Inmocemento prestará 320 millones a su filial Realia Patrimonio para cancelar parte de su deuda sindicada

La operación forma parte de la reordenación tras la escisión de negocios inmobiliario y cementero y el debut bursátil de Inmocemento en noviembre de 2024; busca ajustar la estructura financiera de las filiales del grupo.

¿Cómo encaja esta operación en la reorganización del grupo controlado por Carlos Slim?

Según el documento a la CNMV, el crédito de 2017 incluye obligaciones, limitaciones operativas, restricciones financieras y requerimientos formales cuya permanencia resta eficiencia a la gestión ordinaria de la compañía.

El capital pendiente del préstamo sindicado firmado en abril de 2017 asciende a 391,419 millones de euros. Realia Patrimonio pretende una cancelación parcial con la nueva financiación del grupo.

El préstamo es por 320 millones, con tipo de interés fijo del 3,75%, fecha prevista de firma el 27 de octubre de 2026 y vencimiento el 31 de octubre de 2029. Inmocemento afirma que lo formaliza con excedentes de tesorería sin afectar su liquidez.

Inmocemento concede el préstamo para cancelar parcialmente la deuda sindicada de Realia Patrimonio y eliminar obligaciones contractuales que limitan su gestión ordinaria. El consejo aprobó la operación como vinculada tras informe favorable de la Comisión de Auditoría y Control.

Inmocemento financiará este préstamo mediante sus excedentes de tesorería sin comprometer su liquidez ni sus obligaciones habituales.

Realia Patrimonio busca librarse de las restricciones operativas y financieras del antiguo crédito sindicado, cuyo saldo pendiente asciende a 391,4 millones de euros.

La operación financiera devengará un tipo de interés fijo del 3,75% y tendrá como fecha de vencimiento el 31 de octubre de 2029.

Inmocemento otorgará un préstamo de 320 millones de euros a su filial Realia Patrimonio para cancelar parcialmente su deuda sindicada.

Inmocemento ha aprobado este lunes dar un préstamo de 320 millones de euros a su filial Realia Patrimonio para la cancelación parcial de su deuda sindicada.

Así lo indica la compañía cementera en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El préstamo tendrá un tipo de interés fijo del 3,75%.

La operación vinculada (aquella que se realiza entre una cotizada y sociedades de su mismo grupo) ha recibido el visto bueno del consejo de administración de Inmocemento, previo informe favorable de la Comisión de Auditoría y Control.

El contrato, cuya fecha prevista es este martes, 27 de octubre de 2026, tendrá vencimiento el 31 de octubre de 2029.

En concreto, Realia Patrimonio (participada al 100% por Realia Business, de la que Inmocemento es accionista de control) busca la cancelación anticipada del préstamo sindicado que suscribió el 27 de abril de 2017 con diversas entidades financieras.

Aquel crédito se firmó por un importe máximo inicial de 582 millones de euros y, en la actualidad, su capital pendiente asciende a 391,419 millones de euros.

Según detalla el documento remitido a la CNMV, dicho préstamo sindicado fue contratado en un contexto distinto al actual y "contiene determinadas obligaciones, limitaciones operativas, restricciones financieras y requerimientos formales cuya permanencia resta eficiencia a la gestión ordinaria de la compañía".

Por su parte, Inmocemento señala que dispone actualmente de excedentes de tesorería que le permiten formalizar esta financiación "sin afectar a sus necesidades ordinarias de liquidez ni a sus compromisos financieros".

Esta operación financiera se enmarca en la reorganización del grupo controlado por Carlos Slim y presidido por Juan Rodríguez Torres tras la escisión de los negocios inmobiliario y cementero de FCC, que dio lugar al debut bursátil de Inmocemento en noviembre de 2024 con una valoración inicial de 1.597 millones de euros.