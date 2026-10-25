El PSC, ante el abismo de las generales: un gobierno PP-VOX dejaría bajo mínimos su poder en las empresas públicas

Obstáculos: participación estatal relevante en Telefónica e Indra, procesos societarios y regulatorios lentos, y el valor estratégico de fusiones o planes industriales que exigen consensos; por eso los cambios se prevén graduales. Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/20250118/union-tecnologia-defensa-avanzar-autonomia-estrategica-receta-marc-murtra-telefonica/917408287_0.html — "visión internacional... aval de confianza en Europa"; y https://www.elespanol.com/invertia/empresas/20260607/ibex-prepara-cambio-ciclo-politico-feijoo-pide-aclarar-hoja-ruta-economica/1003744275109_0.html — "la menor presencia política posible en los consejos"

¿Qué obstáculos encontrará el PP para reemplazar a directivos como Marc Murtra en Telefónica o a los cargos en Indra?

Desde la llegada de Sánchez se presupuestaron más de 15.200 millones para infraestructuras catalanas, pero la ejecución quedó en torno a la mitad, con casi 4.000 millones sin gastar en Adif y Rodalies. Apoyo: Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña citado en la noticia principal (datos reproducidos ahí).

¿Cómo ha afectado a Cataluña la gestión de los fondos estatales y las inversiones en infraestructuras vinculadas al PSC?

Maurici Lucena preside AENA, Antonio Llardén preside no ejecutivo Enagás y Marc Murtra dirige Telefónica; todos han mantenido vínculos profesionales o políticos con el PSC durante la última década. Apoyo: https://www.elespanol.com/reportajes/20260405/maurici-lucena-tecnocrata-psc-pilota-imperio-aena-conquistando-america-premio-literario/1003744191659_0.html — "Maurici Lucena... desde 2018"

Ya ocurrido: la lógica de relevo en cúpulas se activará y se preparan cambios en consejeros; posible: el PP intentará reducir la presencia política en consejos, pero la participación accionarial y los paquetes públicos limitarán la rapidez de la sustitución. Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/20261004/jefes-empresas-participadas-acercan-feijoo-preparar-cambio-ciclo/1003744406651_0.html — "serán cambios pausados y muy pensados"; https://www.elespanol.com/invertia/empresas/20260607/ibex-prepara-cambio-ciclo-politico-feijoo-pide-aclarar-hoja-ruta-economica/1003744275109_0.html — "la menor presencia política posible en los consejos"

¿Qué consecuencias tiene para el control del PSC en las empresas públicas un hipotético gobierno PP‑Vox tras las generales?

Porque ministros y cargos técnicos vinculados al PSC han ocupado puestos clave en Industria y en los consejos de empresas participadas, lo que facilitó nombramientos y estrategias favorables a directivos catalanes. Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/20231223/tensiones-geopoliticas-intereses-nacionales-empujan-gobiernos-volver-capital-firmas-estrategicas/819168335_0.html — "control público industrial catalán... con Isaías Táboas al frente entre 2018 y 2023"

¿Por qué el PSC ha concentrado tanto poder en las empresas públicas como Telefónica, Indra y AENA en los últimos ocho años?

Aunque el PP busca reducir la presencia política en los consejos de administración, los relevos en la cúpula empresarial se prevén como un proceso pausado y complejo.

Cataluña ha recibido una discriminación positiva en inversiones de infraestructuras con más de 15.200 millones presupuestados desde la llegada de Pedro Sánchez al Ejecutivo.

Compañías estratégicas como Telefónica, Indra, AENA, Enagás y Paradores cuentan actualmente con directivos de la órbita del socialismo catalán y bajo el respaldo del Ministerio de Industria.

Un eventual cambio de Gobierno hacia PP y Vox amenazaría la fuerte presencia que los gestores vinculados al PSC han mantenido durante ocho años en las empresas públicas estatales.

Un posible cambio de Gobierno hacia el PP y Vox, junto con los cambios que conlleva a medio plazo en las empresas que dependen del Estado, supondría un importante varapalo para el dominio que los 'barones' del PSC catalán han tenido en ese campo en los últimos ocho años.

Telefónica, Indra, Enagás, AENA o Paradores Nacionales están ahora bajo la órbita de gestores que tienen vínculos con el PSC. Con el aval que siempre da la presencia de un ministro catalán en Industria.

Fuentes empresariales cercanas a esas compañías aseguran que el cambio en la cúpula, aunque no sea inmediato, siempre se gestiona con la llegada de un Ejecutivo de otro signo político. Del lado político, se da por seguro tanto en las filas del PSOE como en las del PP.

El socialista catalán Jordi Hereu, maneja ahora los hilos del Ministerio de Industria, con otro catalán, Jordi García Bustenga, como secretario de Estado de esa cartera desde hace poco más de un año, cuando sustituyó a la valenciana Rebeca Torró.

Y hasta enero del año pasado, a ese grupo de control público industrial catalán se unía la operadora ferroviaria Renfe. Primero con Isaías Táboas al frente entre 2018 y 2023, y después con Raül Blanco, ambos vinculados al PSC y que habían pasado por puestos técnicos de responsabilidad en Industria.

El PSC de Salvador Illa está llamado a ser uno de los grandes caladeros de votos socialistas de cara al 29-N, como ya lo fue en las anteriores elecciones generales. Y Cataluña ha sido foco de una clara discriminación positiva en las inversiones del Estado y sus empresas públicas.

Si hacemos caso a los datos de la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña, desde la llegada de Sánchez al poder se presupuestaron más de 15.200 millones de euros para invertir en las infraestructuras y la industria catalana, muy por encima de la etapa Rajoy.

Pero los contratistas y la patronal catalana, Foment, han denunciado que la ejecución de ese dinero se ha quedado en poco más de la mitad, sobre todo por los casi 4.000 millones que Adif no ha gastado en Rodalies y los ferrocarriles.

Todo ese poder industrial catalán se puede quedar ahora en entredicho ante el abismo de unas elecciones en las que el cambio de signo político cambiará muchos nombres en la cúpula de las empresas y las instituciones.

Momentos críticos

Por más ganas que tenga el PP de sacar a Pedro Sánchez de La Moncloa, como máxima prioridad, la sustitución de los gestores que hay al frente de empresas clave para la economía española, como Telefónica e Indra, será un proceso más complicado.

La idea general que se maneja en las filas del PP es la menor presencia política posible en los consejos de administración de las grandes compañías. Pero con un 10% de la operadora de telecomunicaciones que costó 2.300 millones de euros y el 29% de la líder en tecnología y defensa, eso no será fácil a priori.

Marc Murtra está llevando a cabo una labor importante de reestructuración de Telefónica, con la salida de los mercados latinoamericanos en pérdidas y una apuesta clara por la tecnología y las infraestructuras.

Su visión internacional y su larga trayectoria en el sector privado le han dado un aval de confianza incluso en Europa, donde aboga por las fusiones transfronterizas como forma de hacer frente a las grandes plataformas de EEUU y China.

Coincide además con su colega Ángel Simón, presidente de Indra, en la importancia que tiene el desarrollo de la industria de defensa, donde la colaboración entre los desarrollos tecnológicos de ambas compañías, aunque todavía estén solo sobre el papel, pueden ser fundamentales.

Indra pasa también por un momento crítico. Simón cogió las riendas hace apenas seis meses, tras un año convulso, y tiene previsto presentar su plan estratégico el 25 de noviembre, cuatro días antes de acudir a las urnas.

Con el mercado europeo de defensa en ebullición, a Indra le han encargado la tarea de ser la empresa tractora del sector en España, aunque esté aún lejos del tamaño de los grandes gigantes mundiales.

Tiene planteadas varias plantas industriales nuevas, que supondrán compromisos inversores a largo plazo. Pero además debe hacer una apuesta clara por la tecnología y por aglutinar a todas las empresas españolas que conforman la cadena de valor de un sector.

AENA, Enagás y Paradores

El CEO y presidente de AENA, Maurici Lucena, y el presidente no ejecutivo de Enagás, Antonio Llardén, son dos de los más veteranos responsables catalanes vinculados al PSC con poder en el ámbito de la energía y las infraestructuras.

El caso de Llardén es el más notorio: lleva en Enagás desde 2007 y ha pasado por gobiernos del PSOE y del PP. Hace tres años dejó la parte ejecutiva de su función en manos de Arturo Gonzalo Aizpiri, directivo también vinculado al socialismo, pero en Madrid.

La responsable de las infraestructuras de gas en España tiene ahora un doble reto importante: afianzar la red mayorista que gestiona de gas natural, y poner en marcha la nueva estructura para el hidrógeno y los gases verdes, conectadas ya a Europa.

En el caso de AENA son las cifras las que avalan la gestión de Maurici Lucena desde que en 2018 llegara a la compañía, cotizada en bolsa y controlada en un 51% por el Estado. Todo ello pese a la subida de tasas, los problemas en los aeropuertos y la batalla con las compañías aéreas.

AENA ganó 2.136 millones de euros el año pasado y esa cifra crece a un ritmo del 13% en el primer semestre de este año. Y además de la ampliación y los nuevos proyectos para Barajas y otros aeropuertos españoles, destaca la inversión de 1.700 millones prevista para El Prat de Barcelona, en el periodo 2027-2031.

Una cifra que se iría a casi el doble si se incluyera la tercera pista, bloqueada por las presiones sociales, que se ha dejado para abordar a partir de 2031, ya veremos con qué Gobierno.

La exministra de Industria, Raquel Sánchez, que dejó el ayuntamiento de Gavá (Barcelona) en 2021 para pasar el tremendo trago de sustituir al denostado José Luis Ábalos en 2021, recaló a finales de 2023 en Paradores.

Es el último fleco del poder del PSC en las empresas públicas hasta el momento. Ha logrado un 76% de ocupación media en una red de más de cien paradores, muchos de ellos escondidos en la España vacía y difíciles de llenar todo el año.

Precisamente, una de las últimas inauguraciones la hizo junto a su mentor y ministro de Industria, Jordi Hereu, en Molina de Aragón, casi a medio camino entre Madrid y Barcelona.

De una forma o de otra, la presencia del PSC en la industria y las empresas públicas estatales ha pasado, hasta ahora, ocho años de gloria, que nadie sabe si se volverán a repetir pronto. Si el PP y Vox llegan a gobernar, serán cambios pausados y muy pensados, pero está claro que se cerrará una etapa del socialismo catalán en las empresas públicas estatales.