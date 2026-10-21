Meta condenada a pagar la mayor sanción de su historia: 25.000 millones de dólares por engañar a los consumidores

De forma inmediata Meta anunció que recurrirá y no ha pagado; en apelación la multa podría reducirse, pero si el fallo se mantiene podría abrir vía a más reclamaciones estatales y a reparaciones para consumidores.

¿Qué efectos inmediatos y posibles consecuencias jurídicas tiene la condena para Meta y los usuarios de Nuevo México?

Meta ya pagó cinco mil millones de dólares en 2019 a la Comisión Federal de Comercio y 725 millones en 2022 por demandas colectivas vinculadas a Cambridge Analytica; además ha afrontado otras multas estatales recientes.

El juez aplicó la multa máxima por considerarse que las infracciones fueron deliberadas, repetidas y sistemáticas, implicaron a altos cargos y alcanzaron a una gran audiencia en Nuevo México.

El jurado concluyó que Meta engañó a consumidores sobre la protección de datos, la moderación de contenidos y la seguridad, y constató más de 43 millones de infracciones de la ley estatal de protección al consumidor.

Esta sentencia se suma a otras millonarias indemnizaciones y demandas que Meta acumula en Estados Unidos relacionadas con la privacidad y la adicción de menores en sus redes.

La sanción impuesta de 5.000 dólares por infracción es la mayor multa que ha recibido el gigante tecnológico en toda su historia.

El tribunal determinó que la compañía infringió la ley estatal de protección al consumidor en más de 43 millones de ocasiones al vender información a Cambridge Analytica.

Un jurado de Nuevo México condena a Meta a pagar 25.000 millones de dólares por engañar a los usuarios sobre la protección de sus datos personales y la moderación de contenidos.

Meta -propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp- ha sido condenado por un jurado de Nuevo México a pagar 25.000 millones de dólares (22.000 millones de euros), la mayor multa que ha recibo el gigante tecnológico en su historia.

La condena se produce después de que el jurado haya considerado que Meta ha engañado a los consumidores sobre la protección de sus datos personales, la moderación de sus contenidos y las medidas de seguridad de sus plataformas.

El juez Francis Mathew dictó la sentencia después de que un jurado concluyera el pasado 25 de septiembre que Meta había infringido la ley estatal de protección al consumidor en más de 43 millones de ocasiones vendiendo datos a Cambridge Analityca.

El jurado consideró engañosa la información que Facebook ofrecía sobre el uso y la protección de los datos personales , así como sobre las medidas para frenar la desinformación y los discursos de odio en la plataforma.

"La extraordinaria cantidad de infracciones deliberadas constatadas por el jurado, la duración y la repetición de la conducta, la amplitud de los temas sobre los que se produjeron las infracciones, la implicación de altos cargos de Facebook, el tamaño de la audiencia alcanzada en Nuevo México y la clara naturaleza intencionada y sistemática de las repetidas declaraciones erróneas de Facebook, tal y como se desprende del expediente del juicio, justifican la sanción más elevada permitida por la Ley de Prácticas Desleales de Nuevo México: 5.000 dólares por cada infracción constatada por el jurado", dice la sentencia de Mathew .

La Fiscalía de Nuevo México había solicitado una sanción de entre 35.000 y 40.000 millones de dólares (31.000 a 35.000 millones de euros), mientras que Meta defendió que la cantidad debía limitarse a 3.450 millones, al considerar desproporcionada la petición de este estado.

En el juicio que se produjo a primeros de octubre Meta sostuvo que no había pruebas de que hubiera problemas con la privacidad o con la moderación de contenidos, ni de que estos afectaran a las vidas de los ciudadanos de Nuevo México.

Los antecedentes

Pero fiscales aseguraron que ya no solo los usuarios de Facebook, sino que toda la población de este Estado del sur de Estados Unidos fue engañada por las declaraciones que hizo la empresa sobre sus supuestos estándares de privacidad.

La demanda, presentada en 2021, se enmarca en las investigaciones sobre las prácticas de Meta en materia de privacidad y seguridad, que cobraron especial relevancia tras el escándalo de Cambridge Analytica.

En 2018 se conoció que esa consultora política había obtenido datos personales de millones de usuarios de Facebook a través de una aplicación de terceros y que los había utilizado para elaborar perfiles con fines políticos.

El caso desencadenó investigaciones y críticas sobre el control que la compañía ejerce sobre los datos de sus usuarios.

Casos abiertos

Meta, que ya había anunciado su intención de recurrir el veredicto del jurado, pagó 5.000 millones de dólares (4.500 millones de euros) en 2019 para resolver un caso con la Comisión Federal de Comercio de EEUU relacionado con sus prácticas de privacidad y acordó abonar otros 725 millones (645 millones de euros) en 2022 para cerrar una demanda colectiva vinculada al escándalo de Cambridge Analytica.

Este fallo se suma al de agosto en el que Meta llegó a pagar 18.000 millones de dólares (16.000 millones de euros) para que se retiraran las demandas de buena parte de los Estados del país en el que se determinó que Instagram y Facebook generaban adicción en menores de edad y recopilaban indebidamente sus datos personales.

Aunque Nuevo México (igual que Florida) optó por quedarse fuera de este acuerdo. En agosto otro tribunal de Nuevo México también obligó a la compañía a pagar 567 millones de dólares (505 millones de euros) por considerarla culpable de perjudicar el bienestar y la salud mental de menores.

En marzo, Nuevo México también obligó a la compañía a pagar 375 millones de dólares (323 millones de euros) por su falta de seguridad para los menores.