Una botella de vidrio retornable, la apuesta de Coca-Cola para su planta de Sevilla. El Español

Coca-Cola invierte 53 millones para ampliar su fábrica en Sevilla, una de las mayores de Europa

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LO ESENCIAL Las claves Coca-Cola invertirá 53 millones de euros en su planta de La Rinconada (Sevilla) para instalar una nueva línea de vidrio retornable de 80.000 unidades por hora. La Junta de Andalucía respaldará el proyecto estratégico con una ayuda de 7,9 millones de euros a través de los Incentivos Económicos Regionales. La ampliación busca responder al aumento de la demanda, diversificar el portfolio y avanzar en los objetivos de reducción de emisiones de CO2. La actividad de la multinacional genera un impacto de 1.327 millones de euros en el PIB andaluz y sostiene más de 21.000 empleos directos e indirectos.

Coca-Cola, a través de su filial Refrescos Envasados del Sur, invertirá 53 millones de euros en su planta envasadora de La Rinconada (Sevilla), una de las mayores instalaciones de la multinacional en Europa.

La compañía proyecta ampliar su capacidad productiva con la instalación de una nueva línea de envasado de botellas de vidrio retornable de 80.000 unidades por hora, y los equipos e instalaciones auxiliares necesarios.

El aumento de la capacidad productiva de las líneas de vidrio retornable se vincula igualmente con los objetivos de reducción de emisiones de CO2 y mejora del comportamiento ambiental de la actividad.

La compañía ya anunció inversiones de 40 millones de euros en la planta de La Rinconada hace siete años, con la que consiguió aumentar su capacidad de 740 millones de litros al año a los más de 800 actuales.

Se compensó así el cierre de la planta de Málaga en esa época, en una etapa de racionalización de activos. Y centralizó en Sevilla la fabricación del 25% de los productos de la multinacional destinados al mercado español.

La inversión realizada entonces convirtió la planta de La Rinconada en una de las más modernas en cuanto a sostenibilidad, ahorro de agua y energía.

Ahora la diversificación del portfolio de la compañía y el aumento de la demanda hacen necesaria una nueva ampliación.

Apoyo público

Las inversiones previstas cuentan con apoyo de la Junta de Andalucía. El Consejo de Gobierno ha autorizado una ayuda de 7,9 millones para respaldar el proyecto.

La ayuda, ha explicado el Ejecutivo andaluz, se enmarca en el programa de Incentivos Complementarios a los Incentivos Económicos Regionales, instrumento de política industrial de la Junta de Andalucía.

Con este incentivo de fondos propios se busca apuntalar inversiones industriales de proyectos estratégicos tractores, que son aquellos que generan un mayor impacto positivo en el territorio.

Efecto tractor

Refrescos Envasados del Sur, empresa constituida en Sevilla y con treinta años de trayectoria, está especializada en la fabricación de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas de la enseña Coca-Cola.

Coca-Cola Europacific Partner ( CCEP) genera un impacto anual de1.327 millones de euros de valor añadido, según el último informe presentado por la compañía hace un año. La cifra equivale al 0,62% del PIB andaluz

La actividad de la multinacional sostiene directa e indirectamente 21.393 empleos. De ellos algo más de 600 son directos.

Pero su actividad multiplica ese efecto, pues las auditorías de la compañía estiman que cada puesto directo generó 34 empleos adicionales, alcanzando así más de 21.000 puestos de trabajo en la región.

Del total de los ingresos, 90 millones corresponden a la contribución directa de Coca-Cola, mientras que los 1.237 millones restantes proceden de manera indirecta a través de proveedores, distribuidores y puntos de venta.