las empresas del Ibex 35 para lograr un mayor equilibrio de poderes en sus consejos.

La CNMV ha presentado un borrador para actualizar el código de buen gobierno de las empresas cotizadas, reduciendo su longitud a menos de la mitad y eliminando las recomendaciones que ya cumple el 95% del mercado.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha hecho una actualización integral de su código de gobierno de las sociedades cotizadas. La principal característica del nuevo texto, que se pone a consulta pública a partir de este mismo martes, es que es sustancialmente más simple y reducido que el anterior, que data de 2020.

Entre las principales novedades de la actualización están las recomendaciones que buscan reforzar la figura del consejero independiente en el consejo de administración de las empresas cotizadas así como equilibrar los poderes en dentro de este mismo ente.

El regulador hace una recomendación específica para avanzar hacia este equilibrio: separar el cargo entre de presidente y consejero delegado. Una medida que sólo se aplicará a las las sociedades del Ibex 35 por su complejidad.

En este punto, la CNMV no prohibirá que el presidente sea ejecutivo - sobre todo teniendo en cuenta que el texto no es de obligado cumplimiento, sino que plantea recomendaciones-, pero sí que se exige que el CEO sea un un contrapeso a la figura del presidente. Y para ello tiene que tener las competencias necesarias.

Otras novedades en el borrador tienen que ver con la sostenibilidad, la digitalización, la ciberseguridad o la IA y sus recomendaciones. El organismo regulador demanda más planes en estos campos, dado el creciente riesgo de ciberataques.

Además, advierte de que la IA no puede suplir las decisiones del consejo de administración en las compañías, sus obligaciones o su importancia.

Además, la actualización del texto también incorpora requisitos o recomendaciones sobre sostenibilidad, en línea con lo reclamado por la UE.

Fuentes de CNMV señalan que la actualización del código de gobierno busca reforzar la confianza en el mercado español por parte de los inversores.

En este sentido, aseguran que las compañías cumplen las recomendaciones hoy en vigor.

Así, el regulador ha optado por no incluir en el nuevo texto recomendaciones que ya eran seguidas por la práctica totalidad (el 95% de ellas) de las sociedades cotizadas. Pese a ello, avisan de que volverán a incluirlas si se dejan de cumplir.

Con esta reducción de reiteraciones, el texto pasa a tener 23 páginas, menos de la mitad que a día de hoy. Hay 12 recomendaciones y siete principios menos.

Desde el regulador recuerdan que el texto es todavía provisional y que debe pasar la consulta pública, que se extenderá hasta el próximo 15 de diciembre.

Para el presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, la actualización no pretende ser "una carga" sino que busca ser un "factor de competitividad".