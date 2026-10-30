Las alianzas Dcoop-Acesur y Coricelli-Migasa pugnan para repartirse Deoleo por más de 500 millones

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LO ESENCIAL Las claves Las alianzas Dcoop-Acesur y Coricelli-Migasa pujan con ofertas superiores a los 500 millones de euros para repartirse el gigante aceitero Deoleo. Los fondos CVC y Alchemy buscan una salida limpia y rápida para vender sus participaciones del 50% y 40% en la compañía. El formato de alianzas permite a los compradores diluir reticencias sobre la españolidad de los activos y solventar posibles trabas regulatorias y de competencia en España y Estados Unidos. Preguntas ¿Por qué se han aliado Dcoop y Acesur para pujar por Deoleo? Dcoop y Acesur se han unido para sumar músculo financiero y facilitar la financiación frente al tamaño de Deoleo y evitar problemas regulatorios al presentar una sola oferta conjunta. ¿Qué oferta ha presentado la alianza Coricelli-Migasa y por qué les interesa a ambas? Coricelli y Migasa han presentado una oferta por encima de 500 millones para repartir activos de Deoleo; a Migasa le interesa por su peso internacional y a Coricelli le beneficia diluir la preocupación por la "españolidad" de la compra. ¿Qué problemas de competencia podrían haber sufrido Dcoop o Acesur si compraban Deoleo en solitario? Dcoop habría acumulado una cuota alta en el virgen extra en EE. UU. por Pompeian más las marcas de Deoleo, y Acesur habría concentrado demasiadas marcas en España, lo que habría activado controles de competencia en ambos mercados. ¿Qué papel tuvieron los fondos CVC y Alchemy en la venta de Deoleo? Los fondos CVC y Alchemy controlaban la venta con participaciones del 50% y 40% respectivamente y bloquearon la operación a principios de septiembre, lo que abrió un nuevo periodo competitivo de ofertas. ¿Cómo afecta a los consumidores que Deoleo se venda a alianzas como Dcoop‑Acesur o Coricelli‑Migasa? En el corto plazo la venta no cambia marcas en el lineal, pero en el medio plazo la concentración podría alterar precios y presencia de marcas en España y en mercados internacionales según desinversiones por regulación.

Deoleo es demasiado hueso para un solo comprador. Así lo han entendido Dcoop y Acesur por un lado, y Coricelli y Migasa por otro, que han formado alianzas para repartirse el gigante aceitero, con sendas ofertas por encima de los 500 millones de euros.

La venta de la participación en Deoleo por parte de los fondos CVC y Alchemy, con participación del 50% y 40% respectivamente, quedó bloqueada a principios de septiembre.

En esa fase Coricelli había presentado una oferta de unos 500 millones de euros, que superaba económicamente a las de las españolas Dcoop y Acesur.-

Pero las opciones sobre la mesa, al margen de la oferta económica, podían enfrentarse a problemas regulatorios y de competencia en España o en Estados Unidos. Algo que no convencía a los fondos.

Así que se abrió un nuevo periodo de ofertas, abierto a todas las compañías interesadas, en las que las grandes aceiteras han acudido en bloques: Dcoop-Acesur y Coricelli-Migasa.

Migasa, uno de los grandes de la industria aceitera con facturación de unos 2.000 millones de euros en todas sus divisiones, había mostrado interés en una primera fase de la puja.

Su alianza con Coricelli diluye para la empresa de raíz italiana el obstáculo de la españolidad, esgrimido por parte del sector, administraciones locales y regionales y hasta sindicatos, a la hora de hacerse con los activos de Deoleo.

Dcoop y Acesur habían pujado por encima de los 450 millones de euros por separado, pero ambos tenían problemas a la hora de digerir Deoleo.

Dcoop porque ya tiene más de un 20% del mercado americano de virgen extra a través de Pompeian, y sumar ahora un 13% de las marcas con presencia en Estados Unidos de Deoleo (Bertolli, fundamentalmente) podía provocar la intervención de las autoridades.

Y Acesur porque la concentración de sus marcas en el mercado nacional (Coosur, La Española) con Carbonell y Koipe de Deoleo podía tener problemas de competencia en España.

En cambio con las marcas americanas implicadas en la operación daría un salto muy importante en los mercados internacionales.

Así que las cuatro empresas han encontrado en las alianzas una solución que aporta músculo económico, más facilidades para ultimar la financiación y menos problemas regulatorios.

Algo que interesa mucho a las partes vendedora a la hora de cerrar una salida limpia y rápida.