Amancio Ortega ingresará 3.234M en dividendos de Inditex este año tras cobrar 1.617M por el último ejercicio

Sandra Ortega posee el 5,053% de Inditex, equivalente a 157,48 millones de acciones, y cobrará este año más de 275 millones de euros en dividendos, la mitad de los cuales se paga en el mismo tramo que Amancio Ortega.

El dividendo total por acción es 1,75 euros, pagado en dos tramos de 0,875 euros; el segundo tramo incluye 0,325 euros ordinarios y 0,550 euros extraordinarios, según la política de payout que combina un 60% ordinario y complementos extraordinarios.

¿Cómo se compone el dividendo que ha aprobado Inditex y qué parte es extraordinaria?

Ya ha cobrado la mitad del dividendo aprobado y recibirá la otra mitad este año, lo que eleva su liquidez disponible y refuerza la capacidad financiera de sus vehículos, que invierten parte de esos flujos en activos inmobiliarios. Lo cobrado incrementa su ingreso anual por dividendos hasta 3.234 millones.

¿Qué consecuencias tiene para Amancio Ortega cobrar 1.617 millones este lunes y el resto del año?

Porque controla el 59,294% de Inditex a través de Pontegadea y Partler, y la compañía ha aprobado un dividendo total que le corresponde en proporción a su participación. El reparto incluye dos pagos iguales que suman 1,75 euros por acción, con 0,875 euros ya abonados en mayo y 0,875 euros que se pagan ahora.

Sandra Ortega ingresará más de 275 millones de euros en dividendos este año por su participación del 5,053% en la compañía textil.

Inditex repartirá entre sus accionistas más de 5.454 millones de euros tras elevar el dividendo un 4,1%, fijándolo en 1,75 euros por acción.

El fundador de Inditex cobra este lunes 1.617 millones de euros correspondientes al último pago del ejercicio a través de sus sociedades Pontegadea Inversiones y Partler.

Amancio Ortega percibirá un total de 3.234 millones de euros en dividendos de Inditex este año, superando los 3.104 millones recibidos el año anterior.

El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, ingresará este año un total de 3.234 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía. Lo hará cuando cobre este lunes, 2 de noviembre, 1.617 millones de euros por la última retribución del ejercicio que abonará la firma gallega a sus accionistas.

En concreto, el empresario recibirá este año más de 3.200 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía textil, por encima de los 3.104 millones que percibió por este concepto el año pasado.

En total, la compañía retribuirá este año a sus accionistas con más de 5.454 millones de euros, tras elevar un 4,1% el dividendo, hasta 1,75 euros por acción.

En concreto, la política de dividendos de Inditex -que anunció un beneficio récord de 6.220 millones de euros en 2025, un 6% más- se compone de un payout ordinario del 60% del beneficio y la distribución adicional de dividendos extraordinarios.

El dividendo se compone de dos pagos iguales: un pago de 0,875 euros por acción, correspondiente al dividendo ordinario, que ya cobró el pasado 4 de mayo, y otro pago de 0,875 euros por acción (0,325 euros ordinario más 0,550 euros extraordinario) que percibirá este lunes.

El fundador de Inditex, que recibirá este lunes los 1.617 millones de euros en dividendo a través de las sociedades Pontegadea Inversiones y Partler -con las que controla un 59,294% del grupo textil, equivalente a un paquete de 1.848 millones de acciones- invierte parte de los dividendos que recibe de Inditex en el sector inmobiliario.

Ortega posee la mayor inmobiliaria española, centrada en la compra y gestión de grandes edificios, con una cartera de activos inmobiliarios integrada fundamentalmente por edificios de oficinas, no residenciales, situados en el centro de grandes ciudades en España, Reino Unido, Estados Unidos y Asia.

Por su parte, su hija Sandra Ortega, que posee el 5,053% de la firma gallega (157,48 millones de acciones), cobrará este año más de 275 millones de euros en dividendos de Inditex (la mitad este lunes, 4 de noviembre), frente a los 264 millones de euros que percibió el año anterior